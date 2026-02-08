Las reglas de dinero que los especialistas recomiendan para evitar el estrés financiero

Sahil Bloom recomienda hábitos financieros simples y sólidos para mantener la estabilidad económica y reducir el estrés ante desafíos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con grandes patrimonios no siempre dependen de fórmulas complejas ni de ingresos extraordinarios para mantener su estabilidad financiera. Sahil Bloom, inversor, emprendedor y autor estadounidense conocido por su trabajo en educación financiera y bienestar económico, sostiene que la clave reside en hábitos sólidos y decisiones simples.

Sus recomendaciones muestran que alcanzar una vida tranquila y segura, libre de estrés por el dinero, está al alcance de quienes aplican reglas básicas y constancia en la gestión de sus finanzas, independientemente del nivel de ingresos.

Errores comunes y hábitos perjudiciales

Sahil Bloom, formado en la Universidad de Stanford y con experiencia en el sector de inversiones y la divulgación financiera, afirma que las finanzas personales ejercen una influencia directa sobre el nivel de estrés y ansiedad que genera la incertidumbre económica.

Más allá del monto de los ingresos, la disciplina y el control en el manejo del dinero marcan la diferencia en la calidad de vida. Entre los errores más frecuentes, Bloom señala las compras por impulso, la acumulación de deudas y las inversiones guiadas por emociones. Estas conductas suelen provocar problemas financieros, dificultan el ahorro y generan una mayor incertidumbre.

El experto destaca que la frugalidad y el control consciente del gasto son esenciales para lograr una economía personal sana y óptima (Imagen ilustrativa Infobae)

Descuidar las obligaciones de pago puede acarrear recargos y afectar la estabilidad económica. El experto recomienda llevar un registro permanente de los gastos y del estado de las finanzas para detectar a tiempo cualquier desvío o complicación.

Herramientas digitales, como aplicaciones móviles o planillas de control, permiten identificar patrones de consumo, anticipar dificultades y encontrar áreas de mejora. El seguimiento constante ayuda a evitar sorpresas desagradables y facilita la toma de decisiones informadas.

Estrategias para fortalecer la economía personal

Bloom insiste en la importancia de la frugalidad: gastar por debajo de las posibilidades reales y limitar los lujos innecesarios. El control consciente del gasto, priorizando lo esencial, favorece el ahorro y previene desequilibrios financieros. Al momento de comprar, el experto aconseja valorar la calidad y la utilidad de los productos por encima de la marca.

Los artículos que ofrecen durabilidad y funcionalidad representan una mejor inversión a largo plazo, en comparación con aquellos adquiridos solo por moda o presión social.

El autor también recomienda ignorar las tendencias y las presiones externas orientadas al consumo para aparentar o pertenecer a determinado grupo. En relación a los bienes de lujo, Bloom sugiere una regla clara: nunca financiar la compra de un artículo costoso si no es posible pagarlo dos veces en efectivo. Este principio ayuda a evitar el endeudamiento innecesario y protege la salud financiera a largo plazo.

Evitar compras impulsivas y deudas innecesarias mejora el ahorro y disminuye la incertidumbre, según las reglas esenciales del manejo del dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pauta práctica es la “regla de las 24 horas” antes de realizar cualquier gasto no esencial. Consiste en esperar un día antes de concretar una compra importante; si la necesidad persiste después de ese plazo, el gasto puede justificarse. Este enfoque reduce el margen para decisiones impulsivas y favorece la reflexión consciente.

Bloom destaca la importancia de ponderar el equilibrio entre tiempo y dinero en cada decisión financiera. Existen situaciones en las que conviene invertir tiempo, otras que requieren dinero y algunas que demandan ambos recursos. Evaluar qué exige cada oportunidad permite actuar de manera coherente con los propios objetivos personales y profesionales.

Claves para la estabilidad financiera a largo plazo

Para protegerse frente a imprevistos, Bloom subraya la necesidad de construir y mantener un fondo de emergencia. Disponer de recursos suficientes para afrontar meses complicados proporciona tranquilidad y previene situaciones de vulnerabilidad. La recomendación es destinar una parte de cada ingreso a este fondo, de forma regular y automática, hasta alcanzar una reserva que cubra varios meses de gastos básicos.

Automatizar los pagos de servicios y suscripciones constituye otra práctica recomendada: previene olvidos, evita penalizaciones y facilita la organización financiera. Delegar los pagos en sistemas automáticos libera espacio mental y permite concentrarse en otras prioridades.

Automatizar el pago de servicios y suscripciones previene penalizaciones, facilita la organización financiera y libera tiempo para otras prioridades (Colprensa - Juan Páez).

El experto también sugiere invertir en áreas que generan valor a largo plazo, como el desarrollo personal, la salud, la formación profesional y las relaciones significativas. Destinar recursos a estos ámbitos siempre resulta provechoso y contribuye al bienestar integral.

Por último, Bloom resalta la conveniencia de simplificar las finanzas personales. Mantener un número reducido de cuentas, evitar productos de inversión demasiado complejos y compromisos difíciles de gestionar contribuye a una mayor sensación de control. Un sistema financiero sencillo facilita la toma de decisiones acertadas, protege la economía y mejora la calidad de vida a largo plazo.