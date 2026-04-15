Salud

Paro a la japonesa en la UBA: cómo es la jornada de atención odontológica gratuita

En Infobae en Vivo al Amanecer, el decano de la Facultad de Odontología, Pablo Rodríguez, explicó qué tipos de servicios dentales ofrecerán durante todo el día, en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

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Pablo Rodríguez, decano de la facultad de odontología: “Invertir en educación no es gasto”

En una entrevista durante Infobae al Amanecer, el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Rodríguez, describió la modalidad del “paro a la japonesa” con atención odontológica gratuita en Plaza Houssay, en reclamo por la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Rodríguez detalló que la iniciativa surge por decisión del rectorado de la UBA junto a la Secretaría de Extensión, en el marco del programa “UBA en Acción”.

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El decano enfatizó: “Esta medida de visibilización es hacer lo que mejor hacemos, que es trabajar, enseñar y sacar fuera de los muros los conocimientos para colaborar con la comunidad”.

El Hospital Odontológico de la UBA, en Recoleta, atiende hasta a 1.500 pacientes diarios en sus momentos de mayor demanda (UBA)
El Hospital Odontológico de la UBA, en Recoleta, atiende hasta a 1.500 pacientes diarios en sus momentos de mayor demanda (UBA)

Modalidad del paro a la japonesa

El decano explicó el sentido de la protesta: “A la japonesa se le dice por la superproducción, que genera también un golpe a lo que es la economía. En este caso, es trabajar más y más para demostrar la necesidad, para decir: nosotros estamos del lado de la gente, de aquellos que necesitan”.

Rodríguez sostuvo que cerrar la facultad no tenía sentido porque “no es visible, nadie se entera, y sólo nos perjudicamos nosotros mismos, especialmente a los alumnos y a los pacientes”.

La jornada se lleva a cabo en la Plaza Houssay, ubicada frente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la calle Córdoba.

“Estoy ahora justo adentro de un tráiler”, contó el decano, quien también relató: “Hay casi una cuadra de cola. La gente entra al hall de Económicas, hacemos una ficha odontológica con datos y antecedentes, y pasa según la necesidad a los distintos tráileres”.

Atención integral y gratuita

Filas colas UBA odontologia
La Facultad de Odontología cuenta con más de 700 puestos de atención, lo que permite gran cantidad de pacientes en simultáneo. Ahora mismo se forman filas de más de dos cuadras para entrar (Adrián Escandar)

La propuesta incluye seis tráileres, cada uno dedicado a una especialidad odontológica. “Por ejemplo, en este vamos a hacer conductos, porque soy el titular de la cátedra de endodoncia. Hay uno para prótesis, con técnicos de laboratorio y odontólogos haciendo prótesis fijas o removibles impresas. Hoy hay tecnología para imprimir prótesis en el día, así que se van con su elemento realizado en el transcurso del día”, explicó Rodríguez.

Además, se atienden casos de cirugía, caries o problemas en encías. “Hay un grupo que atiende discapacidad, que es el área de medicina interna y con elementos sensoriales. Ese piso va a enseñar cepillado a los niños y darles herramientas para poder seguir atendiéndose”, agregó.

La atención es totalmente gratuita y abierta a quienes se acerquen.

El decano enfatizó el esfuerzo del personal: “La mayoría viene por el prestigio y el aprendizaje, pero eso no justifica que el sueldo sea tan bajo. Los no docentes también tienen un sueldo muy bajo”. Consultado sobre contactos con el Ministerio de Educación, Rodríguez respondió: “No soy yo quien negocia, pero no hubo ninguna comunicación con las autoridades”.

Al referirse al trasfondo de la protesta, Rodríguez analizó: “No tengo idea por qué no se cumple la ley de financiamiento. Entiendo que se aferran al déficit cero y a la inflación cero, pero invertir en educación y salud no es un gasto, es una inversión”.

Finalmente, el decano transmitió el compromiso de la comunidad universitaria: “A la UBA somos quinientas mil personas, hay miles de pensamientos, pero yo veo a los docentes jóvenes cobrar ese sueldo y me da vergüenza. Manejo una cátedra con 150 docentes, sólo 90 cobran sueldo y la verdad es como si no cobraran”.

Pablo Rodríguez, decano de la facultad de odontología: “Invertir en educación no es gasto”

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