¿Por qué el pádel puede ser la nueva clave para una vida activa y feliz?

El pádel se ha posicionado en los últimos años como una de las disciplinas deportivas con mayor crecimiento a nivel global, impulsando la apertura de clubes y el aumento de aficionados en ciudades de Europa y América.

Según National Geographic, el fenómeno responde a la combinación de accesibilidad, carácter social y beneficios físicos, factores que han despertado el interés tanto de expertos en ciencias del deporte como de quienes buscan alternativas al sedentarismo.

En ciudades como Miami, Nueva York y Madrid, el auge de este deporte se refleja en la apertura de nueve clubes nuevos cada día, de acuerdo con el Global Padel Report 2025. Vogue US documenta la tendencia en contextos urbanos, donde jóvenes y adultos encuentran en el pádel un punto de encuentro y una actividad que promueve la interacción social.

La posibilidad de jugar en formato dobles, el ambiente distendido y la facilidad para entablar conversaciones durante los partidos lo han consolidado como una opción atractiva para quienes desean socializar y aliviar el estrés.

La dinámica propia del pádel lo distingue de otros deportes de raqueta. A diferencia del tenis, en el que predominan desplazamientos intensos y cambios bruscos de dirección, el pádel prioriza movimientos cortos y rápidos en un espacio confinado.

El investigador Francisco Pradas, profesor de la Universidad de Zaragoza, explica que la intensidad y el impacto sobre las articulaciones pueden regularse con facilidad gracias al diseño de la cancha, lo que permite un tiempo de juego prolongado, sin exigir un esfuerzo extremo.

Este formato cerrado mantiene la pelota en juego prácticamente de forma continua, exigiendo una combinación constante de toma de decisiones, anticipación y coordinación.

Según National Geographic, la incidencia de lesiones en el pádel es baja, con un promedio de tres lesiones cada 1.000 horas de juego. Sin embargo, el riesgo de lesiones en codo y antebrazo está relacionado con el uso incorrecto de la técnica y equipamiento inadecuado, especialmente en principiantes.

Los especialistas recomiendan una preparación progresiva, calentamiento previo y supervisión profesional para reducir estos riesgos.

Además, la elección del equipamiento resulta clave: para jugadores iniciales, los expertos sugieren palas redondas y flexibles, junto con calzado que garantice buena sujeción y agarre en pista.

El costo de acceso representa una de las barreras más relevantes en mercados como Estados Unidos según las fuentes citadas. Aunque instituciones y clubes han desarrollado programas para públicos diversos, la tarifa limita el alcance. En países como España y Argentina, la expansión se apoya en iniciativas que buscan democratizar la práctica y acercarla a nuevos segmentos.

La curva de aprendizaje rápida y la sensación de logro favorecen la adhesión de jugadores de diferentes edades y niveles. Líderes de clubes en España y Estados Unidos, como Wayne Boich, han destacado que tanto adolescentes como adultos mayores experimentan avances notables en las primeras sesiones.

Desde el punto de vista metabólico, el pádel se clasifica como ejercicio aeróbico intermitente. Investigaciones recientes, citadas por National Geographic, relacionan su práctica con mejoras en velocidad de reacción, fuerza isométrica lumbar y coordinación motora.

Además, quienes buscan perder peso o tonificar encuentran en el pádel una opción eficaz, con un gasto calórico moderado y activación de grandes grupos musculares.

El pádel también destaca por su versatilidad e inclusión. Circuitos internacionales y ligas profesionales adoptaron formatos mixtos, integrados por hombres y mujeres, lo que contribuye a su imagen de deporte contemporáneo e integrador. En clubes de referencia, como los de España y Estados Unidos, la flexibilidad de horarios y programas para distintos públicos refuerza su atractivo.

Por el momento, el control de la intensidad y el bajo impacto articular sitúan al pádel como una alternativa recomendable para principiantes, personas en recuperación y quienes buscan una actividad sostenible y adaptable.