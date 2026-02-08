Tendencias

Qué es la regla de los tres meses y por qué puede anticipar el éxito de una relación: el fenómeno que arrasa en TikTok

Expertos recomiendan observar señales y patrones de convivencia en este periodo inicial para anticipar si un vínculo puede consolidarse

Guardar
Tiktoker hablando de la regla de los tres meses menciona que al llegar al tercer mes, la relación revela su verdadera autenticidad y aparecen los primeros desacuerdos significativos

El inicio de una relación amorosa está marcado por expectativas, ilusiones y una intensa curiosidad por conocer al otro. Sin embargo, un concepto ampliamente citado en la psicología de parejas sostiene que existe un periodo crucial: la regla de los tres meses.

Esta teoría, popularizada por diversas publicaciones como Vanidades, plantea que las primeras 12 semanas funcionan como una especie de “filtro invisible”, determinando si el vínculo tiene potencial para consolidarse a largo plazo.

El enamoramiento y la idealización: la etapa inicial

Durante los primeros días, el enamoramiento ocupa un lugar central. Las parejas tienden a resaltar sus virtudes, minimizando defectos y evitando conflictos, lo que genera una imagen idealizada del otro. Esta dinámica favorece la aceptación mutua y fortalece la atracción, pero también oculta aspectos fundamentales de la convivencia real.

A medida que se acercan las 12 semanas, según Vanidades, la relación revela una nueva faceta. Manías, rutinas y diferencias antes disimuladas salen a la luz, lo que permite observar la verdadera compatibilidad y la autenticidad de cada integrante. La sinceridad gana terreno y la pareja comienza a mostrarse tal como es, lejos del esfuerzo constante por impresionar.

La regla de los tres
La regla de los tres meses en las relaciones de pareja actúa como filtro invisible para detectar compatibilidad y potencial de futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer mes marca el fin de la idealización y el inicio de la realidad cotidiana. Surgen desacuerdos, aparece la necesidad de abordar temas más profundos y se ponen a prueba las verdaderas motivaciones de cada uno. Este periodo se convierte en un filtro esencial: si tras las 12 semanas no existen gestos concretos de formalización ni conversaciones sobre el futuro, la relación puede estar estancada.

Especialistas en psicología de pareja coinciden en que este es el momento adecuado para evaluar si la otra persona muestra disposición genuina de avanzar. Conflictos recurrentes, falta de interés o evasivas ante la idea de comprometerse son señales que no deben ignorarse.

Como indica Vanidades, la ausencia de pasos claros hacia la formalización, como hablar abiertamente sobre ser pareja o planear un futuro juntos, puede anticipar problemas de compromiso.

Herramientas para tomar decisiones conscientes

Según los psicólogos consultados por Vanidades, es fundamental que durante este periodo ambas partes dialoguen sobre expectativas, necesidades emocionales y límites. Establecer acuerdos desde el principio y hablar sin rodeos sobre el deseo de formalizar o no la relación ayuda a evitar malentendidos y ahorra tiempo y energía emocional.

Expertos en psicología de pareja
Expertos en psicología de pareja recomiendan analizar señales y patrones durante las primeras 12 semanas de convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después de tres meses la pareja evita definir el vínculo o posterga conversaciones importantes, es recomendable reconsiderar la continuidad.

Los especialistas sostienen que forzar una relación en la que una de las partes no está lista para avanzar puede generar frustración e inseguridad. Por eso, prestar atención a la claridad con la que se plantea el compromiso es esencial para proteger el bienestar emocional.

El impacto en las parejas jóvenes

La regla de los tres meses adquiere especial relevancia en las parejas jóvenes, donde la tendencia a prolongar el periodo de indefinición puede ser mayor.

Las primeras 12 semanas constituyen una oportunidad para observar si existe voluntad de construir una relación seria, más allá de la atracción inicial. Si al cabo de este tiempo no hay gestos de formalización, como proponer el noviazgo o proyectos en común, la recomendación de los expertos es clara: no permanecer en una relación sin rumbo definido.

Si tras los tres meses
Si tras los tres meses no se observan avances en el compromiso, los expertos sugieren reconsiderar la continuidad de la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este periodo también permite identificar si ambos están dispuestos a colaborar y apoyarse, elementos indispensables para una relación sólida. La falta de compromiso, el miedo a establecer acuerdos o la evasión del tema suelen ser indicadores de que el vínculo no está preparado para crecer.

La regla de los tres meses proporciona una guía práctica para quienes buscan relaciones auténticas y duraderas. Si después de este periodo no hay avances reales, lo más saludable es dar un paso al costado y abrirse a nuevas posibilidades.

Temas Relacionados

Relación De ParejaParejas JóvenesPsicología Del AmorPsicólogosRegla De Los 3 MesesSalud EmocionalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los 10 platos con fideos más destacados del mundo, según un ranking global

Una selección destaca recetas emblemáticas de distintas culturas donde este ingrediente clásico se transforma en especialidad local

Los 10 platos con fideos

Las parejas de celebridades que revolucionan la moda: los mejores looks coordinados en alfombras rojas

En cada aparición pública, la elección de prendas y accesorios por parte de parejas icónicas revela nuevas tendencias y define el pulso del diseño actual

Las parejas de celebridades que

Maridajes de verano: los vinos ideales para pescados y frutos de mar

En los días de calor, las mesas junto al mar se llenan de sabores frescos y preparaciones ligeras

Maridajes de verano: los vinos

Pequeños hábitos diarios que sabotean tu motivación para entrenar

Actitudes que pasan desapercibidas pueden frenar la constancia y dificultar la continuidad de una rutina saludable

Pequeños hábitos diarios que sabotean

Las señales silenciosas de hábitos tóxicos que afectan la vida en pareja

Creencias erróneas y actitudes poco visibles pueden sembrar distancia emocional y dificultar el crecimiento conjunto

Las señales silenciosas de hábitos
DEPORTES
Tenía la pelea perdida, pero

Tenía la pelea perdida, pero un mensaje lo motivó y superó por nocaut a su rival en el último round para ser campeón del mundo

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones

Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia”

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

TELESHOW
Natalie Pérez le dedicó su

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

Juana Repetto, a punto de ser mamá de su tercer hijo: “Despidiendo mi última panza”

El divertido guiño del Chino Darín para Úrsula Corberó, cada vez más cerca del parto

El curioso reclamo futbolero de Anamá Ferreira: “La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen chavista excarceló al

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

“IVA cultural ya”: las galerías de arte en España cierran para reclamar reducción de impuestos

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral