Tendencias

Día del Soltero: ¿por qué se celebra el 13 de febrero, un día antes de San Valentín?

En esta jornada, grupos de amigos aprovechan para reunirse, salir o compartir una cena y celebrar la soltería como una elección, poniendo en primer plano la amistad y el amor propio

Guardar
El Día del Soltero se
El Día del Soltero se celebra el 13 de febrero como respuesta a la narrativa tradicional de San Valentín y promueve la independencia emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Soltero se instaló como una fecha alternativa para reivindicar la soltería y el amor propio, coincidiendo con el día previo a San Valentín, según reportó BBC en años anteriores. Esta jornada, impulsada desde redes sociales y comunidades digitales, ofreció un espacio a quienes no se identificaban con la narrativa romántica dominante del 14 de febrero.

Su origen responde a la necesidad de visibilizar a quienes eligieron o transitaron la soltería, alejándose de los estigmas sociales asociados a no tener pareja. De acuerdo con BBC, el 13 de febrero no tuvo un fundador oficial ni una organización que lo promoviera de manera centralizada. La celebración surgió en distintos países como una reacción espontánea y viral, extendiéndose entre jóvenes y usuarios activos en redes sociales.

Con el tiempo, la fecha se consolidó en la agenda cultural de varias ciudades y, en los últimos años, comercios y plataformas digitales acompañaron esta tendencia con propuestas y descuentos especiales dirigidos a quienes valoraron la independencia afectiva.

Distintos países adaptaron la celebración:
Distintos países adaptaron la celebración: el Singles Awareness Day se organiza el 15 de febrero en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y el 11 de marzo existe una versión británica local (Freepik)

La prensa británica señaló que el Día del Soltero ofreció una oportunidad para resignificar el amor propio, fortalecer la autonomía emocional y priorizar lazos de amistad, promoviendo el disfrute del tiempo personal y el desarrollo de intereses individuales fuera de la presión social por formar pareja.

El Día del Soltero en otros países del mundo

El Día del Soltero se celebró en distintas fechas y con características propias según el país. En China, el 11 de noviembre, conocido como Singles’ Day representó la mayor celebración de la soltería a nivel global, según reportó Reuters.

Este evento surgió en 1993 en la Universidad de Nankín, cuando un grupo de estudiantes resignificó el 11/11, cifra que representa a los individuos solteros, como una jornada para fomentar la vida social y reducir la presión por encontrar pareja. Con el tiempo, la efeméride se transformó en un fenómeno social y comercial de gran magnitud, con ventas online que superaron los 150.000 millones de dólares en 2025, según datos de Reuters.

Comercios y plataformas digitales impulsaron
Comercios y plataformas digitales impulsaron el Día del Soltero con promociones y descuentos, destacando la soltería y el amor propio como tendencias de consumo (Imagen ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, la conmemoración se denominará Singles Awareness Day y se celebrará el 15 de febrero. De acuerdo con la plataforma Xtrafrica, el festejo estará orientado a quienes busquen distanciarse de las convenciones románticas asociadas a San Valentín, promoviendo actividades sociales y mensajes de autoaceptación. En el Reino Unido, además, existirá una versión local el 11 de marzo, impulsada por expertos en relaciones y portales de citas.

El impacto del Día del Soltero llegó a Europa, donde cadenas comerciales como MediaMarkt en Alemania y Bélgica lanzaron campañas específicas. BBC señaló que, en Bélgica, la coincidencia del 11 de noviembre con el aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial generó debates sobre la pertinencia de incorporar la jornada al calendario comercial.

Cómo se festeja el Día del Soltero en Argentina

El Día del Soltero ofrece múltiples formas de celebración adaptadas a las preferencias personales y al contexto social. Algunos prefieren organizar cenas con amigos en casa, salir a restaurantes o planificar picnics al aire libre. También resultan populares las tardes de películas, maratones de series, encuentros para jugar juegos de mesa o salidas grupales a conciertos y eventos culturales.

La fecha puede ser una oportunidad para enfocarse en el bienestar personal a través de actividades como un día de spa, sesiones de meditación, clases de yoga o talleres creativos. Otros eligen regalarse una experiencia nueva, inscribirse en cursos, explorar museos o planear una pequeña escapada dentro del país.

En Argentina, el Día del
En Argentina, el Día del Soltero se festeja con cenas, actividades de bienestar, conciertos y promociones en comercios, enfocado en la autonomía y la conexión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de redes sociales, muchas personas comparten mensajes que celebran la soltería y utilizan hashtags para conectar con quienes atraviesan la misma etapa, mientras que comercios, bares y espacios culturales suelen ofrecer promociones, sorteos y eventos temáticos pensados especialmente para quienes eligen disfrutar su independencia.

Así, el Día del Soltero en Argentina se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos de amistad, descubrir intereses y celebrar la autonomía afectiva.

Temas Relacionados

Día Del Solteroan ValentínEfeméridesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las altas temperaturas por islas de calor urbanas aumentan el consumo eléctrico en la ciudad

El fenómeno genera picos de demanda durante las olas de calor, eleva las facturas y sobrecarga la red eléctrica. El especialista, Emma Ferrario advirtió en Infobae en Vivo, sobre sus efectos en la salud y la calidad de vida

Las altas temperaturas por islas

Para qué sirve poner papel aluminio en la pared y por qué lo recomiendan

Técnicas avaladas por especialistas ofrecen una solución sencilla y accesible para revelar detalles ocultos en construcciones domésticas sin intervención profesional costosa

Para qué sirve poner papel

Receta de crema Bariloche, rápida y fácil

Una preparación clásica argentina con chocolate y dulce de leche, lista en pocos minutos y sin complicaciones

Receta de crema Bariloche, rápida

Cómo realizar la sentadilla dividida de forma correcta y cuáles son sus principales beneficios

Una guía práctica para aprender la técnica, evitar errores comunes y sacar el máximo provecho de este ejercicio unilateral

Cómo realizar la sentadilla dividida

El rol oculto de la corriente del Golfo: cómo regula el carbono en el Atlántico Norte

Un reciente estudio científico revela el papel fundamental de este flujo en la disminución de gases de efecto invernadero

El rol oculto de la
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto superó las 100 vueltas al mando del Alpine este viernes

Tras ser reemplazado por Colapinto y dejar Alpine, Jack Doohan habló sobre su regreso a la F1: “Estoy feliz de dejar atrás el pasado”

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

TELESHOW
Verónica Ojeda celebró los 13

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

INFOBAE AMÉRICA

Retiran en tres estados más

Retiran en tres estados más de 10 toneladas de carne molida por riesgo de contaminación con E. coli

Avanza proyecto que busca acelerar el autoconsumo solar en viviendas y negocios en Panamá

Qué leer esta semana: “Un amor” (tremendo), Leila Guerriero y lo que hay que advertir del Ozempic

El malestar laboral se extiende en Panamá y condiciona el arranque de 2026

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos