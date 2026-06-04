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Receta de guiso de carbonada con cebada, rápida y fácil

Este guiso argentino de invierno combina carne, verduras y zapallo con un cereal perlado que aporta cremosidad, mantiene el toque dulce de los orejones y permite llevar una cazuela abundante a la mesa

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Primer plano de una cazuela negra con carbonada humeante sobre mesa de madera. Contiene carne, zapallo, papas, choclo y cebada en un caldo espeso.
Una humeante cazuela de carbonada con carne, zapallo, papas, choclo y cebada perlada se presenta recién servida sobre una mesa de madera rústica, evocando calidez y tradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carbonada con cebada es un guiso tradicional de la cocina argentina. Este plato es un clásico de las cocinas argentinas en invierno y suele prepararse en reuniones familiares o encuentros con amigos, donde el calor de la comida acompaña la charla y el frío.

La carbonada es tradición en el Noroeste y Cuyo, aunque cada casa tiene su versión, adaptando ingredientes según la región o la disponibilidad estacional. Suele servirse en cazuela, y su versión con cebada perlada incorpora un cereal que aporta textura y cremosidad.

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Receta de guiso de carbonada con cebada

Se trata de un guiso espeso a base de carne vacuna, verduras, zapallo, papas, choclo y un toque de azúcar y orejones o albaricoques secos, que le otorgan un sabor distintivo y equilibrado entre lo salado y lo dulce.

En esta versión, se suma cebada perlada al clásico, lo que acorta el tiempo de cocción y aporta textura cremosa, y mantiene el dulzor de la preparación. El resultado es un plato reconfortante, ideal para los días fríos.

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Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de carne vacuna para guiso (paleta, osobuco o roast beef)
  • 1 taza de cebada perlada
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 1 morrón rojo o verde
  • 2 papas medianas
  • 1 batata (opcional)
  • 400 gr de zapallo (calabaza o anco)
  • 1 choclo
  • 2 tomates perita o 1 lata de tomate cubeteado
  • 1 taza de orejones de durazno o albaricoque (opcional)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 litro de caldo de carne o verdura
  • 2 cucharadas de aceite o grasa vacuna
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ají molido y pimentón, a gusto

Cómo hacer guiso de carbonada con cebada, paso a paso

Vista aérea de una carbonada con carne y cebada cocinándose en una olla. Alrededor, tazones con zapallo, cebolla, pepino, zanahoria, albahaca, choclo, orejones y carne dorada.
Una mano remueve una carbonada con carne y cebada perlada en una olla sobre la cocina, rodeada de bowls con zapallo, cebolla, pepino, zanahorias, albahaca, choclo, orejones y cubos de carne dorados, destacando la preparación casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar la cebada con agua fría hasta que salga clara. Reservar.
  2. Cortar la carne en cubos chicos y dorar en una olla grande con el aceite bien caliente. Reservar la carne.
  3. En la misma olla, rehogar la cebolla, el ajo y el morrón picados hasta que estén tiernos.
  4. Incorporar nuevamente la carne, mezclar y sumar las papas, la batata y el zapallo cortados en cubos chicos.
  5. Agregar el tomate picado o en lata, la cebada lavada y mezclar bien.
  6. Cubrir con el caldo caliente. Añadir el choclo cortado en ruedas o desgranado, los orejones y el azúcar.
  7. Condimentar con sal, pimienta, ají molido y pimentón.
  8. Tapar y cocinar a fuego medio-bajo por unos 35 minutos, mezclando cada tanto. Si es necesario, agregar más caldo o agua caliente.
  9. Probar el punto de cocción de la carne, la cebada y las verduras. Rectificar condimentos y servir bien caliente.

Consejos técnicos destacados

  • El dorado inicial de la carne suma sabor.
  • Usar caldo caliente evita que el guiso pierda temperatura y se corte la cocción.
  • La cebada debe estar tierna, pero no deshecha.
  • Es clave no pasarse con el líquido: buscamos un guiso espeso, no sopa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Una gran olla de carbonada con cebada en el centro de una mesa, rodeada por seis platos individuales servidos, pan y manos de personas comiendo.
Una gran olla de carbonada con cebada se comparte en una mesa familiar argentina, rodeada de platos servidos y pan casero, creando un ambiente cálido e invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes, lo que lo convierte en una opción práctica para familias numerosas o para quienes desean cocinar una sola vez y disfrutar varias comidas.

Además, su sabor mejora después de reposar, por lo que puede prepararse con anticipación y recalentar sin perder calidad ni textura.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 48 gr
  • Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cinco recipientes de vidrio con carbonada y cebada sobre una mesada de cocina gris. Uno está abierto, mostrando el guiso espeso. Una heladera moderna plateada se ve al fondo desenfocada.
Varias porciones de carbonada con cebada se exhiben en recipientes herméticos de vidrio sobre una mesada de cocina, destacando una preparación organizada de comidas para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Recalentar a fuego bajo, agregando un chorrito de caldo o agua si se espesa demasiado.

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