Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó nuevos objetivos iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz (CENTCOM/Archivo)

Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz tras detectar amenazas contra fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial, según revelaron funcionarios norteamericanos citados por Reuters, CBS News, CNN y Axios.

Las operaciones incluyeron bombardeos contra una instalación militar iraní y la interceptación de varios drones lanzados desde territorio iraní hacia buques en la zona.

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De acuerdo con Reuters y CNN, las acciones ocurrieron durante la noche y estuvieron dirigidas contra un sitio militar que, según Washington, suponía un riesgo para las operaciones navales estadounidenses y para la navegación internacional en el Golfo Pérsico. Un funcionario estadounidense afirmó bajo condición de anonimato que también fueron derribados “múltiples drones iraníes” antes de que alcanzaran sus objetivos.

Axios informó que Irán lanzó cuatro drones suicidas contra un buque de la Marina de Estados Unidos y una embarcación comercial. Según un alto funcionario citado por ese portal, las fuerzas estadounidenses destruyeron los drones en vuelo y posteriormente atacaron una unidad iraní de lanzamiento antes de que pudiera realizar nuevas operaciones.

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La Casa Blanca calificó las acciones como “defensivas” y sostuvo que el frágil alto el fuego entre Washington y Teherán “sigue vigente” pese al nuevo intercambio militar.

Marines de los Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines descienden en rappel desde un MH-60S Sea Hawk durante un entrenamiento programado a bordo del USS Tripoli (LHA 7) (CENTCOM/Archivo)

Explosiones en el sur de Irán

Mientras se desarrollaban los ataques, medios estatales iraníes reportaron explosiones en las cercanías de Bandar Abbas, el principal puerto iraní sobre el Golfo Pérsico y uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio marítimo regional. El régimen iraní informó que los sistemas de defensa aérea fueron activados durante la madrugada mientras investigaban el origen de las detonaciones.

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Más temprano, el presidente Donald Trump rechazó informaciones difundidas por medios iraníes sobre un supuesto acuerdo entre Irán y Omán para administrar conjuntamente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. “La vía marítima permanecerá abierta”, afirmó Trump, según Reuters.

Funcionarios estadounidenses consideran que Irán continúa representando una amenaza para la navegación internacional mediante drones, minas marítimas y sistemas de misiles desplegados cerca de la costa sur iraní.

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Washington sostiene además que mantiene sus operaciones bajo un criterio de “contención” mientras avanzan las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Nuevos ataques en medio de negociaciones

Los bombardeos se producen apenas días después de otra ofensiva estadounidense en el sur de Irán.

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Buques en el estrecho de Ormuz son visibles cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán (REUTERS/Archivo)

El lunes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó “ataques en defensa propia” contra posiciones iraníes vinculadas a lanzadores de misiles y embarcaciones que, según Washington, intentaban colocar minas en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

Timothy Hawkins, portavoz del CENTCOM, declaró entonces que las operaciones fueron ejecutadas “en legítima defensa” para proteger a tropas estadounidenses desplegadas en la región. “Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, señaló.

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Las acciones militares ocurrieron mientras Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones para intentar cerrar un acuerdo que permita poner fin a casi tres meses de guerra. Según trascendió en Washington, uno de los puntos centrales del eventual pacto sería la reapertura total del estrecho de Ormuz y el alivio parcial de sanciones económicas contra Teherán.

Sin embargo, las conversaciones siguen rodeadas de desconfianza. Irán denunció previamente que los ataques estadounidenses representan una señal de “mala fe” y cuestionó la continuidad del cese del fuego. Al mismo tiempo, sectores republicanos en Estados Unidos criticaron posibles concesiones a Teherán y advirtieron sobre el futuro del programa nuclear iraní.

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Trump insistió esta semana en que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear y aseguró que el uranio enriquecido iraní será entregado a Estados Unidos para su destrucción como parte de un eventual entendimiento.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)

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