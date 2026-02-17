Los 6 errores más comunes después de una infidelidad que pueden arruinar la reconciliación

El manejo de la infidelidad en espacios públicos o redes sociales intensifica el daño emocional y obstaculiza la recuperación de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de una infidelidad suelen extenderse más allá del acto en sí. Las primeras reacciones y decisiones que toman quienes la atraviesan pueden determinar si se abre una vía hacia la recuperación o si, por el contrario, se profundiza el daño.

Diversos especialistas en terapia de pareja y psicología coinciden en que existen errores habituales que obstaculizan el proceso de sanación tanto individual como de pareja. Reconocerlos permite actuar con mayor lucidez y disminuir el sufrimiento. Los expertos consultados identificaron estas seis conductas como las principales a evitar para reducir el daño y favorecer la recuperación tras una infidelidad.

Seis errores que dificultan la recuperación tras una infidelidad

1. El impacto de la exposición pública y las reacciones impulsivas

Gestionar la crisis tras una infidelidad en espacios públicos o redes sociales puede agravar el daño de manera significativa. El caso del atleta noruego Sturla Holm Laegreid, quien confesó su infidelidad durante una transmisión televisiva en los Juegos Olímpicos, mostró cómo la sobreexposición y las declaraciones emotivas no solo generaron críticas, sino también un efecto perjudicial sobre su pareja, obligada a enfrentar el dolor ante la opinión pública.

La sobreexposición mediática de una infidelidad puede aumentar la vergüenza y el sufrimiento para la pareja ante el ojo público (Imagen ilustrativa Infobae)

Según GQ y especialistas citados por Psychology Today, la exposición pública intensifica sentimientos de vergüenza, resentimiento y desprotección, y la viralización en redes sociales aumenta la presión y dificulta la resolución privada del conflicto.

2. Falta de privacidad y comunicación directa

La revelación indirecta —por terceros, rumores o mensajes anónimos— suele agravar el daño, ya que la persona engañada pierde el control sobre la información y sobre la manera en que se entera.

GQ señala que una conversación privada y honesta es fundamental para que ambos puedan procesar la situación sin interferencias externas. Psicólogos de South Denver Therapy destacan que la privacidad inicial favorece la contención emocional y la posibilidad de un diálogo sincero, y recomiendan reservar los detalles para el ámbito de la pareja.

3. Involucrar a terceros de manera prematura

Buscar apoyo inmediato en familiares o amigos puede complicar la reconciliación. Especialistas de Family Therapy Associates of Jacksonville y Psychology Today sostienen que los allegados, en muchos casos, toman partido o mantienen resentimientos incluso si la pareja decide seguir adelante.

El acompañamiento terapéutico profesional mejora la gestión emocional ante la infidelidad y contribuye a restaurar el vínculo afectivo (Freepik)

El acompañamiento profesional resulta más beneficioso en las primeras etapas, ya que un terapeuta puede ayudar a clarificar expectativas, canalizar emociones y facilitar el diálogo. La intervención de personas cercanas debería considerarse solo si ambos integrantes de la pareja lo acuerdan.

4. Victimización y gestos teatrales

Intentar generar empatía a través de gestos exagerados, declaraciones dramáticas o victimización pública suele ser contraproducente. GQ y expertos de South Denver Therapy explican que estas conductas pueden ser vistas como intentos de manipulación emocional o de forzar una respuesta por compasión, lo que genera mayor resistencia y desconfianza. Los terapeutas insisten en que la autenticidad y la discreción favorecen la reconstrucción del vínculo, mientras que los actos teatrales dificultan el diálogo honesto y genuino.

5. Mantener el contacto con la tercera persona

Sostener la comunicación con la persona involucrada en la infidelidad dificulta el proceso de recuperación y la reconstrucción de la confianza. Relationship Experts Online y South Denver Therapy subrayan la importancia de cortar toda comunicación, tanto en lo personal como en redes sociales.

Romper todo contacto con la tercera persona involucrada es fundamental para restablecer la confianza y prevenir nuevas heridas en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romper este vínculo es clave para restaurar la seguridad emocional y evitar recaídas o comparaciones que puedan reabrir heridas en la pareja.

5. Transferir responsabilidades o justificar la infidelidad

Atribuir la infidelidad a problemas previos, carencias afectivas o comportamientos del otro impide asumir la gravedad del acto y bloquea el aprendizaje personal. Según Great Lakes Counseling Group y Psychology Today, el reconocimiento pleno de la responsabilidad y una exploración honesta de las causas personales son pasos esenciales para avanzar, ya sea hacia una reconciliación real o una separación saludable.

Decisiones impulsivas y búsqueda de detalles: el riesgo de la sobreinformación

La tentación de tomar decisiones definitivas en el pico de la crisis, como terminar la relación o perdonar sin reflexión, puede derivar en arrepentimientos y mayor sufrimiento. Los expertos recomiendan postergar las determinaciones más importantes hasta recuperar cierta estabilidad emocional. Dedicar tiempo a escuchar, dialogar y procesar la situación aumenta las posibilidades de elegir el camino más adecuado.

Especialistas aconsejan postergar decisiones importantes tras una crisis de infidelidad para evitar arrepentimientos y sufrimiento

Además, la búsqueda obsesiva de detalles sobre la infidelidad suele exacerbar el dolor. Psicólogos de South Denver Therapy sugieren que focalizarse en los hechos centrales y en las necesidades actuales de la pareja resulta más útil que insistir en reconstruir cada aspecto del engaño, un proceso que muchas veces retrasa la reparación.

Muchos especialistas, como los de Great Lakes Counseling Group y South Denver Therapy, recomiendan recurrir a la terapia de pareja o individual tras una infidelidad. El apoyo profesional contribuye a ordenar las emociones, clarificar expectativas y facilitar un espacio seguro para el diálogo, sea cual sea el desenlace final.