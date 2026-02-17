Siete recetas fáciles para preparar con anticipación y comer bien sin complicaciones

Organizar la alimentación semanal permite ahorrar tiempo y reducir el estrés en días intensos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar la alimentación semanal puede ayudar a ahorrar tiempo y reducir el estrés en días de mucho trabajo. Preparar comidas con antelación se convierte en una estrategia clave para quienes buscan practicidad sin resignar sabor ni variedad.

A continuación, siete recetas originales pensadas para resolverse con ingredientes comunes y de manera rápida:

1- Frittata de verduras y queso

La frittata es una opción versátil y fácil de conservar. Admite variedad de vegetales y puede servirse fría o caliente.

Ingredientes:

6 huevos

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón rojo

1 zapallito

100 g de queso cremoso

Sal y pimienta a gusto

Aceite de girasol

Preparación:

Cortar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en cubos pequeños. Saltear las verduras en una sartén con aceite hasta que estén tiernas. Batir los huevos en un bol grande, incorporar las verduras salteadas y el queso cortado en cubos. Salpimentar y mezclar bien. Volcar la mezcla en una fuente apta para horno aceitada. Cocinar en horno medio durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y los bordes firmes. Enfriar y conservar en heladera hasta cinco días.

2- Ensalada de lentejas y vegetales

Esta ensalada es nutritiva y se conserva bien varios días. Puede servirse sola o como acompañamiento.

Ingredientes:

200 g de lentejas secas

1 tomate

1 cebolla morada

1 zanahoria

1 puñado de perejil fresco

Aceite de oliva

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta

Preparación:

Cocinar las lentejas en agua hasta que estén tiernas. Enfriar y escurrir. Picar el tomate, la cebolla y la zanahoria en cubos pequeños. Mezclar las lentejas con los vegetales y el perejil picado. Condimentar con sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón. Guardar en recipiente hermético en la heladera.

3- Milanesas de pollo al horno

Las milanesas preparadas con anticipación pueden guardarse cocidas y recalentarse fácilmente.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo

2 huevos

1 taza de pan rallado

2 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta, ajo en polvo y perejil seco

Preparación:

Cortar las pechugas en filetes finos. Batir los huevos con sal, pimienta, ajo en polvo y perejil. Mezclar el pan rallado con el queso rallado. Pasar el pollo por el huevo y luego por el pan rallado. Disponer las milanesas en una placa aceitada y cocinar en horno fuerte hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción.

4- Guiso de arroz, carne y vegetales

Un guiso preparado desde cero rinde varias porciones y puede congelarse en porciones individuales.

Ingredientes:

300 g de carne picada

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón verde

1 tomate grande

1 taza de arroz

1 papa

1 litro de caldo de verduras o agua

Sal, pimienta, pimentón y orégano

Preparación:

Dorar la carne picada en una olla con un poco de aceite. Agregar la cebolla, la zanahoria, el morrón y la papa cortados en cubos. Cocinar unos minutos. Añadir el tomate picado y cocinar hasta que se desarme. Sumar el arroz y el caldo. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido.

5- Tarta de espinaca y ricota

Las tartas saladas permiten resolver varias comidas y se adaptan a gustos variados.

Ingredientes:

1 masa para tarta (casera o comprada)

300 g de espinaca fresca o congelada

250 g de ricota

2 huevos

100 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

Saltear la espinaca en una sartén hasta que reduzca su volumen. Dejar enfriar y picar. Mezclar la espinaca, la ricota, los huevos y el queso rallado en un bol. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Forrar una tartera con la masa, volcar el relleno y cubrir con más queso rallado. Cocinar en horno medio hasta que la superficie esté dorada.

6- Pastel de papa

El pastel de papa puede resolverse en porciones y guardarse en la heladera o freezer.

Ingredientes:

500 g de carne picada

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón

4 papas medianas

2 yemas de huevo

50 g de manteca

Sal, pimienta, comino y pimentón

Preparación:

Pelar y cortar las papas. Hervir hasta que estén tiernas. Hacer un puré con manteca y yemas. En sartén, dorar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados. Agregar la carne picada, sal, pimienta, comino y pimentón. Cocinar hasta que la carne esté cocida. En recipientes individuales, colocar una base de carne y cubrir con puré de papa. Cocinar en horno hasta dorar la superficie.

7- Budín integral de banana y nueces

Ideal para desayunos o meriendas, este budín se conserva varios días y aporta energía.

Ingredientes:

2 bananas maduras

2 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de aceite

1 1/2 taza de harina integral

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 taza de nueces picadas

Preparación:

Pisar las bananas en un bol. Agregar los huevos, el azúcar y el aceite. Mezclar bien. Incorporar la harina con el polvo de hornear. Añadir las nueces y mezclar hasta integrar. Volcar la preparación en un molde enmantecado. Cocinar en horno medio hasta que al pinchar con un palillo salga seco.