Transparencias, cuero y cristales: 12 looks memorables de Kim Kardashian

El recorrido estilístico de Kim Kardashian la ha llevado a experimentar con transparencias, encajes, perlas y colores intensos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

En los últimos años, Kim Kardashian consolidó su posición como referente global de la moda al marcar tendencias a través de transformaciones constantes en su estilo y selección de atuendos.

Su presencia en eventos y alfombras rojas evidenció una evolución que abarcó desde las transparencias más audaces hasta la reinvención de siluetas clásicas con una versatilidad que pocos lograron igualar.

Vestido negro de malla y transparencias

El vestido negro de malla y transparencias, con detalles plateados y escote halter, refleja la audacia de Kim Kardashian en sus recientes apariciones públicas (The Grosby Group)

En una de sus apariciones recientes, Kardashian eligió un vestido negro de malla con acabado brillante y zonas de transparencia. Este diseño incorporó apliques plateados en el busto, escote halter pronunciado y una abertura lateral alta. Combinó el conjunto con medias translúcidas negras, sandalias de tiras plateadas y un chal de pelo negro sobre los hombros.

Prendas negras ajustadas y campera oversize de cuero

Las prendas negras ajustadas junto a la chaqueta oversize de cuero muestran la faceta más sobria y elegante de Kim Kardashian, resaltando su sofisticación

En otra ocasión, apostó por leggings negros opacos junto a una campera de cuero oversize de acabado brillante, ceñida a la cintura con un cinturón negro. El look se completó con zapatos planos tipo ballet y el cabello liso, suelto sobre los hombros. El maquillaje se mantuvo discreto para resaltar la sobriedad del conjunto.

Vestido rosa neón y botas a juego

El vestido rosa neón con botas a juego demuestra la capacidad de Kim Kardashian para imponer colores vibrantes y tendencias inesperadas en el mundo de la moda (The Grosby Group)

Kardashian sorprendió al elegir un vestido rosa neón de tejido elástico satinado. El diseño presentaba escote profundo con tirantes finos, abertura central sobre el busto y una falda larga ajustada que se fundía con botas del mismo material y color. Las gafas oscuras de gran tamaño y las ondas marcadas en el cabello fueron el toque final.

Vestido largo de cuero negro y sombrero de ala ancha

El vestido largo de cuero negro y el sombrero de ala ancha representan el lado más estructurado y glamuroso de Kim Kardashian en galas y eventos especiales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la Met Gala de 2025, seleccionó un vestido largo de cuero negro con textura similar a la piel de reptil, escote estructurado y un solo hombro descubierto. La falda se extendía en una cola amplia y complementó el atuendo con un sombrero de ala ancha, maquillaje neutro y joyería llamativa de pedrería y perlas.

Vestido marfil con cola y abrigo a juego

El vestido marfil con cola y abrigo a juego destaca la preferencia de Kim Kardashian por las siluetas clásicas renovadas con detalles brillantes y accesorios impactantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una fiesta en Los Angeles County Museum of Art, Kardashian lució un vestido largo de color marfil, con escote profundo en “V” hasta el abdomen, ajustado al cuerpo y prolongado en una cola de tela. Un abrigo del mismo tono caía sobre sus brazos, mientras que un collar ancho plateado y un colgante de cruz morada aportaron brillo al conjunto.

Body tipo corsé blanco y bata satinada

El body tipo corsé blanco y la bata satinada realzan el glamour atemporal de Kim Kardashian, fusionando sensualidad y sofisticación en un solo look (REUTERS)

En los Academy Museum Gala optó por un body tipo corsé blanco de escote corazón, acompañado de medias color nude y una bata larga de satén blanco. El calzado transparente con pulsera al tobillo, junto a joyería brillante, reforzó la sofisticación. El peinado de ondas marcadas y el maquillaje mate resaltaron el aire glamuroso.

Vestido largo transparente con flores plateadas

El vestido largo transparente con flores plateadas exhibe la apuesta de Kim Kardashian por la modernidad y los juegos de texturas contrastantes (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En otra aparición, para la Met Gala 2024, Kardashian se inclinó por un vestido largo ajustado de transparencias, decorado con aplicaciones de flores plateadas en relieve. El diseño dejaba los hombros al descubierto y sumaba un top gris de punto caído sobre los brazos. El cabello, platinado y liso, aportó modernidad al conjunto.

Vestido nude cubierto de hileras de perlas

El vestido nude cubierto de hileras de perlas resalta el gusto de Kim Kardashian por los detalles lujosos y la originalidad en cada aparición (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

En una ocasión especial, para la Met Gala 2023 Kardashian apostó por un vestido nude adornado con hileras de perlas blancas que cubrían el torso, la cintura y una pierna, generando un efecto de textura y transparencia. Un abrigo voluminoso en tono marfil y sandalias de tiras transparentes acompañaron el look. Llevó el cabello recogido alto, con mechones sueltos.

Vestido largo crema cubierto de cristales

El vestido largo crema cubierto de cristales refleja la pasión de Kim Kardashian por los brillos y las piezas que capturan todas las miradas (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

En la Met Gala 2022, lució un vestido largo ceñido de color crema, cubierto completamente de pequeños cristales brillantes. El diseño, de tirantes finos y escote redondeado, se combinó con un abrigo blanco de textura suave y pendientes colgantes.

Vestido azul intenso de tela elástica

El vestido azul intenso de tela elástica, de silueta envolvente y cola amplia, reafirma la preferencia de Kim Kardashian por los tonos vibrantes y las líneas minimalistas (REUTERS/Danny Moloshok)

En una gala de Vanity Fair, vistió un vestido largo azul intenso confeccionado en tela elástica lisa, cubriendo completamente brazos y cuello y prolongándose en una cola amplia. El cabello recogido en coleta baja y las gafas de sol angulosas oscuras aportaron un toque contemporáneo.

Vestido marfil con volantes estructurados

El vestido marfil con volantes estructurados revela la inclinación de Kim Kardashian hacia la alta costura y las texturas innovadoras en la moda de autor (REUTERS/Danny Moloshok)

En una aparición de alta costura en Beverly Hills, lució un vestido largo marfil con una falda de volantes estructurados y textura ondulada. El cuerpo del diseño mostró transparencias y detalles asimétricos en tela ligera con tiras y volantes que caían sobre los hombros y la parte lateral. El peinado suelto con ondas marcadas y el maquillaje nude aportaron armonía al conjunto.

Vestido gris claro con textura de escamas

El vestido gris claro con textura de escamas aporta un aire moderno y sofisticado, reflejando la capacidad de Kim Kardashian para actualizar los clásicos con detalles vanguardistas (REUTERS/Monica Almeida)

En una alfombra roja de People Choice Awards 2019, Kardashian lució un vestido largo ajustado en tono gris claro, con acabado nacarado y textura de escamas, tirantes finos y escote bustier. El cabello suelto con ondas suaves y maquillaje natural complementaron el atuendo.

Vestido largo de vinilo negro palabra de honor

El vestido largo de vinilo negro palabra de honor remite al inicio de la transformación estilística de Kim Kardashian, apostando por el minimalismo y el efecto impacto (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

En el inicio de su transformación estilística, para un evento de Tom Ford, apostó por un vestido largo de vinilo negro, completamente ceñido al cuerpo y sin tirantes, dejando hombros y brazos descubiertos. Sandalias negras de tiras finas y cabello largo y platinado con acabado húmedo completaron el look.