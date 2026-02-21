La lectura reflexiva se asocia con menor riesgo de soledad y mayor longevidad, según expertos

La lectura profunda fortalece el pensamiento crítico y ayuda a combatir la desinformación digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde el flujo constante de información parece interminable, la lectura profunda surge como una alternativa valiosa frente al consumo pasivo de contenidos digitales. Un estudio revela que el usuario promedio revisa su teléfono más de 140 veces al día y dedica horas a desplazarse por redes sociales. De este modo, la práctica de leer con atención y sentido crítico puede ofrecer beneficios sustanciales para la salud mental y el bienestar general.

Lejos de ser una simple actividad de ocio, la lectura profunda implica interactuar con los textos de manera crítica, analítica y empática, estableciendo conexiones, interpretando diferentes perspectivas y cuestionando el contenido. Esta forma exige esfuerzo y concentración, pero a cambio, fortalece el pensamiento crítico y ayuda a resistir la desinformación, un fenómeno cada vez más extendido en plataformas digitales.

Numerosos estudios han comenzado a explorar los efectos positivos sobre la mente y la longevidad. Investigaciones recientes indican que quienes cultivan el hábito no solo mejoran su capacidad de análisis y empatía, sino que también presentan una menor propensión al estrés y a la soledad, problemas comúnmente asociados al uso excesivo del celular.

Leer libros ofrece mayores beneficios para la salud mental y la longevidad que otras formas de lectura digital (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, existe evidencia científica que vincula la lectura habitual con una mayor esperanza de vida, lo que sugiere que dedicar tiempo a los libros puede ser una opción saludable y enriquecedora en la era digital.

Los beneficios de la lectura profunda

A diferencia de la lectura superficial, la profunda implica extraer conclusiones, dialogar con diversas perspectivas y reflexionar sobre distintas interpretaciones de un texto. Este proceso permite identificar argumentos inconsistentes y cuestionar la veracidad de la información, habilidades fundamentales en medio del auge de noticias falsas y contenidos engañosos en las redes sociales.

Además, ayuda a reducir el estrés y la sensación de soledad, generando un espacio donde el lector puede interactuar de manera crítica y empática con la información, explica un ensayo científico. Este enfoque contribuye al desarrollo de capacidades que permiten resistir los efectos perjudiciales del consumo digital excesivo y el bombardeo de información constante.

Incorporar la lectura profunda en la rutina diaria ayuda a desarrollar habilidades críticas frente al exceso de información digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes han identificado una relación directa entre la lectura profunda y la mejora de la salud física y mental. Un estudio de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale observó a personas mayores durante 12 años y halló que quienes leían con regularidad tenían una probabilidad de fallecer un 20% menor que aquellos que no leían. El análisis mostró que quienes dedicaban más de tres horas y media semanales a la lectura presentaban una esperanza de vida más alta, incluso después de considerar factores como enfermedades preexistentes, nivel educativo e inteligencia.

Los investigadores detectaron que esta ventaja no se explicaba solamente por otros hábitos saludables, sino que estaba fuertemente vinculada a la preservación de las facultades mentales. Mantener la mente activa a través de la lectura permitía a las personas vivir de manera más autónoma y conservar su salud por más tiempo.

El estudio también subrayó que el tipo de material leído influía en los beneficios obtenidos. Los libros ofrecían mayores ventajas para la longevidad que otros formatos como revistas o periódicos. Según los científicos, leer libros promueve un proceso inmersivo y lento que potencia el vocabulario, el razonamiento, la concentración y el pensamiento crítico. Además, fomenta la empatía y la inteligencia emocional, cualidades vinculadas a conductas más saludables, a la reducción del estrés y reduce la soledad.

Este hábito no solo fortalece las habilidades cognitivas, sino que también tiene un impacto relevante en el bienestar social y emocional. Participar en actividades de lectura compartida, como los debates y análisis en grupo sobre libros, puede reforzar la comprensión y el disfrute de la lectura a lo largo de la vida, explican expertos a The Conversation.

El acompañamiento en clubes de lectura y grupos virtuales fomenta la discusión activa y la conexión social entre lectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento de un profesor o la participación en clubes fomenta la discusión activa y el intercambio de interpretaciones, elementos clave para consolidar el hábito lector. Este tipo de espacios sociales contribuye a que la lectura deje de ser una tarea solitaria y se transforme en una experiencia enriquecedora y colectiva. La lectura profunda, practicada tanto en grupos presenciales como en comunidades virtuales, favorece el sentido de pertenencia y la conexión social, al tiempo que ayuda a combatir la soledad y el aislamiento asociados al consumo pasivo de contenidos digitales.

Cómo incorporar el hábito

Existen pasos concretos para incorporarlo en la vida cotidiana y fortalecer así habilidades críticas frente al flujo constante de información. Según científicos cognitivos y expertos en alfabetización, citados en The Conversation, el primer paso consiste en reconocer los recursos cognitivos limitados y ser intencional en cómo se emplea la atención.

Los especialistas indican que simplemente hacer una pausa antes de compartir o creer información puede disminuir la susceptibilidad a la desinformación. Dedicar unos segundos adicionales a analizar conscientemente un contenido ayuda a contrarrestar el efecto de verdad ilusoria, facilitando una toma de decisiones más informada.

Recomiendan elegir intencionalmente el momento y la velocidad de lectura. Leer más despacio, especialmente frente a textos complejos o impactantes, permite evaluar la información de manera crítica y reflexionar sobre el significado. Este enfoque implica dialogar con el texto en lugar de limitarse a extraer datos.

Para quienes desean fortalecer este hábito, los expertos sugieren empezar con géneros breves, como poemas o cuentos, y luego avanzar hacia libros más extensos. Proponen acompañarse de un amigo o familiar para compartir la experiencia, fijando metas pequeñas, como leer un capítulo al día y comentarlo juntos. Según los investigadores citados, esta práctica puede abrir nuevas perspectivas e ideas, enriqueciendo tanto el pensamiento individual como el intercambio social.