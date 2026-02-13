Día del Soltero: ¿por qué se celebra el 13 de febrero, un día antes de San Valentín?

El Día del Soltero se celebra el 13 de febrero como respuesta a la narrativa tradicional de San Valentín y promueve la independencia emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Soltero se instaló como una fecha alternativa para reivindicar la soltería y el amor propio, coincidiendo con el día previo a San Valentín, según reportó BBC en años anteriores. Esta jornada, impulsada desde redes sociales y comunidades digitales, ofreció un espacio a quienes no se identificaban con la narrativa romántica dominante del 14 de febrero.

Su origen responde a la necesidad de visibilizar a quienes eligieron o transitaron la soltería, alejándose de los estigmas sociales asociados a no tener pareja. De acuerdo con BBC, el 13 de febrero no tuvo un fundador oficial ni una organización que lo promoviera de manera centralizada. La celebración surgió en distintos países como una reacción espontánea y viral, extendiéndose entre jóvenes y usuarios activos en redes sociales.

Con el tiempo, la fecha se consolidó en la agenda cultural de varias ciudades y, en los últimos años, comercios y plataformas digitales acompañaron esta tendencia con propuestas y descuentos especiales dirigidos a quienes valoraron la independencia afectiva.

Distintos países adaptaron la celebración: el Singles Awareness Day se organiza el 15 de febrero en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y el 11 de marzo existe una versión británica local (Freepik)

La prensa británica señaló que el Día del Soltero ofreció una oportunidad para resignificar el amor propio, fortalecer la autonomía emocional y priorizar lazos de amistad, promoviendo el disfrute del tiempo personal y el desarrollo de intereses individuales fuera de la presión social por formar pareja.

El Día del Soltero en otros países del mundo

El Día del Soltero se celebró en distintas fechas y con características propias según el país. En China, el 11 de noviembre, conocido como Singles’ Day representó la mayor celebración de la soltería a nivel global, según reportó Reuters.

Este evento surgió en 1993 en la Universidad de Nankín, cuando un grupo de estudiantes resignificó el 11/11, cifra que representa a los individuos solteros, como una jornada para fomentar la vida social y reducir la presión por encontrar pareja. Con el tiempo, la efeméride se transformó en un fenómeno social y comercial de gran magnitud, con ventas online que superaron los 150.000 millones de dólares en 2025, según datos de Reuters.

Comercios y plataformas digitales impulsaron el Día del Soltero con promociones y descuentos, destacando la soltería y el amor propio como tendencias de consumo (Imagen ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, la conmemoración se denominará Singles Awareness Day y se celebrará el 15 de febrero. De acuerdo con la plataforma Xtrafrica, el festejo estará orientado a quienes busquen distanciarse de las convenciones románticas asociadas a San Valentín, promoviendo actividades sociales y mensajes de autoaceptación. En el Reino Unido, además, existirá una versión local el 11 de marzo, impulsada por expertos en relaciones y portales de citas.

El impacto del Día del Soltero llegó a Europa, donde cadenas comerciales como MediaMarkt en Alemania y Bélgica lanzaron campañas específicas. BBC señaló que, en Bélgica, la coincidencia del 11 de noviembre con el aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial generó debates sobre la pertinencia de incorporar la jornada al calendario comercial.

Cómo se festeja el Día del Soltero en Argentina

El Día del Soltero ofrece múltiples formas de celebración adaptadas a las preferencias personales y al contexto social. Algunos prefieren organizar cenas con amigos en casa, salir a restaurantes o planificar picnics al aire libre. También resultan populares las tardes de películas, maratones de series, encuentros para jugar juegos de mesa o salidas grupales a conciertos y eventos culturales.

La fecha puede ser una oportunidad para enfocarse en el bienestar personal a través de actividades como un día de spa, sesiones de meditación, clases de yoga o talleres creativos. Otros eligen regalarse una experiencia nueva, inscribirse en cursos, explorar museos o planear una pequeña escapada dentro del país.

En Argentina, el Día del Soltero se festeja con cenas, actividades de bienestar, conciertos y promociones en comercios, enfocado en la autonomía y la conexión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de redes sociales, muchas personas comparten mensajes que celebran la soltería y utilizan hashtags para conectar con quienes atraviesan la misma etapa, mientras que comercios, bares y espacios culturales suelen ofrecer promociones, sorteos y eventos temáticos pensados especialmente para quienes eligen disfrutar su independencia.

Así, el Día del Soltero en Argentina se transforma en una oportunidad para fortalecer vínculos de amistad, descubrir intereses y celebrar la autonomía afectiva.