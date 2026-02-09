El secreto fitness del actor Michael B. Jordan: así es su estricta rutina de alimentación y ejercicio

El equilibrio entre ejercicio intenso y recuperación guía el enfoque de salud del intérprete de “Creed" (Europa Press)

Michael B. Jordan celebra hoy sus 39 años, consolidado como un referente de disciplina y bienestar tanto dentro como fuera de la pantalla. Reconocido por su impactante condición física y sus exigentes transformaciones en títulos como “Creed” y “Black Panther”, el actor mantiene una rutina estricta que adapta a las nuevas exigencias de su edad.

La alimentación de Michael B. Jordan se basa principalmente en proteínas magras, cereales integrales, verduras frescas y grasas saludables. Este esquema, guiado por su entrenador Corey Calliet, varía de acuerdo con las demandas de sus rodajes más intensos. Según le comentó el actor a Men’s Health, durante estas etapas llegó a realizar hasta seis comidas diarias, priorizando el consumo de pollo, arroz y brócoli en grandes cantidades.

“Literalmente, en medio de las tomas, me ponía a comer. Pollo, arroz y brócoli, en grandes cantidades”, relató Jordan.

Además, su dieta incluye claras de huevo y carbohidratos en el desayuno, batidos de proteínas, diferentes fuentes de proteína magra como pollo, pavo y pescado, acompañadas de arroz, boniato o patata y verduras verdes a lo largo del día. Este régimen se complementa con vitaminas, suplementos nutricionales y pequeñas cantidades de aceites saludables.

La disciplina alimentaria y los entrenamientos funcionales marcan la rutina diaria de Michael B. Jordan a los 39 años (REUTERS/Mike Blake)

Entrenamiento de alta intensidad

El entrenamiento físico de Jordan está caracterizado por su versatilidad y alto nivel de exigencia. El actor describió que, para asumir papeles que van desde boxeadores hasta soldados de élite, también recurre a circuitos de entrenamiento funcional similares al estilo CrossFit, enfocados en ejercicios explosivos y técnicos con el propio cuerpo.

Estas rutinas, adaptadas a cada proyecto y personaje, mantienen siempre como constante la intensidad de los movimientos y la alta variabilidad. De acuerdo con la experiencia recogida por la publicación, estos entrenamientos elevan la frecuencia cardíaca y ponen a prueba tanto la resistencia como la fuerza, perfeccionando su condición física en sesiones cortas y altamente efectivas.

Las proteínas magras, los cereales integrales y las verduras frescas forman parte esencial de la alimentación del actor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, el actor ha introducido cambios orientados al autocuidado, priorizando la recuperación, la flexibilidad y el bienestar general. Jordan ha ajustado sus hábitos para dar importancia al descanso suficiente, la hidratación y los estiramientos, consciente de que su cuerpo requiere diferentes atenciones al envejecer.

El uso regular de vitaminas y suplementos se ha hecho más constante, junto con una mayor atención a los signos de fatiga o molestias. “Ahora tengo 37 años y me doy cuenta de que a medida que envejeces tu cuerpo necesita cosas diferentes y tienes que cuidarte”, apuntó Jordan.

Tras varias cirugías y lesiones derivadas del esfuerzo físico, también ha enfocado su rutina en calentar zonas delicadas como hombros, rodillas y tobillos antes de ejercitarse. La adaptación de su entrenamiento al horario de los rodajes le permite moverse al final del día y mantener la constancia.

La hidratación, el descanso y los estiramientos cobran protagonismo en la rutina de recuperación del artista (Captura de video)

Enfoque mental y autoaceptación

El enfoque de autoaceptación y crecimiento personal es central en la filosofía de vida de Jordan. El actor evita las comparaciones con su versión pasada y prefiere ajustarse a sus capacidades actuales.

“No puedes compararte con el pasado por mucho que tu mente te haga creer que puedes hacerlo. Solo tienes que entender dónde estás y ajustar tus expectativas para ciertas cosas”, resumió a Yahoo Life.

Su fortaleza mental, la disciplina diaria y el compromiso con el bienestar se reflejan tanto en su vida privada como en su labor social. Jordan colabora en proyectos destinados a facilitar el fitness y la salud en comunidades menos favorecidas, contribuyendo a que el bienestar sea más accesible.

A los 39 años, Michael B. Jordan encarna la evolución de la disciplina hacia una madurez donde aceptar el presente, con sus capacidades y límites, es la clave para sostener la excelencia y valorar todo el proceso.