Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron pese al impulso de Wall Street y el riesgo país se mantuvo estable

El S&P Merval cedió 1,1% y los ADR cayeron hasta 6% en Nueva York. Los bonos negociaron con leve baja y un riesgo país estabilizado en los 514 puntos. El dólar subió a $1.425 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 139 millones en el mercado

Guardar
Google icon
Wall Street operó cerca de sus máximos históricos y también subió el petróleo.
Wall Street operó cerca de sus máximos históricos y también subió el petróleo.

Aún con el respaldo de las subas de las bolsas de Nueva York, las acciones y los bonos argentinos negociaron en baja, en lo que puede considerarse una toma de ganancias ante un balance semanal muy favorable para los activos domésticos. En cuanto al dólar, las cotizaciones negociaron en alza en una rueda con fuerte monto operado y renovadas compras del Banco Central.

Wall Street operó con alzas en un rango de 0,2% a 0,6% en sus principales indicadores, mientras los inversores aguardaron novedades sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

Pese a la fuerte ponderación de acciones energéticas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 1,1% en pesos, en los 2.846.220 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,2% en promedio. El índice de riesgo país de JP Morgan bajó un entero, a 514 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, lideradas por Adecoagro (-6%) y Banco Francés (-6%), este último tras el fuerte rebote del jueves (+8,8%). Sobresalen algunas subas como Ternium (+4,8%) e YPF (+0,1%, a USD 47,99).

PUBLICIDAD

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, consideró que “el mercado internacional sigue dando cuenta de la falta de resolución en Medio Oriente, con las tasas largas de países desarrollados viéndose presionadas, aun en un contexto en que algunas declaraciones cruzadas permiten ser optimista respecto a un acuerdo al menos parcial. En este marco, los activos argentinos muestran un buen desempeño relativo, con el Merval -medidos en dólar ‘contado con liquidación- y los bonos en soberanos en dólares mostrando subas contra el cierre de la semana pasada, evidenciando también el alto beta del país”.

“Los catalizadores generales igualmente seguirán siendo el fortalecimiento de la posición de reservas, la posibilidad o no de emitir nuevamente un bono internacional, y la dinámica de la economía real, en especial en sectores rezagados. Esto ultimo es importante mas que nada por el impacto en ingresos y humor social, dado que efectos sobre la actividad demoran algo más en materializarse y las elecciones están a poco más de un año de distancia”, continuó Franco.

“En materia de estrategia, mantenemos una mayor ponderación en el sector Oil & Gas, que si bien ha mostrado una contracción en los últimos días a raíz del avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, creemos que continuará beneficiándose de un trimestre con precios realizados mayores a raíz del deterioro en infraestructura de petroleras en Medio Oriente", evaluaron los analistas de IEB.

Subió el dólar con amplio volumen operado

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar, que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403, el precio más alto en lo que va de mayo.

El límite superior del régimen de bandas cambiarias del BCRA marcó $1.744,12, para dejar al dólar mayorista a 341,12 pesos o 24,3% de esa banda de flotación.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que “las primeras operaciones se registraron en baja, siguiendo la tónica de la rueda previa, y marcaron un mínimo intradiario de $1.385″, aunque “con una marcada volatilidad y movimientos bruscos de precios”.

“Ya ingresando en la última media hora, la presión compradora logró imponerse, generando una aceleración alcista donde el precio se despegó rápidamente y apuntó hacia la zona de $1.400”, agregó Merino.

“En el frente cambiario, la liquidación de la cosecha gruesa y las colocaciones de deuda permitieron al BCRA acelerar la acumulación de reservas. El FMI convalidó el rumbo del programa y aprobó la revisión del acuerdo, desbloqueando un desembolso de USD 1.000 millones”, puntualizó GMA Capital.

El dólar al público ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. El dólar blue estuvo operado sin variantes, también a 1.425 pesos.

El BCRA compró USD 139 millones en el mercado de cambios, el 16,8% de la oferta en la plaza de contado. En mayo acumula compras por 1.835 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 52 millones, a 46.803 millones de dólares.

“Las mayores compras del Banco Central durante la última semana respaldan la estabilidad cambiaria, ya que confirman que la oferta de divisas sigue siendo abundante”, sintetizó Adcap Grupo Financiero.

Temas Relacionados

Riesgo paísAccionesBonosWall StreetDólar hoyReservasBanco CentralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Menos consumo: cayeron las ventas en los supermercados y mayoristas durante el primer trimestre

Los súpers siguen mostrando caídas, pese a la desaceleración de la inflación y la mejora de algunos indicadores económicos

Menos consumo: cayeron las ventas en los supermercados y mayoristas durante el primer trimestre

El Gobierno confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral de la nueva ley no entrará en vigencia a partir de junio

El FAL forma parte de la reforma impulsada por el Ejecutivo y busca modificar parte de las cargas vinculadas al empleo formal. Aún no hay fecha definida para que empiece a aplicarse

El Gobierno confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral de la nueva ley no entrará en vigencia a partir de junio

El Gobierno extendió la baja de retenciones al maíz, el girasol y el sorgo: cuándo empezará a regir el esquema

Además del trigo, la cebada y la soja, el Ministerio de Economía anunció que la reducción de los derechos de exportación se dará para otros cultivos de forma escalonada

El Gobierno extendió la baja de retenciones al maíz, el girasol y el sorgo: cuándo empezará a regir el esquema

Siguen los problemas de endeudamiento de las familias: la mora se triplicó en los últimos doce meses

En marzo de 2025, la proporción de créditos en situación irregular en los hogares se ubicaba en 3,3 por ciento. Un año después, ese indicador subió a 11,5%

Siguen los problemas de endeudamiento de las familias: la mora se triplicó en los últimos doce meses

A la espera de los dólares del FMI, el Banco Central volvió a comprar divisas y ya sumó casi USD 9.000 en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 139 millones este viernes y cerró la semana con compras por más de USD 900 millones, mientras se espera por el desembolso del FMI

A la espera de los dólares del FMI, el Banco Central volvió a comprar divisas y ya sumó casi USD 9.000 en 2026

DEPORTES

Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

Se conoció la lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez en su dedo a menos de un mes del debut de Argentina en el Mundial

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación tras los problemas en la práctica: largará 13° la Sprint del GP de Canadá

A la espera de la lista del Mundial, el Colo Barco cerró su llegada a un gigante de la Premier League

Mariano Navone jugará la final del ATP de Ginebra ante Learner Tien: horario y cómo verlo en vivo

Se dieron a conocer las duras sanciones en Racing tras la polémica contra Rosario Central

TELESHOW

La respuesta de Dicky Diotto tras las acusaciones de María Fernanda Callejón y la condena: “Un fallo a medida , prejuicioso y jurídicamente escandaloso”

La respuesta de Dicky Diotto tras las acusaciones de María Fernanda Callejón y la condena: “Un fallo a medida , prejuicioso y jurídicamente escandaloso”

Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Wanda Nara conduzca un Martín Fierro: “¡No le va a ir nadie!”

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en el confesionario de Gran Hermano que se hizo viral

La sorpresa de Benjamín Vicuña ante la supuesta declaración de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi: "¿Dijo eso?"

La Joaqui reveló el rol clave que tuvo Ángela Torres en el lanzamiento de su álbum: “Una curita a esa herida profunda”

INFOBAE AMÉRICA

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

A un mes del femicidio de Junieysis Adely Merlo: Su familia rompe el silencio y viaja a Costa Rica por justicia

Gobierno de Guatemala, inaugura nueva sede policial de Tecpán, Chimaltenango

Tortillas y carnes lideran alzas en la canasta básica salvadoreña durante 2026

Descubren una nueva pista genética sobre una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el corazón

¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías