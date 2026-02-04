Tendencias

Cuántas veces conviene lavar el cabello y por qué no es igual para todos: claves para una melena sana

La rutina perfecta depende del tipo de fibra capilar, factores ambientales y hábitos personales. Qué señales del cuero cabelludo son esenciales para adaptar la frecuencia y lograr brillo, flexibilidad y salud capilar, según los expertos

Guardar
Lavado de pelo tradicional (Imagen
Lavado de pelo tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta sobre la frecuencia adecuada en que se debe lavar el cabello es una constante en los consultorios dermatológicos y entre quienes buscan mejorar su rutina de cuidado personal.

El consenso principal de expertos internacionales es que no existe una regla universal válida para todos: factores como el tipo de pelo, el entorno, los hábitos y hasta el uso de productos determinan la necesidad de cada persona.

Especialistas advierten sobre los riesgos de seguir tendencias sin considerar la naturaleza propia del cabello. Según la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), cada individuo debe ajustar la rutina de lavado a través de la observación directa: “Surge por prueba y error”, aconsejan desde la institución.

El tipo de fibra capilar es determinante. Los cabellos grasos, tal como señala la AAD, suelen requerir lavados más frecuentes, incluso diarios en algunos casos, para evitar la acumulación de sebo y suciedad. En cambio, quienes tienen el pelo seco, rizado o texturizado pueden espaciar la limpieza entre cuatro y siete días, ya que estos tipos de cabello son más propensos a la resequedad y a la rotura si se lavan en exceso.

El entorno y los hábitos
El entorno y los hábitos cotidianos también inciden en la frecuencia - (Imagen ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Elisabet Jubert, citada por Dermatologia Girona, explica que los factores ambientales influyen de manera significativa: la humedad, la polución ambiental y la actividad física intensa pueden aumentar la necesidad de lavado, sobre todo en quienes transpiran mucho o viven en zonas urbanas con alto nivel de contaminantes. En estos casos, un ajuste temporal de la frecuencia es recomendable.

El entorno y los hábitos cotidianos, como el uso de productos para peinar, también inciden en la frecuencia ideal. La acumulación de residuos provenientes de geles, espumas o lacas puede requerir lavados adicionales para evitar la obstrucción de los folículos y la pérdida de brillo.

En relación con los productos, la elección de un shampoo adecuado es central. Según los expertos, es recomendable usar productos sin sulfatos ni surfactantes agresivos para quienes lavan su cabello varias veces a la semana. Esto ayuda a mantener la hidratación y protege la barrera lipídica del cuero cabelludo.

Otra alternativa que gana adeptos es el método co-wash, que consiste en lavar solo con acondicionador. Este sistema resulta útil para quienes tienen el cabello muy seco o rizado, ayudando a conservar la hidratación natural y la flexibilidad. Sin embargo, no todos los cabellos responden igual, por lo que se recomienda iniciar con precaución y observar los resultados.

Los que fueron previamente tratados químicamente, como procesos de decoloración o alisados, requieren cuidados especiales. La AAD recomienda espaciar los lavados para reducir el deterioro de la fibra capilar.

La rutina ideal surge por
La rutina ideal surge por prueba y error- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los shampoos matizadores, indicados para cabellos teñidos, deben usarse conforme a las instrucciones profesionales para evitar alteraciones de color y daños adicionales.

El corte del cabello también tiene su impacto en la rutina de higiene. El estilista Luke Hersheson, consultado por British Vogue, sugiere que un corte profesional puede facilitar el peinado y aportar volumen, lo que a su vez puede disminuir la necesidad de lavados frecuentes.

La aplicación de acondicionador tras cada lavado se destaca como un paso fundamental para mejorar el desenredo y aportar brillo. No obstante, quienes tienen cabello fino o tendencia a la oleosidad deben hacerlo con moderación para evitar el efecto apelmazado.

El monitoreo de señales de alerta, como la presencia de caspa, picazón, rotura o pérdida inusual de cabello, es esencial. Estas manifestaciones pueden indicar la necesidad de consultar a un dermatólogo para ajustar la rutina o productos más apropiados.

Los expertos internacionales coinciden en que la mejor frecuencia para lavar el cabello es la que responde a las necesidades individuales y a los cambios del entorno. La flexibilidad y la observación atenta de las respuestas del cuero cabelludo y la fibra capilar son las claves para una melena saludable.

Temas Relacionados

Newsroom BUECabelloPeloCuidado capilarDermatológicoDoctores

Últimas Noticias

La Dieta de la Zona y su efecto metabólico: el método nutricional que busca controlar el hambre y mejorar marcadores de salud

Respaldada por expertos y figuras públicas, esta estrategia alimentaria, analizada por expertos consultados por The Telegraph, propone una proporción específica de nutrientes y promueve elecciones equilibradas, apuntando a favorecer la sensación de saciedad y apoyar el bienestar físico

La Dieta de la Zona

Las parejas y el “gasto hormiga”: ¿es posible sobrevivir a las compras impulsivas sin terminar discutiendo?

Las diferencias sobre el manejo del dinero y la presión social influyen en el nivel de gasto dentro de los vínculos. Un experto detalló en una columna para The Washington Post, factores que pueden provocar conflictos que afecten la estabilidad emocional y el bienestar compartido

Las parejas y el “gasto

Pareja o novia: lo que la palabra que usas dice sobre tu relación, según la ciencia

Los términos elegidos para definir el vínculo sentimental reflejan acuerdos, expectativas y estilos de vida. Cómo pueden influir en la validación social, la autoestima y la satisfacción emocional

Pareja o novia: lo que

El impacto de Penélope Cruz en la moda: sus looks que conquistaron desfiles y galas

Reconocida por su presencia magnética en cada aparición pública, la actriz española deslumbra con elecciones de vestuario que fusionan elegancia y vanguardia

El impacto de Penélope Cruz

Cáncer en Argentina: lo último en tratamientos y terapias para los tumores más frecuentes

Se detectan más de 130 mil nuevos casos por año y el 40% son de mama, colon y de pulmón. Los avances permiten curar o convertirlos en enfermedades crónicas

Cáncer en Argentina: lo último
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Clara Darín habría revelado por

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

INFOBAE AMÉRICA

Policía uruguaya frustró un “robo

Policía uruguaya frustró un “robo del siglo”: desbarataron una banda que excavaba túnel para robar un banco

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”