Cómo los mapas mentales y la comprensión activa transforman el estudio

El especialista Joan López destaca la importancia de técnicas de estudio activas para mejorar el aprendizaje efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo transformar los apuntes y esquemas de estudio en aliados reales para recordar conceptos de manera efectiva? Joan López, especialista invitado en el podcast Tengo un Plan, señaló que la clave no está en fórmulas pasivas, sino en técnicas activas, visuales y asociativas. La comprensión profunda, una estructura ordenada y el uso de la creatividad son determinantes para dejar de repetir conceptos y hacerlos propios.

El error más común al hacer apuntes: la falsa síntesis y el subrayado indiscriminado

López abordó uno de los hábitos más frecuentes entre estudiantes: “La mayoría de personas lo que hacen es subrayar todo, poner de otro color, subrayar aquí, subrayar aquí, quitar las preposiciones”.

Este mecanismo conduce al engaño de la síntesis. “Nunca subrayar más de tres o cuatro palabras seguidas. Si subrayas más, no hay una comprensión real del texto”, advirtió.

Para López, extender el subrayado es síntoma de incertidumbre conceptual. “Cuando tú tienes allí un texto y subrayas tres o cuatro palabras seguidas, es porque no hay una comprensión real de ese texto. Si lo has entendido perfectamente, puedes solo agarrar dos palabras”, manifestó.

La clave para una buena comprensión lectora está en resaltar solo las palabras esenciales del texto, afirma López (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparente reducción de información no siempre permite una mejor retención. “Si mi comprensión es de cinco, no esperes una memorización de diez. Si mi comprensión es baja, la memorización será muy difícil. Y al revés, cuando comprendes algo muy bien, ya sea porque te lo han explicado, ya sea porque lo has entendido [...] la memorización después necesita menos palabras y es más rápida”, comentó López.

Comprensión antes que memorización: clave para recordar de verdad

Frente a la simple repetición, López defendió la comprensión como pilar para fijar el conocimiento. “El problema es que la mayoría de gente le dedica más tiempo a la memorización que a la comprensión”, lamentó.

Mencionó la técnica de Feynman, que consiste en explicarse los conceptos como si fueran comunicados a un niño. “Cuando tú quieres explicar algo y lo entiendes profundamente, llegas mucho antes y con menos palabras. Es por esto que funciona tan bien, porque has hecho el esfuerzo real de entender”, explicó en Tengo un Plan.

La retención aumenta cuando el aprendizaje es verdaderamente activo. “Hay una pirámide que marca la retención de las diferentes cosas que tú puedes hacer a la hora de estudiar. Leer te da un 10% de retentiva. Si tú lo ilustras, lo explicas, como bien dice Feynman, la retentiva es de un 90”, ejemplificó López.

La comprensión se posiciona como pilar esencial del aprendizaje efectivo, según explica López en sus declaraciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr comprensión, recomendó ejercitar la explicación hacia otra persona, debatir, interpretar y articular lo leído. Cuanto mayor es el nivel de comprensión, mayor será la capacidad de transmitir y memorizar.

Mapas mentales: cómo y por qué funcionan para repasar y aprender rápido

López presentó el mapa mental como herramienta ideal para quienes buscan rapidez y organización en el estudio. “Es muy sencillo. Es una herramienta que ha creado Tony Buzan. [...] consiste en volcar todas las palabras que tú has elegido aquí y darles forma”, detalló al equipo de Tengo un Plan.

En ese sentido, explicó que es preferible utilizar una hoja horizontal porque facilita el repaso ágil: “Este mapa lo quieres para hacer repasos rápidos. El barrido es de izquierda a derecha”.

El sistema parte de un núcleo central —el tema principal— que se ramifica en ideas secundarias y terciarias. “Solo viendo esto, yo sé que a partir de aquí se empieza a ramificar como si fuese una neurona todo. De más principal a más secundario, a más terciario, a más específico. De más general a más particular”, señaló.

El mapa mental se presenta como herramienta ideal para agilizar y organizar el estudio de cualquier materia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el aspecto visual, desaconsejó la saturación de colores: “La memoria visual ayuda. Está bien usar colores, pero los justos y cerrados. Cuatro es ideal”.

Asimismo, propuso crear una leyenda para los diferentes colores: “Uno para palabras principales, otro para excepciones, otro para lo que son números y datos, otro para los elencos y las clasificaciones. Y con eso ya abarcas”.

La importancia de la actividad, la asociación y la visualización en el aprendizaje

Para Joan López, la diferencia entre memorizar como un loro y recordar en profundidad depende de la actitud activa del estudiante. “Hay técnicas y técnicas, pero lo importante es que todo tiene que ser una imagen. La clave está en lo visual, asociativo, emocional”. Además, el componente emocional aporta mayor impacto y durabilidad al recuerdo.

La propuesta es optar siempre por técnicas de estudio activas que fomenten la acción, la asociación y la síntesis personal. Cuando el aprendizaje se percibe estático, el estudiante tiene la oportunidad de modificar su enfoque, conectar ideas y plasmar el conocimiento de forma creativa para obtener una memorización eficaz.