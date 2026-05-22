Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

La Embajada de Alemania en Honduras emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras las recientes masacres ocurridas en Colón y Cortés, hechos violentos que dejaron al menos 20 muertos y elevaron la preocupación internacional por la situación de seguridad en el país.

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Alemania pidió extremar precauciones en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés. (FOTO: Infobae)
Alemania pidió extremar precauciones en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés. (FOTO: Infobae)

La creciente ola de violencia en Honduras ya comenzó a generar preocupación internacional. La Embajada de Alemania emitió una advertencia de seguridad dirigida a sus ciudadanos tras las recientes masacres registradas en los departamentos de Colón y Cortés, hechos que dejaron al menos 20 personas muertas en menos de 24 horas.

A través de sus redes sociales oficiales, la representación diplomática alemana pidió a sus nacionales mantener especial precaución en zonas del litoral atlántico hondureño debido al deterioro de la situación de seguridad en el país.

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La advertencia ocurre luego de los sangrientos hechos ocurridos en Trujillo, Colón, y en Corinto, Cortés, donde las autoridades hondureñas reportaron múltiples asesinatos vinculados a estructuras criminales y enfrentamientos armados.

La Embajada de Alemania recomendó a sus ciudadanos evitar riesgos innecesarios y mantener vigilancia constante en varias zonas consideradas sensibles tras los recientes hechos violentos.

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En la alerta, la representación diplomática mencionó específicamente los municipios de Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, lugares donde en las últimas horas se han registrado masacres y fuertes operativos policiales.

“Debido a la reciente situación violenta”, indicó la embajada, sus ciudadanos deben extremar medidas de seguridad mientras permanezcan en territorio hondureño.

La violencia registrada en Honduras ya comienza a generar reacciones diplomáticas internacionales. (FOTO: X)
La violencia registrada en Honduras ya comienza a generar reacciones diplomáticas internacionales. (FOTO: X)

Asimismo, la sede diplomática informó que los alemanes en Honduras pueden comunicarse con el servicio de guardia consular en caso de emergencia o requerir asistencia.

La advertencia surge tras la violenta jornada registrada en Honduras, donde al menos 20 personas murieron en hechos distintos ocurridos en la zona norte del país.

En el departamento de Colón, específicamente en la comunidad de Rigores, Trujillo, una masacre dejó varias personas asesinadas en una finca de palma africana, en un hecho que el gobierno atribuye a estructuras criminales que operan en el Bajo Aguán.

Mientras tanto, en Corinto, Cortés, un enfrentamiento armado entre agentes de la DIPAMPCO y presuntos criminales dejó múltiples muertos, incluidos varios policías.

Estos hechos violentos elevaron la preocupación nacional y también comenzaron a llamar la atención de gobiernos extranjeros con presencia diplomática en Honduras.

La alerta emitida por Alemania también refleja cómo el incremento de homicidios múltiples y hechos violentos empieza a impactar la percepción internacional sobre la seguridad en Honduras.

En las últimas semanas, distintos sectores han advertido sobre el aumento de masacres, asesinatos y actividades criminales en varias regiones del país.

Especialistas en seguridad consideran que este tipo de alertas diplomáticas pueden afectar la imagen internacional de Honduras, especialmente en temas relacionados con turismo, inversión extranjera y movilidad internacional.

Además, organismos nacionales han señalado que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades hondureñas.

La Embajada de Alemania emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Honduras. (FOTO: X)
La Embajada de Alemania emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Honduras. (FOTO: X)

Tras los recientes hechos violentos, las autoridades hondureñas desplegaron operativos de seguridad en Colón y Cortés con apoyo de fuerzas militares, fiscales y equipos de inteligencia.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que las masacres “no quedarán impunes” y advirtió que el Estado utilizará toda su capacidad operativa para capturar a los responsables.

Mientras continúan las investigaciones, el clima de temor e incertidumbre persiste entre pobladores de las zonas afectadas.

La alerta emitida por Alemania se convierte ahora en una de las primeras reacciones internacionales tras la escalada de violencia registrada recientemente en Honduras.

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