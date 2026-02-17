Tendencias

Siete recetas fáciles para preparar con anticipación y comer bien sin complicaciones

Cocinar con antelación es clave para enfrentar semanas agitadas. Opciones nutritivas y rápidas sin sacrificar sabor

Organizar la alimentación semanal permite ahorrar tiempo y reducir el estrés en días intensos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar la alimentación semanal puede ayudar a ahorrar tiempo y reducir el estrés en días de mucho trabajo. Preparar comidas con antelación se convierte en una estrategia clave para quienes buscan practicidad sin resignar sabor ni variedad.

A continuación, siete recetas originales pensadas para resolverse con ingredientes comunes y de manera rápida:

1- Frittata de verduras y queso

Las recetas fáciles y versátiles ayudan a resolver almuerzos y cenas durante la semana ocupada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frittata es una opción versátil y fácil de conservar. Admite variedad de vegetales y puede servirse fría o caliente.

Ingredientes:

  • 6 huevos
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 1 zapallito
  • 100 g de queso cremoso
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de girasol

Preparación:

  1. Cortar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en cubos pequeños.
  2. Saltear las verduras en una sartén con aceite hasta que estén tiernas.
  3. Batir los huevos en un bol grande, incorporar las verduras salteadas y el queso cortado en cubos.
  4. Salpimentar y mezclar bien.
  5. Volcar la mezcla en una fuente apta para horno aceitada.
  6. Cocinar en horno medio durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y los bordes firmes.
  7. Enfriar y conservar en heladera hasta cinco días.

2- Ensalada de lentejas y vegetales

El hábito de planificar y cocinar por adelantado mejora la organización y la calidad de la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada es nutritiva y se conserva bien varios días. Puede servirse sola o como acompañamiento.

Ingredientes:

  • 200 g de lentejas secas
  • 1 tomate
  • 1 cebolla morada
  • 1 zanahoria
  • 1 puñado de perejil fresco
  • Aceite de oliva
  • Jugo de 1 limón
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Cocinar las lentejas en agua hasta que estén tiernas. Enfriar y escurrir.
  2. Picar el tomate, la cebolla y la zanahoria en cubos pequeños.
  3. Mezclar las lentejas con los vegetales y el perejil picado.
  4. Condimentar con sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón.
  5. Guardar en recipiente hermético en la heladera.

3- Milanesas de pollo al horno

Las milanesas al horno y el guiso de arroz son ejemplos de comidas que pueden recalentarse fácilmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las milanesas preparadas con anticipación pueden guardarse cocidas y recalentarse fácilmente.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal, pimienta, ajo en polvo y perejil seco

Preparación:

  1. Cortar las pechugas en filetes finos.
  2. Batir los huevos con sal, pimienta, ajo en polvo y perejil.
  3. Mezclar el pan rallado con el queso rallado.
  4. Pasar el pollo por el huevo y luego por el pan rallado.
  5. Disponer las milanesas en una placa aceitada y cocinar en horno fuerte hasta dorar, dando vuelta a mitad de cocción.

4- Guiso de arroz, carne y vegetales

Las ensaladas de legumbres y las frittatas brindan nutrientes y practicidad para resolver comidas en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un guiso preparado desde cero rinde varias porciones y puede congelarse en porciones individuales.

Ingredientes:

  • 300 g de carne picada
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón verde
  • 1 tomate grande
  • 1 taza de arroz
  • 1 papa
  • 1 litro de caldo de verduras o agua
  • Sal, pimienta, pimentón y orégano

Preparación:

  1. Dorar la carne picada en una olla con un poco de aceite.
  2. Agregar la cebolla, la zanahoria, el morrón y la papa cortados en cubos. Cocinar unos minutos.
  3. Añadir el tomate picado y cocinar hasta que se desarme.
  4. Sumar el arroz y el caldo. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano.
  5. Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido.

5- Tarta de espinaca y ricota

La tarta de espinaca y ricota aporta variedad y se adapta a diferentes gustos familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tartas saladas permiten resolver varias comidas y se adaptan a gustos variados.

Ingredientes:

  • 1 masa para tarta (casera o comprada)
  • 300 g de espinaca fresca o congelada
  • 250 g de ricota
  • 2 huevos
  • 100 g de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

  1. Saltear la espinaca en una sartén hasta que reduzca su volumen. Dejar enfriar y picar.
  2. Mezclar la espinaca, la ricota, los huevos y el queso rallado en un bol.
  3. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  4. Forrar una tartera con la masa, volcar el relleno y cubrir con más queso rallado.
  5. Cocinar en horno medio hasta que la superficie esté dorada.

6- Pastel de papa

El pastel de papa individual y el budín integral de banana permiten preparar porciones y conservarlas para varios días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de papa puede resolverse en porciones y guardarse en la heladera o freezer.

Ingredientes:

  • 500 g de carne picada
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón
  • 4 papas medianas
  • 2 yemas de huevo
  • 50 g de manteca
  • Sal, pimienta, comino y pimentón

Preparación:

  1. Pelar y cortar las papas. Hervir hasta que estén tiernas. Hacer un puré con manteca y yemas.
  2. En sartén, dorar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados. Agregar la carne picada, sal, pimienta, comino y pimentón.
  3. Cocinar hasta que la carne esté cocida.
  4. En recipientes individuales, colocar una base de carne y cubrir con puré de papa.
  5. Cocinar en horno hasta dorar la superficie.

7- Budín integral de banana y nueces

Cocinar con anticipación es una estrategia clave para quienes buscan practicidad sin resignar sabor ni variedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para desayunos o meriendas, este budín se conserva varios días y aporta energía.

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite
  • 1 1/2 taza de harina integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 taza de nueces picadas

Preparación:

  1. Pisar las bananas en un bol.
  2. Agregar los huevos, el azúcar y el aceite. Mezclar bien.
  3. Incorporar la harina con el polvo de hornear.
  4. Añadir las nueces y mezclar hasta integrar.
  5. Volcar la preparación en un molde enmantecado.
  6. Cocinar en horno medio hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

