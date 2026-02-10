Tendencias

Una sola dirección, dos metros de longitud y un récord Guinness: así es Ebenezer Place, la calle más corta del mundo

Un rincón poco convencional en Escocia desafía las ideas tradicionales sobre el trazado urbano. Cómo logró captar la atención mundial por su particularidad y su historia centenaria

Guardar
Ebenezer Place en Wick, Escocia,
Ebenezer Place en Wick, Escocia, ha sido reconocida por Guinness World Records como la calle más corta del mundo desde 2006 (Captura/YouTube)

En el extremo norte de Escocia, en la apacible localidad de Wick, se encuentra un curioso enclave urbano que ha capturado la atención de viajeros y entusiastas de los récords: Ebenezer Place, la calle que ostenta desde hace casi dos décadas el título de la más corta del mundo.

Según el reconocido Libro Guinness de los Récords, esta vía singular no solo desafía la concepción tradicional de lo que es una calle, sino que también guarda tras de sí una historia pecualiar que la convierte en un verdadero ícono del urbanismo insólito.

Una calle, una puerta, una historia

El récord está certificado por el portal oficial de Guinness World Records, que en octubre de 2006 verificó la extensión exacta de Ebenezer Place: 2,05 metros de largo. Esta medida la posicionó por encima de cualquier otro competidor global y la consolidó como la vía pública más breve del planeta.

La aparición de Ebenezer Place
La aparición de Ebenezer Place como calle oficial se remonta al registro Valuation Roll de 1887, consolidando su presencia en la cartografía urbana de Wick (Captura/YouTube)

Su dimensión resulta tan sorprendente que, para ponerla en perspectiva, basta mencionar que es igual o menor que la altura de figuras como LeBron James, quien mide 2,06 metros, o de Kevin Durant y Victor Wembanyama, ambos superando los 2,10 metros.

Ubicada entre Union Street y River Street, Ebenezer Place apenas cuenta con una única dirección registrada: el histórico hotel que se erige en el lugar desde el siglo XIX. Este edificio, inaugurado en 1883, aloja en la actualidad al restaurante conocido como “Número 1 Bistro”, que ostenta el privilegio de ser la única puerta con acceso directo a la calle más corta del mundo.

Aunque la estructura del hotel data de 1883, Ebenezer Place no fue reconocida oficialmente como calle hasta 1887, cuando apareció por primera vez en el registro conocido como Valuation Roll. En ese momento, la vía pasó a formar parte formal del trazado urbano de Wick, aunque durante buena parte de su existencia su singularidad no fue objeto de atención especial.

Las autoridades municipales y el
Las autoridades municipales y el Highland Council certifican que Ebenezer Place figura oficialmente en los mapas y recibe mantenimiento público (Guiness World Records)

La consagración en el Libro Guinness

El verdadero salto a la fama internacional de Ebenezer Place llegó recién en 2006, cuando la inspección minuciosa de los responsables de Guinness World Records le otorgó el récord mundial. Hasta ese momento, el privilegio había pertenecido a Elgin Street en Bacup, Inglaterra, cuya longitud es de 5,18 metros, más del doble de la escocesa.

Esta consagración no estuvo exenta de controversias. Según relatan medios locales, algunos habitantes y visitantes consideran que Ebenezer Place no debería ser considerada una calle independiente, sino una mera prolongación de las arterias vecinas. No obstante, las autoridades municipales y el propio Highland Council, responsable del mantenimiento de la vía, certifican su estatus y su inclusión en la cartografía oficial de Wick.

En declaraciones recogidas por el portal de Guinness World Records, se detalla: “Ebenezer Place apareció por primera vez en el Registro de Valoraciones en 1886-1887”, lo que confirma la antigüedad y la legitimidad administrativa de la calle.

Temas Relacionados

Ebenezer PlaceWickNúmero 1 BistroHighlandCalle Más CortaTurismo LocalNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Por qué es tan difícil dejar atrás una decepción y cuál es el camino real hacia la recuperación?

Especialistas en salud mental explican cómo este dolor emocional puede afectar la autoestima y la rutina diaria. Estrategias para resignificar la experiencia y fortalecer la confianza

¿Por qué es tan difícil

Canas prematuras: cuáles son los factores que aceleran su aparición

Las creencias más frecuentes sobre el origen de este fenómeno capilar en personas jóvenes suelen distanciarse de los verdaderos factores implicados. Qué dicen los expertos consultados por The New York Times y los estudios científicos más recientes sobre el rol del estrés

Canas prematuras: cuáles son los

Dividir los primeros nueve meses de la pareja en tres etapas puede evitar grandes errores emocionales, según la psicología

La regla 3-6-9 propone analizar la relación en tres momentos clave —mes tres, seis y nueve— para prevenir compromisos apresurados, gestionar los conflictos y fortalecer la compatibilidad antes de dar pasos importantes

Dividir los primeros nueve meses

El street style de Hailey Bieber: cómo sus looks urbanos combinan comodidad y glamour

La modelo estadounidense deslumbra con cada aparición al fusionar prendas simples y detalles originales

El street style de Hailey

La extensión del bosque boreal aumenta por el calentamiento global: su impacto en la absorción de carbono

Un equipo internacional de científicos utilizó imágenes satelitales de alta resolución para analizar cómo los árboles jóvenes en latitudes del norte ocupan nuevas áreas, almacenan millones de toneladas y modifican el balance climático

La extensión del bosque boreal
DEPORTES
Copa Davis: diez ausencias, una

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

Martín Palermo reveló cuándo empezó su distanciamiento con Riquelme en Boca: “Cambió la relación”

El argentino Mattia Colnaghi, quien firmó con Red Bull, sale a pista en la Fórmula 3: “El objetivo es el título”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y el nuevo

Estados Unidos y el nuevo orden: la lectura para Nuevo León

Crisis sin precedentes en Cuba: aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla

Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires

Jaime Bayly reconstruye los tres días que sacudieron a Venezuela en 2002: “Chávez fue un militar, pero también un animador de televisión”