Receta de guiso de carbonada con cebada, rápida y fácil

La carbonada con cebada es un guiso tradicional de la cocina argentina. Este plato es un clásico de las cocinas argentinas en invierno y suele prepararse en reuniones familiares o encuentros con amigos, donde el calor de la comida acompaña la charla y el frío.
La carbonada es tradición en el Noroeste y Cuyo, aunque cada casa tiene su versión, adaptando ingredientes según la región o la disponibilidad estacional. Suele servirse en cazuela, y su versión con cebada perlada incorpora un cereal que aporta textura y cremosidad.
PUBLICIDAD
Receta de guiso de carbonada con cebada
Se trata de un guiso espeso a base de carne vacuna, verduras, zapallo, papas, choclo y un toque de azúcar y orejones o albaricoques secos, que le otorgan un sabor distintivo y equilibrado entre lo salado y lo dulce.
En esta versión, se suma cebada perlada al clásico, lo que acorta el tiempo de cocción y aporta textura cremosa, y mantiene el dulzor de la preparación. El resultado es un plato reconfortante, ideal para los días fríos.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 400 gr de carne vacuna para guiso (paleta, osobuco o roast beef)
- 1 taza de cebada perlada
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 morrón rojo o verde
- 2 papas medianas
- 1 batata (opcional)
- 400 gr de zapallo (calabaza o anco)
- 1 choclo
- 2 tomates perita o 1 lata de tomate cubeteado
- 1 taza de orejones de durazno o albaricoque (opcional)
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 litro de caldo de carne o verdura
- 2 cucharadas de aceite o grasa vacuna
- Sal y pimienta a gusto
- Ají molido y pimentón, a gusto
Cómo hacer guiso de carbonada con cebada, paso a paso
- Lavar la cebada con agua fría hasta que salga clara. Reservar.
- Cortar la carne en cubos chicos y dorar en una olla grande con el aceite bien caliente. Reservar la carne.
- En la misma olla, rehogar la cebolla, el ajo y el morrón picados hasta que estén tiernos.
- Incorporar nuevamente la carne, mezclar y sumar las papas, la batata y el zapallo cortados en cubos chicos.
- Agregar el tomate picado o en lata, la cebada lavada y mezclar bien.
- Cubrir con el caldo caliente. Añadir el choclo cortado en ruedas o desgranado, los orejones y el azúcar.
- Condimentar con sal, pimienta, ají molido y pimentón.
- Tapar y cocinar a fuego medio-bajo por unos 35 minutos, mezclando cada tanto. Si es necesario, agregar más caldo o agua caliente.
- Probar el punto de cocción de la carne, la cebada y las verduras. Rectificar condimentos y servir bien caliente.
Consejos técnicos destacados
- El dorado inicial de la carne suma sabor.
- Usar caldo caliente evita que el guiso pierda temperatura y se corte la cocción.
- La cebada debe estar tierna, pero no deshecha.
- Es clave no pasarse con el líquido: buscamos un guiso espeso, no sopa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes, lo que lo convierte en una opción práctica para familias numerosas o para quienes desean cocinar una sola vez y disfrutar varias comidas.
Además, su sabor mejora después de reposar, por lo que puede prepararse con anticipación y recalentar sin perder calidad ni textura.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 380 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 48 gr
- Proteínas: 18 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Recalentar a fuego bajo, agregando un chorrito de caldo o agua si se espesa demasiado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD