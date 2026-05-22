Pedro Rosemblat confirmó que no va a ser candidato y pidió que se celebre una interna en el peronismo

El creador de Gelatina reconoció cuáles fueron sus falencias en la campaña anterior y pidió internas en el peronismo (Gentileza: A24)

Mientras los partidos políticos comienzan a bosquejar sus estrategias de campaña de cara a las elecciones presidenciales 2027, Pedro Rosemblat descartó ser candidato. No obstante, llamó a promover una interna dentro del peronismo.

Luego de que en los comicios pasados su campaña para asumir el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedara trunca, el creador del canal de streaming Gelatina confirmó que no volverá a postularse. “Estoy en otra construcción”, destacó sobre sus planes de continuar con su desarrollo en los medios.

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“En ese momento no me dio. No me dio la espalda y la capacidad de articulación”, reflexionó el comunicador sobre las falencias políticas que detectó sobre su participación electoral. Asimismo, consideró que “para construir una fuerza política hay que dedicarle tu vida entera y tus días enteros”.

Durante una entrevista con Luis Novaresio por A24, el conductor de streaming se sinceró: “Tampoco estoy convencido de que sería un buen candidato o de que la candidatura está tan subordinada a la comunicación. Ponele que podría llegar a hilar un discurso, pero no creo que podría ser un buen dirigente mañana a mis treinta y siete”.

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El empresario confirmó que no va a presentarse en las próximas elecciones (Nicolás Stulberg)

A pesar de no estar dispuesto a candidatearse, Rosemblat se identificó como peronista, en lugar de definirse como kircherista. “Creo que el kirchnerismo es una etapa. Nosotros somos peronistas. Cristina Kirchner no es kirchnerista, es peronista. El kirchnerismo se entiende como la etapa del siglo XXI en la que el peronismo gobernó la Argentina”, profundizó.

“Nosotros soñamos con la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, amplió el empresario, para luego reconocer que, como espacio político, una de sus grandes dificultades se anclaría a la construcción de “un proyecto político que le mejore la vida” tanto al obrero como al trabajador moderno.

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Así, no tuvo miedo de meterse de lleno en la interna que atraviesa actualmente al Partido Justicialista (PJ). “Ese es el gran problema. Más allá de si Axel menciona a Cristina, si no menciona a Cristina. Si dice Cristina libre, si no lo dice”, apuntó, tras reconocer que esa discusión no le generaba interés.

“Me gustaría que haya candidatos que se animen y que digan: ‘Yo quiero hacer esto’”, confesó Rosemblat al plantear que el peronismo tendría que celebrar una interna. Y continuó: “Deseo de todo corazón que haya una interna del peronismo o una interna partidaria o una PASO. Prefiero que sea una PASO para que no haya suspicacias”.

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Rosemblat pidió que se realice una interna en el peronismo

No obstante, al ser consultado sobre la condena a la ex presidenta por corrupción en la causa Vialidad, el comunicador sostuvo que la Justicia no logró probar la culpabilidad de la titular del PJ Nacional en el juicio. “Cristina está condenada por una causa, en donde no hay una prueba directa”, acusó al indicar que no se demostró que hubo un sobreprecio aplicado, ni que la ex mandataria “dio la orden”.

“Si aplicamos esos criterios al resto de los presidentes de la democracia, tienen que estar todos presos”, criticó el conductor al hacer referencia a la sentencia judicial. A pesar de esto, consideró que se puso en juego un “criterio político”, que habría afectado al sistema democrático.

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Por otro lado, el comunicador consideró que el actual clima de polarización y confrontación política “agota” a la sociedad. En este sentido, planteó que la intensidad del debate público solo resulta sostenible para quienes, como él, se consideran “muy intensos” o “sobreideologizados”, pero que la mayoría de los argentinos no desea verse obligada a tomar partido de manera fanática en cada discusión.

Al hacer referencia a los ataques del presidente Javier Milei contra los periodistas, Rosemblat manifestó que creía estar dentro del 95% de los odiados por el jefe de Estado. Asimismo, recordó el hostigamiento que también sufrió su pareja, la cantante Lali Espósito, en redes sociales.

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El conductor de Industria Nacional recordó la etapa en la que la cantante fue hostigada en redes sociales (Gentileza: A24)

“Yo me volví loco. Ella lo llevó con una soltura impresionante. El día que Milei dijo por primera vez ‘Lali Depósito’, yo estaba en La Boca. Vuelvo a casa manejando nervioso, llego a casa y ella estaba tomando un vino tranquilísima diciendo: ‘Che, que locura todo esto’”, rememoró, tras manifestar su admiración por ella.

Al mismo tiempo que consideró que “al Gobierno le salió mal y no pudieron instalar esa idea”, el empresario destacó que Lali “está muy segura de quién es, muy convencida de quién es, entonces esa bala no le entra”.

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De la misma manera, planteó que uno de los motivos por los que no funcionó la campaña negativa fue porque “ella tiene fanáticos y fanáticas, gente que la sigue y que la quiere hace muchos años, porque ella trabaja desde que tiene diez”. A la vez que señaló que parte de ese cariño también lo recibió “casi que por derrame”, confesó que su deseo es “compartir la vida con ella”.