Qué hay detrás de los colores de los huevos: ciencia, curiosidades y las claves para elegir

La genética de la gallina es el factor principal que determina el color de la cáscara del huevo, siendo la raza la clave de la variedad cromática.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El misterio de los huevos de gallina de diferentes colores suele generar curiosidad en el supermercado y en la mesa de los hogares. Un mismo alimento, pero con cáscaras blancas, marrones o incluso verdes, despierta dudas sobre su origen y sus posibles diferencias.

Según el análisis de especialistas consultados por HowStuffWorks, la variedad cromática en los huevos resulta de una serie de factores biológicos que tienen poco que ver con la calidad o el sabor, y mucho con la genética de las aves.

Es que el color del cascarón de los huevos depende principalmente de la raza de la gallina. Así, existen huevos blancos, marrones y, en menor medida, verdes o azulados, cada uno asociado a características específicas de las aves que los ponen.

Esta diversidad, lejos de afectar el interior del huevo, es una manifestación externa determinada por la biología y no por la alimentación o el entorno inmediato de las gallinas.

¿Cómo determinan la genética y la raza el color del cascarón de los huevos de gallina?

La genética de las gallinas es el factor central que define el color de los huevos. Las aves con lóbulos de las orejas blancos, como muchas razas comerciales, depositan principalmente huevos de cáscara blanca. Por otro lado, aquellas con lóbulos rojizos, como las Rhode Island Red, resultan más propensas a poner huevos marrones.

El color de la cáscara, ya sea blanco, marrón o verde, no altera el valor nutricional ni la calidad interna de los huevos de gallina (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso por el cual se forma el cascarón comienza en el oviducto de la gallina. Las razas que producen huevos marrones presentan una secreción adicional de pigmentos en la última etapa de formación, lo que tiñe la cáscara. Sin embargo, el interior de los huevos, tanto en composición como en color de la clara y la yema, permanece idéntico independientemente de la pigmentación exterior.

Algunas razas menos comunes, como la Araucana de América del Sur, ponen huevos azulados o verdes. Este fenómeno se debe a un pigmento específico que se incorpora durante la formación del cascarón. La presencia de estos huevos en el mercado es menos frecuente, pero representa una curiosidad genética apreciada por algunos consumidores.

¿Cambian el sabor, el valor nutricional o la calidad según el color del huevo?

Según la información de HowStuffWorks, el color del cascarón no altera el sabor ni el valor nutricional de los huevos de gallina. Tanto los huevos blancos como los marrones y los de tonos verdes comparten las mismas características nutricionales, proporcionan proteínas, vitaminas y minerales en proporciones equivalentes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) también señala que el color de la cáscara depende exclusivamente de la raza de la gallina y no influye en el valor nutricional ni en la calidad interna del huevo. En sus guías para consumidores, el organismo aclara que tanto los huevos blancos como los marrones presentan el mismo perfil de proteínas, grasas, vitaminas y minerales, y que los estándares de calidad se determinan por factores como la frescura y el almacenamiento, no por la pigmentación externa.

Los huevos blancos provienen de gallinas con lóbulos de orejas blancos, mientras que los marrones derivan de aves con lóbulos rojizos como las Rhode Island Red (Reuters)

La calidad del huevo, determinada por la frescura y el manejo, tampoco varía por el color externo. Los factores que realmente influyen en el sabor o la textura suelen estar relacionados con la dieta de la gallina y las condiciones de producción, más que con el pigmento del cascarón. Así, una gallina alimentada con una dieta equilibrada producirá huevos de alta calidad sin importar la tonalidad de la cáscara.

En cuanto a la percepción de diferencias de sabor, las pruebas de degustación no han demostrado que exista una diferencia identificable entre huevos de diferentes colores cuando el resto de los factores se mantienen constantes.

¿Qué percepción tiene el consumidor y qué mitos existen sobre los huevos de diferentes colores?

La percepción del consumidor frente a los huevos de colores distintos suele estar marcada por creencias populares más que por datos científicos. En varios mercados, los huevos marrones gozan de una reputación de mayor naturalidad o calidad en comparación con los blancos. Sin embargo, esta idea no encuentra respaldo en pruebas objetivas, afirman los expertos.

El precio de los huevos marrones puede ser más alto, pero esto responde principalmente al mayor tamaño y metabolismo de las gallinas que los producen, lo que implica mayores costos de alimentación. Este aspecto económico ha alimentado el mito de que los huevos marrones son superiores, cuando en realidad la diferencia de precio no está relacionada con beneficios nutricionales o de sabor.

Los huevos de colores inusuales se encuentran principalmente en ferias rurales y mercados gourmet, donde su atractivo visual y baja producción elevan su precio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas consideran que los huevos verdes o azulados resultan exóticos o incluso más saludables, aunque la realidad es que el color solo responde a la genética de la raza, sin implicar cambios en la calidad interna. Los mitos persisten, pero la información científica no respalda ninguna ventaja específica asociada al color externo del huevo.

¿Cómo se producen y distribuyen los huevos de colores inusuales?

La producción de huevos de colores inusuales, como los verdes o azulados, es limitada y depende de razas específicas, como la Araucana y otras variantes genéticas menos comunes. Estas gallinas no suelen encontrarse en explotaciones comerciales a gran escala, lo que hace que los huevos de estas tonalidades sean menos frecuentes en los puntos de venta masivos.

Los huevos marrones y blancos dominan la oferta en supermercados y mercados, ya que provienen de razas seleccionadas por su alta productividad y adaptabilidad a sistemas de producción intensiva. Por el contrario, los huevos de colores más raros suelen estar disponibles en circuitos de producción artesanal o en granjas especializadas, donde se crían razas exóticas para satisfacer nichos de consumidores interesados en productos diferenciados.

La distribución de estos huevos responde a la escasez relativa y al interés de ciertos grupos de consumidores. Su presencia en el mercado es más habitual en eventos de productos gourmet o ferias rurales, y su precio tiende a ser más elevado debido tanto a la baja escala de producción como al atractivo visual y distintivo que presentan.