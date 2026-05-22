Emiratos Árabes Unidos se une a Arabia Saudita y Qatar para instar a Donald Trump a no reanudar la guerra

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar solicitan a Estados Unidos evitar reanudar la guerra con Irán para proteger la estabilidad regional y los mercados energéticos. (EP)

En los últimos días, Emiratos Árabes Unidos ha intensificado sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, sumándose a Arabia Saudita y Qatar en su petición al presidente estadounidense Donald Trump de que dé una oportunidad a las negociaciones, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Las conversaciones surgieron ante el temor de los países de que cualquier represalia de Teherán, si se reanudan las hostilidades, sumerja a las economías del Golfo en el caos, indicaron las fuentes. En llamadas separadas con Trump, los líderes de los tres aliados de Estados Unidos afirmaron que la acción militar no logrará los objetivos a largo plazo de Estados Unidos con Irán, añadieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos delicados.

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La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La postura de Abu Dabi indica un cambio en un país que sufrió el impacto de los ataques iraníes y que ha sido más belicista que sus vecinos hacia Teherán.

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Según fuentes consultadas, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar discrepan sobre el tipo de acuerdo diplomático que Estados Unidos debería buscar y la firmeza que debería adoptar con Irán. Sin embargo, su acercamiento a Trump subraya su recelo compartido ante la posibilidad de que se repita la situación ocurrida entre finales de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una guerra contra la República Islámica, y el alto el fuego de principios de abril.

El temor a represalias de Irán llevó a los países del Golfo a destacar que la acción militar no cumple los objetivos a largo plazo de Estados Unidos en la región. (REUTERS)

Irán y los grupos militantes respaldados por Teherán en Irak respondieron lanzando miles de drones y misiles en el Golfo Pérsico, causando la muerte de decenas de personas y daños por valor de miles de millones de dólares a puertos e infraestructura energética.

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“Los estados árabes del Golfo vieron confirmados sus peores temores” , afirmó Dina Esfandiary, analista de Bloomberg Economics. “Se vieron atrapados en medio de una guerra entre Estados Unidos e Irán y sufrieron gran parte de sus consecuencias. Ahora se enfrentan a la posibilidad de una nueva confrontación si el alto el fuego no se traduce en un acuerdo permanente, poniendo en riesgo su imagen como refugios regionales estables”.

Los Emiratos Árabes Unidos se mostraron frustrados cuando Arabia Saudita y otros estados del Golfo se negaron a responder colectivamente con la fuerza contra Irán para disuadir sus ataques, según informó Bloomberg News. Abu Dabi llevó a cabo ataques limitados contra Irán en coordinación con Estados Unidos e Israel, mientras que Arabia Saudita tomó medidas similares por separado, según fuentes cercanas al asunto.

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Irán y Estados Unidos acordaron una tregua el 8 de abril y están intercambiando mensajes a través de Pakistán sobre un acuerdo de paz. Ambos países han declarado estar listos para reanudar las hostilidades y muestran pocas señales de hacer concesiones.

Aun así, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, declaró el viernes que se habían producido “ligeros avances” en las negociaciones, y los medios iraníes hicieron comentarios similares. El jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, tenía previsto visitar Irán ese mismo día, lo que podría indicar que las partes se acercaban a un acuerdo.

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El descontento de los Emiratos Árabes Unidos con otros estados árabes culminó con su sorprendente decisión, a finales de abril, de abandonar la OPEP, el cártel petrolero liderado por Arabia Saudita. Sin embargo, desde entonces, las relaciones con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han mejorado. El CCG es un organismo de seis miembros compuesto por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.

Marco Rubio afirmó el viernes que las negociaciones con Irán registraban "ligeros avances", en medio de los esfuerzos de los países del Golfo por evitar una nueva ronda de hostilidades. (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)

“Los Emiratos Árabes Unidos mantienen una estrecha coordinación y consulta con los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con socios regionales e internacionales”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado a Bloomberg el jueves.

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Amplio poderío militar

Ese mismo día, todos los miembros del CCG, con excepción de Omán, enviaron una carta a un organismo internacional de control del transporte marítimo rechazando los intentos de Irán de controlar permanentemente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Teherán cerró de facto esta vía marítima al inicio de la guerra, interrumpiendo las exportaciones de petróleo y gas natural de muchos países del CCG.

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Irán y sus aliados aún cuentan con un considerable poderío militar, a pesar de las importantes pérdidas sufridas por el ejército de Teherán y el asesinato de varios líderes clave durante la guerra. La amenaza para los países del Golfo quedó patente el domingo pasado con un ataque con drones contra una central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, del que Abu Dabi culpó a milicias apoyadas por Irán en Irak.

Un día después, Trump declaró haber hablado con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad, quienes lo disuadieron de atacar a Irán.

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Algunos líderes del Golfo no están seguros de que sus peticiones sean atendidas y les preocupa que Israel convenza a Trump de atacar a Irán nuevamente, según una fuente.

El Estado judío, que ha estrechado sus lazos de defensa y seguridad con los Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra, considera a la República Islámica una amenaza existencial. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha indicado que son necesarios más ataques para debilitar aún más al ejército iraní.

Existe un 50% de probabilidades de que lleguemos a un acuerdo con Irán, afirmó el viernes Anwar Gargash, asesor principal del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. “Me preocupa que los iraníes siempre hayan negociado en exceso. Espero que no lo hagan esta vez, porque la región necesita una solución política. Una segunda ronda de confrontación militar solo complicará las cosas.”

La crisis en el estrecho de Ormuz elevó los precios de la energía y generó presión interna sobre Trump, quien alterna entre amenazas y apertura al diálogo con Irán. (REUTERS)

En aprietos

Trump se encuentra en un aprieto. Si bien se propuso destruir el programa de misiles balísticos de Irán e incluso aludió a un cambio de régimen, la guerra le ha costado a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares. Con los precios de la energía disparándose debido al cierre del estrecho de Ormuz, el conflicto es cada vez más impopular entre los estadounidenses.

El líder estadounidense ha oscilado entre amenazar con ataques aéreos masivos contra Irán y afirmar que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo de paz.

Arabia Saudita apoya la mediación a través de Pakistán y cree que lograr que Irán limite sus programas nucleares y de misiles balísticos solo puede resolverse mediante el diálogo, según algunas fuentes.

El reino, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, considera que Estados Unidos debería centrarse por ahora en lograr que Irán reabra el estrecho de Ormuz y mantener el bloqueo naval de los puertos iraníes para presionar a Teherán, según las mismas fuentes.

Qatar sigue respaldando los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán, según declaró un diplomático del país. Doha ha abogado constantemente por la desescalada en beneficio de la región y su población, añadió el diplomático.

En su declaración a Bloomberg, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos reiteró que cualquier acuerdo debe abordar la “totalidad de las amenazas” de Irán. Esto incluye las capacidades nucleares del país, sus misiles balísticos, drones y “grupos terroristas y aliados”, afirmó.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí remitió a Bloomberg a una declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Faisal Bin Farhan, del miércoles. El príncipe Faisal declaró que el reino “aprecia enormemente” la decisión de Trump de “darle a la diplomacia la oportunidad de alcanzar un acuerdo aceptable para poner fin a la guerra”.

(Bloomberg)