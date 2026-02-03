Día Mundial del Carrot Cake: seis recetas para disfrutar en casa

La torta de zanahoria o carrot cake se consolidó como una de las preparaciones más versátiles en la pastelería contemporánea.
Su estructura húmeda, el equilibrio de especias y la posibilidad de personalizar ingredientes la transforman en una opción adaptable a distintas preferencias y necesidades alimentarias.
A continuación, seis recetas en el Día Internacional de la carrot cake.
1- Receta original de carrot cake
La carrot cake clásica sobresale por su miga húmeda y el sutil protagonismo de la zanahoria, que aporta dulzor y textura sin dominar el sabor general.
Ingredientes
- 300 g de zanahoria rallada fina
- 250 g de azúcar
- 200 g de harina de trigo
- 150 ml de aceite de girasol
- 4 huevos
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de nuez moscada
- 1 pizca de sal
- 100 g de nueces picadas (opcional)
Para el glaseado
- 200 g de queso crema
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 150 g de azúcar impalpable
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Añadir el aceite y mezclar.
- Incorporar la zanahoria rallada.
- Tamizar la harina junto con la canela, el polvo de hornear, la nuez moscada y la sal, e integrar a la mezcla anterior.
- Agregar las nueces y mezclar con movimientos envolventes.
- Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
- Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 45 minutos.
- Para el glaseado, batir el queso crema, la manteca y el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave.
- Una vez fría la torta, cubrir con el glaseado.
2- Carrot cake vegano
Esta versión prescinde de productos de origen animal y mantiene la textura y el sabor característicos.
Ingredientes
- 300 g de zanahoria rallada
- 200 g de azúcar de caña
- 200 g de harina de trigo
- 100 ml de aceite de coco
- 120 ml de leche vegetal
- 1 cucharada de semillas de chía hidratadas en 3 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- Mezclar las semillas de chía hidratadas con la leche vegetal y el azúcar.
- Incorporar el aceite de coco fundido.
- Agregar la zanahoria rallada.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal, y sumar a la mezcla líquida.
- Volcar en un molde y hornear a 180°C durante 40 minutos.
- Enfriar antes de desmoldar.
3- Carrot cake sin gluten
La harina sin gluten permite que personas con celiaquía disfruten de esta torta sin resignar sabor ni textura.
Ingredientes
- 300 g de zanahoria rallada
- 200 g de azúcar
- 200 g de mezcla de harinas sin gluten (arroz, maíz, almendra)
- 150 ml de aceite vegetal
- 4 huevos
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar.
- Incorporar el aceite y mezclar.
- Sumar la zanahoria rallada.
- Añadir la mezcla de harinas, la canela, el polvo de hornear y la sal.
- Volcar en un molde y hornear a 180°C durante 45 minutos.
- Dejar enfriar antes de servir.
4- Carrot cake integral
El uso de harina integral enriquece la torta con mayor contenido de fibra y un perfil de sabor más rústico.
Ingredientes
- 300 g de zanahoria rallada
- 180 g de azúcar mascabo
- 200 g de harina integral
- 100 ml de aceite de oliva suave
- 3 huevos
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar mascabo.
- Incorporar el aceite y la zanahoria rallada.
- Sumar la harina integral tamizada con el polvo de hornear, la sal y la canela.
- Integrar y verter en un molde.
- Cocinar en horno a 180°C durante 40 minutos.
- Enfriar completamente antes de consumir.
5- Carrot cake con frutos secos y pasas
El agregado de nueces y pasas introduce variedad de texturas y matices dulces.
Ingredientes
- 300 g de zanahoria rallada
- 200 g de azúcar
- 200 g de harina común
- 100 ml de aceite de girasol
- 3 huevos
- 80 g de nueces picadas
- 50 g de pasas de uva
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar.
- Sumar el aceite, la zanahoria, las nueces y las pasas.
- Añadir la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.
- Integrar todos los ingredientes.
- Volcar la mezcla en un molde.
- Hornear a 180°C durante 45 minutos.
6- Carrot cake sin azúcar
Esta versión utiliza el dulzor natural de las bananas y omite azúcares añadidos.
Ingredientes
- 300 g de zanahoria rallada
- 3 bananas maduras pisadas
- 200 g de harina integral
- 100 ml de aceite de coco
- 3 huevos
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- Machacar las bananas y mezclarlas con los huevos y el aceite.
- Incorporar la zanahoria rallada.
- Añadir la harina, la canela, el polvo de hornear y la sal.
- Volcar la mezcla en un molde.
- Cocinar en horno a 180°C durante 40 minutos.