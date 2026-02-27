Tendencias

Receta de farfalle o moñitos caseros, rápida y fácil

Una pasta lista en minutos y con ingredientes que siempre hay en casa. Es la opción perfecta para compartir en familia e ideal para cualquier salsa

Guardar
La receta de farfalle caseros
La receta de farfalle caseros permite preparar moñitos de pasta fáciles, ideales para renovar el menú semanal argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual de preparar pastas caseras suele transformar cualquier almuerzo en una ocasión especial. Los farfalle, o moñitos, logran que hasta el mediodía más sencillo se vuelva memorable: la masa suave entre las manos, el corte preciso, la satisfacción de ver cómo cada moñito toma forma propia y la expectativa de compartir en la mesa. Repetir ese gesto simple, heredado de generaciones, resignifica la cocina cotidiana argentina y conecta con la infancia.

En Argentina, los farfalle o moñitos aparecen cuando se busca renovar el menú semanal con pastas fáciles, rendidoras y que gustan a todos. Su forma divertida es un clásico en mesas familiares, fiestas infantiles y reuniones improvisadas.

Se acompañan con salsas livianas, manteca y queso o un toque de oliva y hierbas frescas. Son una gran opción para quienes quieren iniciarse en la pasta casera, ya que no requieren máquinas ni técnicas complejas.

Receta de farfalle caseros (moñitos)

Los farfalle caseros son una pasta de harina y huevo, cortada en rectángulos y pellizcada al centro para formar el clásico moñito. La masa se estira fina, se corta y se arma a mano, sin necesidad de máquina. El resultado es una pasta firme, con buena mordida y lista para recibir cualquier salsa: desde un tuco rápido hasta manteca con queso.

Esta receta de farfalle con
Esta receta de farfalle con harina, huevos y sal logra una textura firme y al dente, perfecta para todos los gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 35 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000
  • 3 huevos grandes
  • 1 pizca de sal fina
  • 1 cucharada de aceite de girasol (opcional)
  • Harina extra para la mesada
  • Agua, cantidad necesaria (sólo si la masa lo requiere)
Una vibrante ensalada de pasta
Una vibrante ensalada de pasta farfalle, aderezada con queso, cebollino y pimiento rojo, ofrece una opción fresca y deliciosa para cualquier comida.

Cómo hacer farfalle caseros, paso a paso

  1. Disponer la harina en la mesada en forma de corona. Colocar los huevos en el centro y sumar la sal y el aceite.
  2. Con un tenedor, integrar los ingredientes desde el centro hacia los bordes, incorporando la harina poco a poco hasta obtener una masa.
  3. Amasar durante 10 minutos hasta lograr un bollo liso y elástico. Si la masa se siente seca, agregar apenas un poco de agua.
  4. Tapar con un repasador y dejar descansar 15 minutos para que se relaje (esto facilita estirar la masa).
  5. Estirar la masa con palo de amasar hasta dejarla bien fina, de unos 2 mm de espesor. Espolvorear con harina para evitar que se pegue.
  6. Cortar tiras de 2 cm de ancho y luego rectángulos de 4 cm de largo.
  7. Pellizcar cada rectángulo justo en el centro, presionando bien para formar el “moñito”. Conviene apretar fuerte para que mantenga la forma durante la cocción.
  8. Disponer los moñitos en una placa ligeramente enharinada y dejar secar 10 minutos.
  9. Hervir abundante agua con sal. Cocinar los farfalle en tandas, durante 4 a 6 minutos, hasta que suban a la superficie y estén al dente.
  10. Colar y servir inmediatamente con la salsa elegida, manteca y queso, o un chorrito de aceite de oliva.
  11. Consejos técnicos clave:
  12. La masa debe quedar suave, no dura.
  13. Pellizcar bien el centro es fundamental para que no se deshagan al hervir.
  14. Evitar sobrecocinar para mantener la textura.
  15. Si se desea, se puede sumar 1 cucharada de espinaca cocida y exprimida a la masa para darle color y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

El secreto de unos moñitos
El secreto de unos moñitos firmes está en pellizcar el centro cuidadosamente y evitar la sobrecocción para mantener la textura perfecta

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 285
  • Grasas: 4,5 gr
  • Carbohidratos: 49 gr
  • Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La masa cruda, bien envuelta en film, se guarda en heladera hasta 2 días. Los moñitos formados pueden congelarse crudos en una placa y luego guardarse en bolsa hermética hasta 1 mes. Una vez cocidos, duran hasta 3 días en heladera en recipiente hermético.

Temas Relacionados

Receta de cocinarecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Del traje ejecutivo al brillo dorado: Emilia Mernes, protagonista indiscutida en la Fashion Week de Milán

La artista argentina sorprendió con dos elecciones opuestas: conjuntos de sastrería con acento ejecutivo para Boss y una versión audaz para el desfile de Roberto Cavalli

Del traje ejecutivo al brillo

Kate Moss deslumbró con un vestido de Gucci en la Semana de la Moda de Milán

Del 24 de febrero al 2 de marzo la ciudad italiana se viste de lujo para recibir a las mejores maisons de la industria. Cómo fue el regreso a la pasarela de la modelo ícono de los 90

Kate Moss deslumbró con un

Un modelo científico de IA interpreta señales durante el sueño para detectar más de 130 enfermedades

Diseñado por la Universidad de Stanford, analiza datos cerebrales y cardíacos de registros de polisomnografía. El cardiólogo Eric Topol publicó en The Lancet un artículo sobre los hallazgos

Un modelo científico de IA

“Hada rosa”: el armadillo más pequeño del mundo reapareció en Mendoza

El reciente avistamiento del pichiciego menor en la Reserva de Biósfera Ñacuñán confirma la presencia de esta especie única en esa provincia argentina. Mide menos de 11 centímetros y pesa unos 100 gramos

“Hada rosa”: el armadillo más

Dylan Brosnan, el hijo de un James Bond emblemático que conquista la moda internacional con sus versátiles looks

El joven de 29 años colabora con casas de lujo y deslumbra en las pasarelas

Dylan Brosnan, el hijo de
DEPORTES
Matías Kranevitter iba a ser

Matías Kranevitter iba a ser reemplazado a los 33 minutos, se negó a salir y siguió en cancha: la reacción del DT

La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por el interés de River en su presentación con Atlético Mineiro

El tenso momento que vivió la argentina Ailín Pérez con su rival en el pesaje antes de su pelea de UFC

Francisco Cerúndolo arrasó en Chile y buscará una nueva final en el cierre de la gira sudamericana: la impactante marca que logró

Preocupación en Francia por el estado físico de Mbappé a meses del Mundial: del juega “en una pierna” al dolor que nunca experimentó

TELESHOW
Santiago del Moro confirmó que

Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no volverá al programa: ¿cuándo ingresarán los nuevos participantes?

“Me lastimaste estúpida”, el enojo de Georgina Barbarossa con Analía Franchín luego de que le arrojara una lapicera en vivo

Camionero rompe el molde del rock argentino: autogestión, under y un fenómeno de fans que manejan el merchandising

Valentina Cervantes llevó a sus hijos a conocer Mundo Pixar London: las fotos y el video de una divertida tarde en familia

El contraataque de las abogadas de Mauro Icardi: el escrito que responde a la decisión judicial a favor de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos designó a Irán

Estados Unidos designó a Irán como Estado que practica “detenciones arbitrarias”

El fútbol salvadoreño vive un momento emocionante: FAS y Firpo, se enfrentarán este fin de semana

Tras décadas oculto en el Museo de Historia Natural de Chile, identifican una nueva especie de pulpo

Jim Carrey y las películas de Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, protagonistas de los premios César

Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de salud con inversión superior a $31 millones