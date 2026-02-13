Cómo realizar la sentadilla dividida de forma correcta y cuáles son sus principales beneficios

La sentadilla dividida impulsa los entrenamientos al mejorar fuerza, equilibrio y prevención de lesiones mediante una técnica adecuada

Dominar la técnica adecuada en la sentadilla dividida puede transformar tu rutina y acelerar el progreso en fuerza y estabilidad, además de protegerte de posibles lesiones. Aunque es un ejercicio clásico, muchos lo incluyen en sus entrenamientos sin conocer todos los detalles de su ejecución, lo que limita los beneficios y eleva el riesgo de molestias musculares o articulares.

La sentadilla dividida es un ejercicio unilateral fundamental para activar cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y gemelos, mientras exige un compromiso constante del core para mantener el equilibrio. De acuerdo con el American Council on Exercise (ACE), la postura asimétrica obliga a la musculatura estabilizadora a trabajar más intensamente, optimizando los resultados en menos tiempo y mejorando el rendimiento global.

A diferencia de la sentadilla convencional, en la sentadilla dividida una pierna se adelanta y la otra queda atrás, de modo que el peso recae principalmente en la pierna delantera. Este posicionamiento incrementa la dificultad y demanda un control superior de la postura y la alineación corporal.

Corregir errores comunes, como la desalineación de los pies y la curvatura lumbar, resulta clave para evitar lesiones en la sentadilla dividida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso quienes entrenan con regularidad pueden cometer errores como pies desalineados, curvatura lumbar excesiva o pérdida de apoyo del pie delantero. Estos fallos, según la National Strength and Conditioning Association (NSCA), no solo reducen los beneficios, sino que también aumentan el riesgo de lesiones y sobrecargas, por lo que perfeccionar la técnica resulta esencial.

¿Qué es la sentadilla dividida y qué músculos trabaja?

La sentadilla dividida es un movimiento unilateral que consiste en adelantar una pierna y retrasar la otra, flexionando ambas rodillas para descender el cuerpo controladamente. Este patrón permite trabajar de manera específica los músculos del tren inferior y, al mismo tiempo, mejora la coordinación, el equilibrio y la propiocepción.

Según la European College of Sport Science (ECSS), este tipo de ejercicios es esencial para prevenir descompensaciones musculares y potenciar el rendimiento funcional en deportes y actividades cotidianas.

El ejercicio unilateral de sentadilla dividida activa cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y core, optimizando los resultados físicos (escuelaculturismonatural.com)

El entrenador certificado Kyle Hoffman sugiere comenzar con los pies separados a la altura de la cadera. Al descender, la rodilla delantera debe quedar directamente sobre el tobillo, formando un ángulo de 90º y evitando que se desplace hacia adelante o hacia atrás. El pecho permanece erguido y la planta del pie delantero debe estar completamente apoyada en el suelo, ya que es el punto de impulso para regresar a la posición inicial. La pierna trasera se utiliza para el equilibrio, pero el trabajo principal recae en la delantera.

Una vez dominada la técnica básica, se pueden incorporar variantes más avanzadas, como la sentadilla búlgara, donde la pierna trasera se apoya sobre un banco. En esta versión, si se realiza sin peso, conviene flexionar ligeramente tanto las rodillas como las caderas y llevar el torso un poco hacia adelante para facilitar la estabilidad, manteniendo siempre la rodilla alineada. Si se añaden mancuernas, el torso debe mantenerse recto para maximizar la carga sobre la musculatura objetivo.

Consejos clave para perfeccionar la técnica y evitar lesiones

La progresión es indispensable. De acuerdo con el portal estadounidense Healthline, practicar frente a un espejo ayuda a corregir la postura y detectar cualquier desalineación antes de aumentar la dificultad o el peso. A medida que se adquiere confianza y destreza, se pueden incorporar cargas externas como mancuernas o variar la altura del banco para incrementar la intensidad y los beneficios en fuerza, hipertrofia y gasto calórico.

Algunos consejos de expertos internacionales para una ejecución perfecta:

Realiza una activación previa de glúteos y core antes de iniciar la serie.

Mantén la mirada al frente y el torso erguido para evitar compensaciones.

Controla la velocidad en la fase de descenso y asciende de forma explosiva pero sin perder la técnica.

Evita que la rodilla delantera sobrepase la punta del pie y asegúrate de que los pies estén bien alineados.

Incorpora la sentadilla dividida al comienzo de la rutina para aprovechar el máximo de energía y concentración.

Incluir la sentadilla dividida al inicio de la rutina permite aprovechar la máxima energía, mejorando la fuerza, hipertrofia y rendimiento funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla dividida, bien ejecutada, es un pilar en cualquier programa de entrenamiento funcional, permitiendo desarrollar fuerza, masa muscular, equilibrio y coordinación.

Con dedicación, atención al detalle y práctica sistemática, este ejercicio se convierte en un aliado imprescindible para alcanzar objetivos físicos, con el respaldo de la evidencia de entidades internacionales de referencia en el ámbito deportivo, como el American Council on Exercise y la National Strength and Conditioning Association.