Crimen y Justicia

Detuvieron en Lomas del Mirador a un hombre acusado de abuso sexual agravado contra una niña de seis años

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima tras notar cambios en la conducta de la menor. El acusado es tío abuelo de la víctima

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Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual de su sobrina nieta de seis años en Lomas del Mirador (Imagen Ilustrativa)

La detención de Américo Paz, un hombre de 53 años acusado de abuso sexual agravado contra su sobrina nieta de apenas seis años, generó conmoción en el barrio Santos Vega, ubicado en Lomas del Mirador.

La denuncia, impulsada por la madre de la víctima, surgió tras notar profundos cambios de conducta en la menor, quien comenzó a mostrar alteraciones en su estado de ánimo, episodios de llanto nocturno y preguntas de índole sexual que no correspondían a su edad.

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La preocupación de la madre la llevó a consultar a una psicóloga infantil, quien, tras escuchar el relato de la niña, le recomendó acudir de inmediato a la justicia.

Según se informó, la profesional le manifestó: “Usted tiene que recurrir a la justicia porque la nena fue abusada”. En el consultorio, la menor repitió lo que le había contado a su madre, y este testimonio quedó registrado en un audio, en el que la niña relató episodios de vejaciones sufridas cuando quedaba al cuidado de su tío abuelo.

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Las primeras señales de alarma surgieron en el entorno familiar hace aproximadamente un mes, cuando la niña comenzó a presentar comportamientos que llamaron la atención de su madre. La mujer describió que la menor “experimentó cambios en el último mes, sobre todo alteraciones en su estado de ánimo, llantos durante las noches y preguntas de índole sexual no acordes a la edad”. Estas manifestaciones fueron interpretadas como indicios de que la niña estaba atravesando una situación anómala relacionada con su intimidad.

La confirmación del abuso por parte de la psicóloga fue determinante para que la madre formalizara la denuncia ante la justicia. En su presentación, la mujer también solicitó una restricción perimetral para proteger a su hija y evitar el acercamiento del acusado.

De acuerdo a lo informado por el portal Primer Plano On Line, el caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Matanza, a cargo del fiscal Gonzalo Tarrío, quien dispuso el análisis de las pruebas reunidas, incluyendo el audio grabado y los testimonios de los profesionales intervinientes.

El procedimiento de detención fue coordinado por la comisaria mayor Flavia Ozuna y el sargento Guillermo Contreras
El procedimiento de detención fue coordinado por la comisaria mayor Flavia Ozuna y el sargento Guillermo Contreras

El fiscal Tarrío instruyó al personal policial de la comisaría de Lomas del Mirador y a la Coordinación Zonal de Políticas de Género para que establecieran el domicilio del acusado dentro del barrio Santos Vega y recopilaran la mayor cantidad de evidencias posibles antes de solicitar la detención formal.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el abuso se habría producido en una precaria vivienda de la Manzana 40, donde residía el imputado. El procedimiento de detención fue coordinado por la comisaria mayor Flavia Ozuna y el sargento Guillermo Contreras, quienes lideraron un equipo especial para garantizar la seguridad durante el operativo y evitar incidentes con los residentes.

La detención de Américo Paz se concretó sin resistencia por parte del acusado, quien fue notificado de los cargos en su contra y trasladado a una dependencia policial. El hombre quedó a disposición de la justicia bajo la acusación de abuso sexual agravado, un delito que prevé penas severas en el Código Penal argentino.

En el contexto de la causa, se dispusieron medidas de protección para la víctima y su familia, incluyendo la restricción perimetral solicitada por la madre. Además, se ordenaron pericias psicológicas y entrevistas especializadas para profundizar en el testimonio de la niña y resguardar su integridad durante el proceso judicial.

La investigación judicial continuará con la recolección de pruebas, testimonios y peritajes, mientras el acusado permanece privado de su libertad. Las autoridades remarcaron la importancia de la detección temprana de señales de abuso y la intervención de profesionales especializados para garantizar la protección de las víctimas y el avance de las investigaciones penales.

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