Premios BAFTA 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

En la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026, la moda y el espectáculo se fusionaron bajo los reflectores en el Royal Festival Hall de Londres. La noche reunió a figuras destacadas del cine y la televisión internacional, que desfilaron con atuendos formales y sofisticados, marcando presencia en una de las ceremonias más esperadas del año.

Los looks destacados de las celebridades

Gracie Abrams y Paul Mescal

Gracie Abrams y Paul Mescal: elegancia coordinada en negro y bordados metálicos

Gracie Abrams y Paul Mescal se presentaron como una pareja elegante y coordinada. Paul optó por un esmoquin negro sin corbata de Prada, al que le sumó una camisa blanca impecable y el cabello corto. Gracie eligió un vestido largo negro con bordados metálicos y verdes de Chanel, con la espalda descubierta y el cabello recogido, logrando un contraste de texturas y destellos.

Leonardo DiCaprio

Leonardo Di Caprio optó por el clásico esmoquin negro de Dior con moño

Para mantenerse fiel al estilo clásico, Leonardo DiCaprio eligió con un esmoquin negro de Dior, con un corte tradicional, camisa blanca y moño negro. Sus zapatos de charol aportaron brillo al conjunto, y el cabello, peinado hacia atrás, potenció la elegancia atemporal.

Emma Stone

Emma Stone con un vestido negro halter de Louis Vuitton y cola larga

Emma Stone apostó por un vestido de Louis Vuitton largo negro de escote halter y espalda descubierta, con una cola que se desplegaba a su paso. El peinado fue recogido en moño bajo, mientras una pulsera plateada en la muñeca sumó un destello sutil. El diseño minimalista y la elección de los accesorios reflejaron sobriedad y sofisticación, en línea con su presencia habitual en la alfombra roja.

Patrick Dempsey

Patrick Dempsey: esmoquin satinado y anteojos oscuros de Brunello Cucinelli

Con un diseño de Brunello Cucinelli, el actor Patrick Dempsey destacó por su elección de un esmoquin negro satinado, camisa blanca y moño negro, añadiendo su sello personal con unos anteojos de sol oscuros y un reloj metálico.

Sadie Sink

Sadie Sink y su elección verde claro, palabra de honor y collar plateado

La actriz de Stranger Things, Sadie Sink llevó la frescura a la gala con un vestido largo verde claro, palabra de honor y pollera amplia. Las sandalias de tiras finas y el collar plateado realzaron la propuesta, mientras el cabello suelto y ligeramente ondulado aportó movimiento y naturalidad.

Cillian Murphy y Yvonne McGuinness

Cillian Murphy y Yvonne McGuinness optaron por trajes negros de líneas depuradas y contraste de texturas

Cillian Murphy e Yvonne McGuinness se mostraron como una pareja de estilo definido. Murphy vistió un traje negro cruzado con camisa blanca y zapatos de cuero, apostando por líneas depuradas y sobriedad cromática. Yvonne eligió un conjunto negro asimétrico, compuesto por blusa de un solo hombro y pantalón ancho, acompañando con cabello suelto y labios maquillados en tonos intensos.

Aimee Lou Wood

Aimee Lou Wood con el vestido rosa asimétrico con labios rojos y sandalias plateadas

Aimee Lou Wood sorprendió con un vestido largo rosa claro, de corte recto y escote asimétrico con pliegues en el pecho. Las sandalias plateadas de taco y el peinado recogido complementaron el conjunto, al que sumó un toque vibrante con labios maquillados en rojo. El minimalismo del diseño contrastó con el detalle cromático y los accesorios brillantes.

Odessa A’zion

Odessa A’zion: encaje negro traslúcido y collar ancho plateado

Odessa A’zion optó por un vestido negro traslúcido de encaje, con hombros al descubierto y una amplia falda que aportó volumen. El cabello suelto y rizado enmarcó su rostro, mientras el collar ancho plateado sumó protagonismo al escote. La combinación de encaje y transparencias dio al look una impronta romántica y audaz.

Alan Cumming

Alan Cumming con un abrigo largo con flecos y broche de estrella

Alan Cumming eligió romper el molde con un abrigo largo negro decorado con flecos blancos y verdes en el bajo, sobre pantalones oscuros y camisa negra. Un broche grande en forma de estrella y el cabello corto completaron su estilismo, marcado por la originalidad en la alfombra roja.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet y su sobriedad en traje negro doble botonadura de Givenchy

Con un traje negro de doble botonadura de Givenchy, por Sarah Burton, Timothée Chalamet optó por la sobriedad, acompañado de camisa y corbata negras, y zapatos de charol. El actor fue fiel a su estilo elegante y contemporáneo.

Ethan Hawke

Ethan Hawke con un traje clásico negro de Giorgio Armani y reloj metálico

Ethan Hawke desfiló con un traje negro clásico de Giorgio Armani, camisa blanca y corbata delgada en tono oscuro. El cabello peinado hacia atrás y la barba y bigote recortados aportaron un aire sofisticado. El reloj metálico y los zapatos negros completaron el look.

Kate Hudson

Kate Hudson posando con un vestido rojo escote recto y falda con cola de Prada

Con un diseño de Prada, Kate Hudson posó con un vestido largo de escote recto y hombros descubiertos en color rojo, con una amplia abertura en la espalda y falda con cola. El cabello recogido y un collar corto plateado enfatizaron el cuello y la espalda.

Chase Infiniti

Chase Infiniti: vestido burdeos estructurado y cabello recogido en moño alto

Chase Infiniti apostó por la audacia con el diseño de Louis Vuitton, que se trató de un vestido largo burdeos, ajustado al cuerpo y escote recto, que se abría en un vuelo estructurado en la parte baja. El cabello rizado recogido en moño alto y los accesorios plateados en muñeca y dedos acompañaron el diseño, mientras posaba con las manos sobre la cadera y una actitud relajada.

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan y su esmoquin gris oscuro con broche de estrella metálica

Michael B. Jordan se inclinó por un esmoquin gris oscuro de doble botonadura, solapas anchas y complementos negros. Un broche metálico en forma de estrella decoró la solapa, y los pendientes dorados pequeños añadieron un matiz de brillo discreto.

Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal

Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal: azul terciopelo y negro con detalles plateados

Jessie Buckley y Maggie Gyllenhaal posaron juntas mostrando estilos complementarios. Jessie lució un vestido largo azul de terciopelo, manga corta y hombros decorados con aplicaciones metálicas. Gyllenhaal eligió un vestido largo negro de escote en V y manga larga, con detalles plateados en la manga izquierda.

Joe Alwyn

Joe Alwyn: blazer blanco cruzado y broche dorado en la solapa

Joe Alwyn se diferenció con un esmoquin de blazer blanco cruzado, camisa blanca y corbata negra, coronado por un broche dorado en forma de rama en la solapa izquierda.

Tilda Swinton

Tilda Swinton: blazer y pantalón negro con camisa blanca y zapatos bicolor

Tilda Swinton eligió un conjunto de blazer y pantalón negro de tiro alto y corte ancho, sumando una camisa blanca de cuello cerrado. Llevó el cabello corto rubio peinado hacia atrás y zapatos negros con punta blanca.

*Fotos: Associated Press