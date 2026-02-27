Receta de farfalle o moñitos caseros, rápida y fácil

La receta de farfalle caseros permite preparar moñitos de pasta fáciles, ideales para renovar el menú semanal argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual de preparar pastas caseras suele transformar cualquier almuerzo en una ocasión especial. Los farfalle, o moñitos, logran que hasta el mediodía más sencillo se vuelva memorable: la masa suave entre las manos, el corte preciso, la satisfacción de ver cómo cada moñito toma forma propia y la expectativa de compartir en la mesa. Repetir ese gesto simple, heredado de generaciones, resignifica la cocina cotidiana argentina y conecta con la infancia.

En Argentina, los farfalle o moñitos aparecen cuando se busca renovar el menú semanal con pastas fáciles, rendidoras y que gustan a todos. Su forma divertida es un clásico en mesas familiares, fiestas infantiles y reuniones improvisadas.

Se acompañan con salsas livianas, manteca y queso o un toque de oliva y hierbas frescas. Son una gran opción para quienes quieren iniciarse en la pasta casera, ya que no requieren máquinas ni técnicas complejas.

Receta de farfalle caseros (moñitos)

Los farfalle caseros son una pasta de harina y huevo, cortada en rectángulos y pellizcada al centro para formar el clásico moñito. La masa se estira fina, se corta y se arma a mano, sin necesidad de máquina. El resultado es una pasta firme, con buena mordida y lista para recibir cualquier salsa: desde un tuco rápido hasta manteca con queso.

Esta receta de farfalle con harina, huevos y sal logra una textura firme y al dente, perfecta para todos los gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 35 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

300 gr de harina 0000

3 huevos grandes

1 pizca de sal fina

1 cucharada de aceite de girasol (opcional)

Harina extra para la mesada

Agua, cantidad necesaria (sólo si la masa lo requiere)

Una vibrante ensalada de pasta farfalle, aderezada con queso, cebollino y pimiento rojo, ofrece una opción fresca y deliciosa para cualquier comida.

Cómo hacer farfalle caseros, paso a paso

Disponer la harina en la mesada en forma de corona. Colocar los huevos en el centro y sumar la sal y el aceite. Con un tenedor, integrar los ingredientes desde el centro hacia los bordes, incorporando la harina poco a poco hasta obtener una masa. Amasar durante 10 minutos hasta lograr un bollo liso y elástico. Si la masa se siente seca, agregar apenas un poco de agua. Tapar con un repasador y dejar descansar 15 minutos para que se relaje (esto facilita estirar la masa). Estirar la masa con palo de amasar hasta dejarla bien fina, de unos 2 mm de espesor. Espolvorear con harina para evitar que se pegue. Cortar tiras de 2 cm de ancho y luego rectángulos de 4 cm de largo. Pellizcar cada rectángulo justo en el centro, presionando bien para formar el “moñito”. Conviene apretar fuerte para que mantenga la forma durante la cocción. Disponer los moñitos en una placa ligeramente enharinada y dejar secar 10 minutos. Hervir abundante agua con sal. Cocinar los farfalle en tandas, durante 4 a 6 minutos, hasta que suban a la superficie y estén al dente. Colar y servir inmediatamente con la salsa elegida, manteca y queso, o un chorrito de aceite de oliva. Consejos técnicos clave: La masa debe quedar suave, no dura. Pellizcar bien el centro es fundamental para que no se deshagan al hervir. Evitar sobrecocinar para mantener la textura. Si se desea, se puede sumar 1 cucharada de espinaca cocida y exprimida a la masa para darle color y sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

El secreto de unos moñitos firmes está en pellizcar el centro cuidadosamente y evitar la sobrecocción para mantener la textura perfecta

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 285

Grasas: 4,5 gr

Carbohidratos: 49 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La masa cruda, bien envuelta en film, se guarda en heladera hasta 2 días. Los moñitos formados pueden congelarse crudos en una placa y luego guardarse en bolsa hermética hasta 1 mes. Una vez cocidos, duran hasta 3 días en heladera en recipiente hermético.