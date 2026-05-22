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El calor no da tregua: Panamá registró el 19 de mayo sensación térmica de 41.8°C

La humedad y la radiación solar han elevado significativamente el calor percibido en varias regiones del país.

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El IMHPA informó que la sensación térmica promedio a nivel nacional alcanzó 34.6°C durante los primeros 21 días de mayo. (FOTO: La Prensa)
El IMHPA informó que la sensación térmica promedio a nivel nacional alcanzó 34.6°C durante los primeros 21 días de mayo. (FOTO: La Prensa)

La sensación térmica en Panamá alcanzó uno de sus niveles más altos del año el pasado 19 de mayo, cuando la estación meteorológica de Río Grande, en la provincia de Coclé, registró un valor estimado de 41.8°C, una cifra que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) clasifica dentro de la categoría de “Peligro” por los riesgos que representa para la salud de la población.

De acuerdo con el más reciente informe del IMHPA, el promedio nacional de sensación térmica durante mayo se ubicó en 34.6°C, mientras que la mayoría de los días del mes registraron valores superiores a los 34°C.

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La entidad explicó que la sensación térmica no depende únicamente de la temperatura del aire, sino también de factores como la humedad, la ventilación y la exposición a la radiación solar, que pueden hacer que el calor percibido por el cuerpo humano sea significativamente mayor que el indicado por un termómetro.

El caso registrado en Río Grande ilustra claramente esta diferencia. Aunque la temperatura del aire rondaba los 37.3°C, las condiciones atmosféricas provocaron que el cuerpo humano percibiera un calor equivalente a 41.8°C.

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Una calle con hombres bajo el sol intenso, palmeras y edificios altos. Un hombre se abanica, otro se refresca y un vendedor ofrece bebidas frías.
La sensación térmica combina la temperatura del aire con factores como humedad, radiación solar y ventilación, lo que aumenta el calor percibido por el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el IMHPA, este rango se encuentra dentro de una categoría que incrementa el riesgo de insolación, agotamiento por calor, calambres musculares y golpes de calor, especialmente entre personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol durante períodos prolongados.

La situación ha llevado al instituto a mantener un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas vigente hasta el 23 de mayo. Las áreas bajo vigilancia incluyen Chiriquí, Veraguas Centro y Sur, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, las comarcas Emberá y Guna Yala, así como sectores costeros de Bocas del Toro y de la comarca Ngäbe Buglé.

El organismo meteorológico prevé que durante estos días las temperaturas máximas oscilarán entre 31°C y 35°C, acompañadas de niveles de humedad superiores al 70%, lo que podría generar sensaciones térmicas entre 36°C y 42°C.

Durante las noches, las temperaturas podrían mantenerse entre 25°C y 28°C, con sensaciones térmicas que fluctuarían entre 29°C y 33°C.

Infografía del IMHPA sobre el clima en Panamá en mayo de 2026, mostrando un mapa con 41.8°C en Coclé, el promedio nacional de 34.6°C y detalles de riesgo por calor.
La infografía del IMHPA muestra la sensación térmica máxima de 41.8°C en Río Grande, Coclé, y el promedio nacional de 34.6°C en Panamá, destacando riesgos asociados y la categoría de peligro entre el 1 y 21 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el IMHPA, estas condiciones responden a una combinación de alta radiación solar, escasa cobertura nubosa, debilitamiento de los vientos y elevados niveles de humedad. Aunque se esperan algunos aguaceros aislados en distintas regiones del país, las autoridades advierten que no serán suficientes para disminuir de forma significativa la sensación de calor sobre la superficie.

Las altas temperaturas coinciden con una nueva alerta climática para los próximos meses. De acuerdo con las proyecciones más recientes, existe un 85% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, una condición que podría alterar el comportamiento de las lluvias y reforzar los episodios de calor en Panamá.

El fenómeno suele estar asociado con una reducción de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, aumento de las temperaturas y mayores presiones sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica.

Aunque el IMHPA subrayaque los modelos climáticos continúan mostrando incertidumbre sobre la intensidad que podría alcanzar el evento, las probabilidades han venido aumentando respecto a los meses anteriores.

Primer plano de una mujer bebiendo agua helada de un vaso. El vaso tiene condensación y la piel y el cabello de la mujer están húmedos.
Las temperaturas máximas previstas para los próximos días oscilarán entre 31°C y 35°C, con humedad superior al 70%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también advierte que, aun cuando los acumulados mensuales de lluvia se mantengan dentro de rangos considerados normales, existe la posibilidad de que se produzcan eventos extremos de corta duración. Esto significa que podrían registrarse aguaceros intensos en pocas horas, seguidos de períodos prolongados de calor y escasas precipitaciones.

Para sectores la agricultura, la gestión del agua, la infraestructura y la planificación urbana, esta combinación de altas temperaturas y elevada variabilidad climática representa un desafío adicional.

El comportamiento observado durante mayo, con sensaciones térmicas cercanas a los 42°C en algunas regiones, ofrece una muestra de las condiciones que podrían repetirse o incluso intensificarse durante los próximos meses si las proyecciones sobre El Niño terminan materializándose.

Mientras tanto, el IMHPA recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales, especialmente en las regiones donde se mantienen los avisos por calor extremo.

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