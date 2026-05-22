Crimen y Justicia

Declararon culpable de abuso a un hombre que le ofrecía créditos de un videojuego a un menor a cambio de sexo

El caso se descubrió en 2023 cuando el niño le contó a una maestra lo que estaba ocurriendo. El juez de Salta convocó a una nueva audiencia para definir la condena

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Declararon culpable a un hombre por abuso sexual de un menor al que le ofrecía créditos de un videojuego a cambio de sexo
Declararon culpable a un hombre por abuso sexual de un menor al que le ofrecía créditos de un videojuego a cambio de sexo

La Justicia de Salta declaró culpable a un hombre por haber abusado sexualmente de un menor utilizando como mecanismo la manipulación mediante un videojuego.

El caso tuvo origen en junio de 2023, cuando un niño de sexto grado le contó a su maestra que un vecino le ofrecía comprarle “diamantes”, la moneda virtual del videojuego Free Fire, a cambio de realizarle sexo oral. Inmediatamente, las autoridades de la escuela activaron el protocolo correspondiente y se pusieron en contacto con la familia del menor para informarle lo ocurrido.

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Este miércoles por la tarde tuvo lugar el veredicto luego de que durante la mañana se desarrollara la audiencia de alegatos. Según la información publicada por el Ministerio Público de Salta, la fiscal Celina Morales Torino solicitó que el acusado fuera declarado penalmente responsable del delito por el que llegó a juicio. La querella y el Ministerio Público Pupilar, representado por la asesora Natalia Pérez de González, adhirieron al pedido de la fiscalía.

Por su parte la defensa había solicitado la absolución, mientras que el imputado optó por no hacer uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de que el juez tomara una decisión.

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Tras el veredicto de culpabilidad confirmado, el juez pidió a fiscalía y defensa que aporten pruebas para definir cuántos años de prisión recibirá el condenado. Aún no se determinó cuándo será la fecha de audiencia, la cual será fijada por la Oficina Judicial (OFIJU).

Durante los tres años de investigación, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba reunió las pruebas presentadas en el debate y sostuvo la acusación hasta obtener el veredicto de este miércoles.

Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en n paraje cercano a la localidad de La Paz, en el departamento San Javier (Cortesía: CBS)
Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en n paraje cercano a la localidad de La Paz, en el departamento San Javier (Cortesía: CBS)

Un tribunal de Villa Dolores, en la provincia de Córdoba, condenó a 13 años y medio de prisión a un hombre de 60 años, identificado como H. CH. por abusar sexualmente de una menor de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2019 en un paraje rural cercano a La Paz, en el departamento San Javier.

El tribunal determinó que el condenado utilizó su relación de confianza con la menor para cometer los abusos. La sentencia lo encontró responsable de abuso sexual simple agravado, promoción a la corrupción de menores agravada y coacción agravada por el uso de armas. El vocal Raúl Castro fundamentó la pena en el carácter continuado de los delitos y en el empleo de amenazas con armas para someter a la víctima.

El clima en la sala judicial reflejaba la gravedad de los hechos juzgados. Las partes escucharon la lectura de la resolución y entre los agravantes que el tribunal tuvo en cuenta figuraron el rol de guardador que ejercía el acusado sobre la víctima y el grave daño en la salud mental de la niña, acreditado mediante pericias psicológicas y testimonios reunidos durante el proceso.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, no es la primera condena que recae sobre H. CH. En 2025, la misma Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores lo había sentenciado a cuatro años de prisión por hechos similares dentro del mismo entorno familiar, causa que aún no tiene sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La reiteración de conductas en el mismo círculo afectivo fue considerada al momento de fijar la nueva pena. Consideraron que se valió de su relación de confianza y cercanía para perpetrar los abusos, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima y la falta de protección en el ámbito familiar.

El fallo también recomendó que el condenado acceda a tratamiento médico y psicoterapéutico dentro del Servicio Penitenciario, con el objetivo de abordar los factores que llevaron a los delitos y reducir el riesgo de reincidencia.

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