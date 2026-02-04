Cuántas veces conviene lavar el cabello y por qué no es igual para todos: claves para una melena sana

Lavado de pelo tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta sobre la frecuencia adecuada en que se debe lavar el cabello es una constante en los consultorios dermatológicos y entre quienes buscan mejorar su rutina de cuidado personal.

El consenso principal de expertos internacionales es que no existe una regla universal válida para todos: factores como el tipo de pelo, el entorno, los hábitos y hasta el uso de productos determinan la necesidad de cada persona.

Especialistas advierten sobre los riesgos de seguir tendencias sin considerar la naturaleza propia del cabello. Según la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), cada individuo debe ajustar la rutina de lavado a través de la observación directa: “Surge por prueba y error”, aconsejan desde la institución.

El tipo de fibra capilar es determinante. Los cabellos grasos, tal como señala la AAD, suelen requerir lavados más frecuentes, incluso diarios en algunos casos, para evitar la acumulación de sebo y suciedad. En cambio, quienes tienen el pelo seco, rizado o texturizado pueden espaciar la limpieza entre cuatro y siete días, ya que estos tipos de cabello son más propensos a la resequedad y a la rotura si se lavan en exceso.

El entorno y los hábitos cotidianos también inciden en la frecuencia - (Imagen ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Elisabet Jubert, citada por Dermatologia Girona, explica que los factores ambientales influyen de manera significativa: la humedad, la polución ambiental y la actividad física intensa pueden aumentar la necesidad de lavado, sobre todo en quienes transpiran mucho o viven en zonas urbanas con alto nivel de contaminantes. En estos casos, un ajuste temporal de la frecuencia es recomendable.

El entorno y los hábitos cotidianos, como el uso de productos para peinar, también inciden en la frecuencia ideal. La acumulación de residuos provenientes de geles, espumas o lacas puede requerir lavados adicionales para evitar la obstrucción de los folículos y la pérdida de brillo.

En relación con los productos, la elección de un shampoo adecuado es central. Según los expertos, es recomendable usar productos sin sulfatos ni surfactantes agresivos para quienes lavan su cabello varias veces a la semana. Esto ayuda a mantener la hidratación y protege la barrera lipídica del cuero cabelludo.

Otra alternativa que gana adeptos es el método co-wash, que consiste en lavar solo con acondicionador. Este sistema resulta útil para quienes tienen el cabello muy seco o rizado, ayudando a conservar la hidratación natural y la flexibilidad. Sin embargo, no todos los cabellos responden igual, por lo que se recomienda iniciar con precaución y observar los resultados.

Los que fueron previamente tratados químicamente, como procesos de decoloración o alisados, requieren cuidados especiales. La AAD recomienda espaciar los lavados para reducir el deterioro de la fibra capilar.

La rutina ideal surge por prueba y error- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los shampoos matizadores, indicados para cabellos teñidos, deben usarse conforme a las instrucciones profesionales para evitar alteraciones de color y daños adicionales.

El corte del cabello también tiene su impacto en la rutina de higiene. El estilista Luke Hersheson, consultado por British Vogue, sugiere que un corte profesional puede facilitar el peinado y aportar volumen, lo que a su vez puede disminuir la necesidad de lavados frecuentes.

La aplicación de acondicionador tras cada lavado se destaca como un paso fundamental para mejorar el desenredo y aportar brillo. No obstante, quienes tienen cabello fino o tendencia a la oleosidad deben hacerlo con moderación para evitar el efecto apelmazado.

El monitoreo de señales de alerta, como la presencia de caspa, picazón, rotura o pérdida inusual de cabello, es esencial. Estas manifestaciones pueden indicar la necesidad de consultar a un dermatólogo para ajustar la rutina o productos más apropiados.

Los expertos internacionales coinciden en que la mejor frecuencia para lavar el cabello es la que responde a las necesidades individuales y a los cambios del entorno. La flexibilidad y la observación atenta de las respuestas del cuero cabelludo y la fibra capilar son las claves para una melena saludable.