Alertan por la venta de álbumes truchos del Mundial 2026 antes del lanzamiento oficial

Comprar álbumes y figuritas del Mundial 2026 en apps no especializadas aumenta el riesgo de caer en publicidades fraudulentas

La creciente cercanía del Mundial 2026 provocó un aumento de publicaciones y ventas de álbumes de figuritas. Los productos, ofrecidos en plataformas de comercio online y aplicaciones de delivery, no son originales. Desde la empresa fabricante precisaron que el álbum saldrá a la venta en las próximas semanas. El caso de la periodista Luciana Rubinska, que compró accidentalmente uno de estas revistas apócrifas, pone en alerta a quienes coleccionan y compran este tipo de artículos para sus familias.

En Infobae Al Amanecer, Rubinska relató: “En mis manos lo que están viendo es el álbum trucho del Mundial 2026. Este no es el original, no es el que vos estás buscando porque también coleccionan adultos y los que tus hijos te están pidiendo. Les voy a contar lo que me pasó”, comenzó. El relato describe la confusión de los menores de su hogar, que notaron detalles inusuales en el material.

La periodista detalló que su hijo detectó la estafa al comparar el álbum comprado con los de sus compañeros de colegio. “Compramos el álbum trucho”, le dijo. A partir de esa situación, Rubinska decidió contar su experiencia para advertir al público y plantear la importancia de revisar detenidamente las características de estos artículos.

El álbum oficial del Mundial 2026 aún no está disponible; toda venta anticipada corresponde a productos apócrifos según la empresa fabricante

Cómo se detectó la falsificación

El hijo menor de Rubinska notó que la portada del álbum era de un color diferente al de los originales y que algunas seleccionas tenían menos jugadores representados en las figuritas. “Argentina en este álbum tiene cuatro páginas y la selección de otras, por ejemplo, los rivales de Argentina, tiene solo seis jugadores”, informó Rubinska durante el programa.

Al comparar fechas, advirtieron que el producto adquirido se ofrecía antes del lanzamiento anunciado por la marca original. Rubinska agregó que los compradores deben fijarse en detalles impresos en letras pequeñas, donde suele aclararse la no oficialidad del producto: “Te describen abajo, letra chiquitita, que en el apuro y demás uno no la ve, pero bueno, eso lleva también a tener cierta responsabilidad”.

La periodista intentó devolver el álbum utilizando la aplicación donde lo había comprado, pero el plazo permitido para el reclamo ya se encontraba vencido.

La periodista Luciana Rubinska relató cómo adquirió por error un álbum apócrifo del Mundial 2026 y alertó a los compradores

Qué características diferencian al álbum original

El fabricante Panini no ha lanzado oficialmente el álbum del Mundial 2026. Su fecha de salida se espera entre la última semana de abril y la primera quincena de mayo, según informó el gerente de marketing de la compañía a Infobae. Todo producto que se ofrezca en plataformas antes de esa fecha no corresponde al original. La principal diferencia visible reside en la portada y contratapa, así como en el contenido de los sobres de figuritas.

Rubinska puntualizó: “En la tapa y en la contratapa no dice nada de la veracidad del álbum y adentro no hay ninguna inscripción que diga: ‘Este no es el original’”, lo que evidencia la dificultad para identificar la copia a simple vista. Algunos de estos productos llevan la aclaración de “No son de la marca original. Marca Barba Negra Colecciones”, pero esa información suele estar en los últimos renglones de las descripciones o en letras poco visibles en las publicaciones online.

Diferencias en portada y número de jugadores revelan la falsedad de los álbumes truchos respecto al original

Dónde se venden las copias y cómo operan

La venta de álbumes apócrifos se da tanto en aplicaciones de delivery como en plataformas de comercio electrónico. Los productos suelen publicitarse como “oficiales” e incluyen precios similares a los originales. Rubinska destacó: “Cuarenta y ocho mil pesos álbum de figuritas Mundial 2026 más diez sobres de figuritas”, mostrando un mensaje que un oyente le envió durante el programa y que refleja el valor elevado de estos productos.

La publicidad engañosa consiste en destacar en el título expresiones como “álbum oficial” y recién al final de la publicación, en letra pequeña, se aclara que no corresponden al fabricante original. Los lotes ofrecidos, según información recibida al aire, ya superan los cien álbumes vendidos, lo que representa un volumen considerable de personas estafadas.

Comprar álbumes y figuritas del Mundial 2026 en apps no especializadas aumenta el riesgo de caer en publicidades fraudulentas

Consejos para evitar caer en la estafa

El principal consejo es verificar la fecha de lanzamiento que informe la compañía oficial, que en este caso es Panini. Rubinska recomendó leer la totalidad de la información antes de realizar la compra, especialmente en lo que respecta a las descripciones y datos legales sobre la procedencia del producto.

“Entrás y te quieren vender un álbum que no es el original y todas estas figuritas, que tampoco son las originales”, señaló la periodista.

También recomendó comparar características visibles del producto con información publicada por la marca y otros coleccionistas, y estar alerta ante ofertas tentadoras en aplicaciones que normalmente comercializan bienes no vinculados con el rubro de figuritas y álbumes deportivos.

Cabe destacar que la empresa precisó que en los próximos días lanzará información oficial sobre la fecha de publicación del álbum. Para ello recomiendan acudir a sus redes sociales oficiales.

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