Política

Pedro Rosemblat confirmó que no va a ser candidato y pidió que se celebre una interna en el peronismo

Tras ser consultado sobre la disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el creador de Gelatina admitió: “Me gustaría que haya candidatos que se animen y que digan: ‘Yo quiero hacer esto’”

Guardar
Google icon
El creador de Gelatina reconoció cuáles fueron sus falencias en la campaña anterior y pidió internas en el peronismo (Gentileza: A24)

Mientras los partidos políticos comienzan a bosquejar sus estrategias de campaña de cara a las elecciones presidenciales 2027, Pedro Rosemblat descartó ser candidato. No obstante, llamó a promover una interna dentro del peronismo.

Luego de que en los comicios pasados su campaña para asumir el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedara trunca, el creador del canal de streaming Gelatina confirmó que no volverá a postularse. “Estoy en otra construcción”, destacó sobre sus planes de continuar con su desarrollo en los medios.

PUBLICIDAD

“En ese momento no me dio. No me dio la espalda y la capacidad de articulación”, reflexionó el comunicador sobre las falencias políticas que detectó sobre su participación electoral. Asimismo, consideró que “para construir una fuerza política hay que dedicarle tu vida entera y tus días enteros”.

Durante una entrevista con Luis Novaresio por A24, el conductor de streaming se sinceró: “Tampoco estoy convencido de que sería un buen candidato o de que la candidatura está tan subordinada a la comunicación. Ponele que podría llegar a hilar un discurso, pero no creo que podría ser un buen dirigente mañana a mis treinta y siete”.

PUBLICIDAD

Maria Laura Santillan - Pedro Rosemblat
El empresario confirmó que no va a presentarse en las próximas elecciones (Nicolás Stulberg)

A pesar de no estar dispuesto a candidatearse, Rosemblat se identificó como peronista, en lugar de definirse como kircherista. “Creo que el kirchnerismo es una etapa. Nosotros somos peronistas. Cristina Kirchner no es kirchnerista, es peronista. El kirchnerismo se entiende como la etapa del siglo XXI en la que el peronismo gobernó la Argentina”, profundizó.

“Nosotros soñamos con la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, amplió el empresario, para luego reconocer que, como espacio político, una de sus grandes dificultades se anclaría a la construcción de “un proyecto político que le mejore la vida” tanto al obrero como al trabajador moderno.

Así, no tuvo miedo de meterse de lleno en la interna que atraviesa actualmente al Partido Justicialista (PJ). “Ese es el gran problema. Más allá de si Axel menciona a Cristina, si no menciona a Cristina. Si dice Cristina libre, si no lo dice”, apuntó, tras reconocer que esa discusión no le generaba interés.

“Me gustaría que haya candidatos que se animen y que digan: ‘Yo quiero hacer esto’”, confesó Rosemblat al plantear que el peronismo tendría que celebrar una interna. Y continuó: “Deseo de todo corazón que haya una interna del peronismo o una interna partidaria o una PASO. Prefiero que sea una PASO para que no haya suspicacias”.

cristina kirchner axel kicillof
Rosemblat pidió que se realice una interna en el peronismo

No obstante, al ser consultado sobre la condena a la ex presidenta por corrupción en la causa Vialidad, el comunicador sostuvo que la Justicia no logró probar la culpabilidad de la titular del PJ Nacional en el juicio. “Cristina está condenada por una causa, en donde no hay una prueba directa”, acusó al indicar que no se demostró que hubo un sobreprecio aplicado, ni que la ex mandataria “dio la orden”.

“Si aplicamos esos criterios al resto de los presidentes de la democracia, tienen que estar todos presos”, criticó el conductor al hacer referencia a la sentencia judicial. A pesar de esto, consideró que se puso en juego un “criterio político”, que habría afectado al sistema democrático.

Por otro lado, el comunicador consideró que el actual clima de polarización y confrontación política “agota” a la sociedad. En este sentido, planteó que la intensidad del debate público solo resulta sostenible para quienes, como él, se consideran “muy intensos” o “sobreideologizados”, pero que la mayoría de los argentinos no desea verse obligada a tomar partido de manera fanática en cada discusión.

Al hacer referencia a los ataques del presidente Javier Milei contra los periodistas, Rosemblat manifestó que creía estar dentro del 95% de los odiados por el jefe de Estado. Asimismo, recordó el hostigamiento que también sufrió su pareja, la cantante Lali Espósito, en redes sociales.

El conductor de Industria Nacional recordó la etapa en la que la cantante fue hostigada en redes sociales (Gentileza: A24)

“Yo me volví loco. Ella lo llevó con una soltura impresionante. El día que Milei dijo por primera vez ‘Lali Depósito’, yo estaba en La Boca. Vuelvo a casa manejando nervioso, llego a casa y ella estaba tomando un vino tranquilísima diciendo: ‘Che, que locura todo esto’”, rememoró, tras manifestar su admiración por ella.

Al mismo tiempo que consideró que “al Gobierno le salió mal y no pudieron instalar esa idea”, el empresario destacó que Lali “está muy segura de quién es, muy convencida de quién es, entonces esa bala no le entra”.

De la misma manera, planteó que uno de los motivos por los que no funcionó la campaña negativa fue porque “ella tiene fanáticos y fanáticas, gente que la sigue y que la quiere hace muchos años, porque ella trabaja desde que tiene diez”. A la vez que señaló que parte de ese cariño también lo recibió “casi que por derrame”, confesó que su deseo es “compartir la vida con ella”.

Temas Relacionados

Pedro RosemblatLuis NovaresioPeronismoCandidatoInternaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Río Negro: el peronismo puso primera en la carrera a la gobernación y el oficialismo teje alianzas para retenerla

El gobernador Alberto Weretilneck define su estrategia para mantener el cargo, aunque aún no anunció si será candidato. El PJ anticipó que irá con la roquense María Emilia Soria como candidata. La Libertad Avanza podría decidirse por un ex PRO para encabezar la boleta

Río Negro: el peronismo puso primera en la carrera a la gobernación y el oficialismo teje alianzas para retenerla

La crisis política en Misiones se encauza tras el retiro de Carlos Rovira y con Passalacqua pensando en la gestión

El “hombre fuerte” de la provincia anunció que en 2027 no será candidato. El Gobernador, en tanto, dejó trascender que está abocado a la administración. Se espera que los comicios sean desdoblados de los nacionales

La crisis política en Misiones se encauza tras el retiro de Carlos Rovira y con Passalacqua pensando en la gestión

Sin margen para más polémicas, el Gobierno brega por suavizar las críticas de la Iglesia en el Tedeum

Pettovello y Quirno convocaron a García Cuerva junto al nuevo secretario de Culto. Buscan acercar posiciones con el Arzobispado en un momento social y económico complicado de cara a la misa del 25 de mayo

Sin margen para más polémicas, el Gobierno brega por suavizar las críticas de la Iglesia en el Tedeum

El peronismo cierra filas en PBA para reclamar por la Zona Fría y se prepara para presionar en el Senado

Desde Kicillof a intendentes y dirigentes, cuestionaron la modificación hecha por Diputados y apuestan a intervenir para no avanzar en su sanción definitiva. El gobernador amenaza con ir a la Justicia

El peronismo cierra filas en PBA para reclamar por la Zona Fría y se prepara para presionar en el Senado

La oposición pone a Milei frente al espejo y la heladera le gana al celular

La interna cruzó los límites y el Presidente no pudo aplacarla. Los movimientos en el peronismo. Crece el endeudamiento de las familias y se deteriora el humor social. ¿El Gobierno prepara un cambio de dirección?

La oposición pone a Milei frente al espejo y la heladera le gana al celular

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

Qué leer esta semana: La guerra explicada a los niños, un exilio europeo que no es dorado y las cartas de amor y política que Moreno nunca recibió