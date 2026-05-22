Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Guatemala reforzó la frontera con Honduras tras ataques armados que dejaron más de una decena de muertos en territorio hondureño. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Guatemala informó este jueves que reforzó la frontera con Honduras y activó un mayor despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) tras los ataques armados ocurridos en territorio hondureño, donde murieron más de una decena de personas de ese país, además de registrarse heridos y desaparecidos. La medida se concentró en los departamentos guatemaltecos de Izabal, Zacapa y Chiquimula, según confirmó la PNC por medio de redes sociales.

El refuerzo comenzó, después de que las autoridades guatemaltecas conocieran la magnitud de los hechos atribuidos a pandillas hondureñas. La cooperación con las fuerzas de seguridad de Honduras siguió activa para impedir que los responsables cruzaran hacia territorio guatemalteco.

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De igual manera, la PNC informó que el intercambio de información y la coordinación en tiempo real con sus pares hondureños apuntaron a “identificar y capturar a los sospechosos” en caso de que intentaran ingresar al país. La vigilancia se extendió sobre rutas principales, caminos alternos y puntos ciegos de la línea limítrofe.

La Policía Nacional Civil de Guatemala desplegó operativos en Izabal, Zacapa y Chiquimula para vigilar rutas y puntos ciegos. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Según la información de la PNC, “se mantienen operativos conjuntos para dar seguimiento a los recientes hechos violentos ocurridos en Honduras, con el objetivo de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de personas vinculadas a estos crímenes”. La institución agregó que, en caso de detectar el ingreso ilegal de sospechosos, se procederá a su captura.

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La PNC destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de la frontera y garantizar la tranquilidad en las comunidades cercanas, en respuesta a los incidentes recientes que han afectado a las fuerzas de seguridad hondureñas.

El operativo hondureño dejó un policías sin vida

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, uno d elos hechos ocurrió en la aldea Corinto, ubicado en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado con presuntos miembros de estructuras criminales. El saldo parcial incluyó 5 policías sin vida y al menos cuatro supuestos pandilleros detenidos.

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Honduras desplegó cerca de 700 efectivos con apoyo de diversas unidades militares para buscar a los responsables y localizar a los agentes desaparecidos. La consecuencia inmediata en el plano binacional fue el endurecimiento del control del lado guatemalteco para bloquear una eventual huida de los atacantes.

La PNC de Guatemala dijo que mantuvo comunicación constante con sus homólogos hondureños para coordinar acciones conjuntas y evitar el ingreso de los responsables. Esa respuesta incluyó patrullajes terrestres reforzados y monitoreo sobre áreas de difícil acceso.

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Autoridades investigan a la estructura criminal que atacó a los agentes durante el allanamiento. (FOTO:X)

La disputa entre pandillas elevó la tensión regional

El gobierno de Honduras declaró que la violencia registrada en los últimos días estuvo vinculada a la disputa entre pandillas por el control de territorios para actividades ilícitas. Ese dato explicó por qué Guatemala amplió la seguridad no solo en los pasos formales, sino también en zonas rurales sensibles de la frontera compartida.

En las comunidades de Izabal y Chiquimula, habitantes reportaron a medios locales un mayor movimiento de patrullas, retenes policiales y operativos sorpresa en áreas rurales. Al mismo tiempo, la frontera entre ambos países abarca también el departamento guatemalteco de Zacapa.

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