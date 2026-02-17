Siete recetas fáciles para preparar con anticipación y comer bien sin complicaciones

Organizar la alimentación semanal puede ayudar a ahorrar tiempo y reducir el estrés en días de mucho trabajo. Preparar comidas con antelación se convierte en una estrategia clave para quienes buscan practicidad sin resignar sabor ni variedad.
A continuación, siete recetas originales pensadas para resolverse con ingredientes comunes y de manera rápida:
1- Frittata de verduras y queso
La frittata es una opción versátil y fácil de conservar. Admite variedad de vegetales y puede servirse fría o caliente.
Ingredientes:
- 6 huevos
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 1 zapallito
- 100 g de queso cremoso
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol
Preparación:
- Cortar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en cubos pequeños.
- Saltear las verduras en una sartén con aceite hasta que estén tiernas.
- Batir los huevos en un bol grande, incorporar las verduras salteadas y el queso cortado en cubos.
- Salpimentar y mezclar bien.
- Volcar la mezcla en una fuente apta para horno aceitada.
- Cocinar en horno medio durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y los bordes firmes.
- Enfriar y conservar en heladera hasta cinco días.
2- Ensalada de lentejas y vegetales
Esta ensalada es nutritiva y se conserva bien varios días. Puede servirse sola o como acompañamiento.
Ingredientes:
- 200 g de lentejas secas
- 1 tomate
- 1 cebolla morada
- 1 zanahoria
- 1 puñado de perejil fresco
- Aceite de oliva
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta
Preparación:
- Cocinar las lentejas en agua hasta que estén tiernas. Enfriar y escurrir.
- Picar el tomate, la cebolla y la zanahoria en cubos pequeños.
- Mezclar las lentejas con los vegetales y el perejil picado.
- Condimentar con sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón.
- Guardar en recipiente hermético en la heladera.
3- Milanesas de pollo al horno
Las milanesas preparadas con anticipación pueden guardarse cocidas y recalentarse fácilmente.
Ingredientes:
- 2 pechugas de pollo
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal, pimienta, ajo en polvo y perejil seco
Preparación:
- Cortar las pechugas en filetes finos.
- Batir los huevos con sal, pimienta, ajo en polvo y perejil.
- Mezclar el pan rallado con el queso rallado.
- Pasar el pollo por el huevo y luego por el pan rallado.
- Disponer las milanesas en una placa aceitada y cocinar en horno fuerte hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción.
4- Guiso de arroz, carne y vegetales
Un guiso preparado desde cero rinde varias porciones y puede congelarse en porciones individuales.
Ingredientes:
- 300 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón verde
- 1 tomate grande
- 1 taza de arroz
- 1 papa
- 1 litro de caldo de verduras o agua
- Sal, pimienta, pimentón y orégano
Preparación:
- Dorar la carne picada en una olla con un poco de aceite.
- Agregar la cebolla, la zanahoria, el morrón y la papa cortados en cubos. Cocinar unos minutos.
- Añadir el tomate picado y cocinar hasta que se desarme.
- Sumar el arroz y el caldo. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano.
- Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido.
5- Tarta de espinaca y ricota
Las tartas saladas permiten resolver varias comidas y se adaptan a gustos variados.
Ingredientes:
- 1 masa para tarta (casera o comprada)
- 300 g de espinaca fresca o congelada
- 250 g de ricota
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación:
- Saltear la espinaca en una sartén hasta que reduzca su volumen. Dejar enfriar y picar.
- Mezclar la espinaca, la ricota, los huevos y el queso rallado en un bol.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Forrar una tartera con la masa, volcar el relleno y cubrir con más queso rallado.
- Cocinar en horno medio hasta que la superficie esté dorada.
6- Pastel de papa
El pastel de papa puede resolverse en porciones y guardarse en la heladera o freezer.
Ingredientes:
- 500 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón
- 4 papas medianas
- 2 yemas de huevo
- 50 g de manteca
- Sal, pimienta, comino y pimentón
Preparación:
- Pelar y cortar las papas. Hervir hasta que estén tiernas. Hacer un puré con manteca y yemas.
- En sartén, dorar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados. Agregar la carne picada, sal, pimienta, comino y pimentón.
- Cocinar hasta que la carne esté cocida.
- En recipientes individuales, colocar una base de carne y cubrir con puré de papa.
- Cocinar en horno hasta dorar la superficie.
7- Budín integral de banana y nueces
Ideal para desayunos o meriendas, este budín se conserva varios días y aporta energía.
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite
- 1 1/2 taza de harina integral
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 taza de nueces picadas
Preparación:
- Pisar las bananas en un bol.
- Agregar los huevos, el azúcar y el aceite. Mezclar bien.
- Incorporar la harina con el polvo de hornear.
- Añadir las nueces y mezclar hasta integrar.
- Volcar la preparación en un molde enmantecado.
- Cocinar en horno medio hasta que al pinchar con un palillo salga seco.