Día Mundial del Carrot Cake: seis recetas para disfrutar en casa

Esta clásica preparación puede deleitar paladares en versiones veganas, sin gluten, integrales y sin azúcar

La torta de zanahoria es
La torta de zanahoria es reconocida por su miga húmeda y su equilibrio de especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta de zanahoria o carrot cake se consolidó como una de las preparaciones más versátiles en la pastelería contemporánea.

Su estructura húmeda, el equilibrio de especias y la posibilidad de personalizar ingredientes la transforman en una opción adaptable a distintas preferencias y necesidades alimentarias.

A continuación, seis recetas en el Día Internacional de la carrot cake.

1- Receta original de carrot cake

El Día Internacional de la
El Día Internacional de la carrot cake celebra la diversidad de versiones disponibles para distintos gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrot cake clásica sobresale por su miga húmeda y el sutil protagonismo de la zanahoria, que aporta dulzor y textura sin dominar el sabor general.

Ingredientes

  • 300 g de zanahoria rallada fina
  • 250 g de azúcar
  • 200 g de harina de trigo
  • 150 ml de aceite de girasol
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de nuez moscada
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de nueces picadas (opcional)

Para el glaseado

  • 200 g de queso crema
  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 150 g de azúcar impalpable

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  2. Añadir el aceite y mezclar.
  3. Incorporar la zanahoria rallada.
  4. Tamizar la harina junto con la canela, el polvo de hornear, la nuez moscada y la sal, e integrar a la mezcla anterior.
  5. Agregar las nueces y mezclar con movimientos envolventes.
  6. Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
  7. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 45 minutos.
  8. Para el glaseado, batir el queso crema, la manteca y el azúcar impalpable hasta obtener una crema suave.
  9. Una vez fría la torta, cubrir con el glaseado.

2- Carrot cake vegano

Las recetas incluyen alternativas veganas,
Las recetas incluyen alternativas veganas, integrales, sin gluten y sin azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión prescinde de productos de origen animal y mantiene la textura y el sabor característicos.

Ingredientes

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 200 g de azúcar de caña
  • 200 g de harina de trigo
  • 100 ml de aceite de coco
  • 120 ml de leche vegetal
  • 1 cucharada de semillas de chía hidratadas en 3 cucharadas de agua
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Mezclar las semillas de chía hidratadas con la leche vegetal y el azúcar.
  2. Incorporar el aceite de coco fundido.
  3. Agregar la zanahoria rallada.
  4. Tamizar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal, y sumar a la mezcla líquida.
  5. Volcar en un molde y hornear a 180°C durante 40 minutos.
  6. Enfriar antes de desmoldar.

3- Carrot cake sin gluten

La zanahoria aporta dulzor y
La zanahoria aporta dulzor y textura sin dominar el sabor de la torta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La harina sin gluten permite que personas con celiaquía disfruten de esta torta sin resignar sabor ni textura.

Ingredientes

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 200 g de azúcar
  • 200 g de mezcla de harinas sin gluten (arroz, maíz, almendra)
  • 150 ml de aceite vegetal
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar.
  2. Incorporar el aceite y mezclar.
  3. Sumar la zanahoria rallada.
  4. Añadir la mezcla de harinas, la canela, el polvo de hornear y la sal.
  5. Volcar en un molde y hornear a 180°C durante 45 minutos.
  6. Dejar enfriar antes de servir.

4- Carrot cake integral

El glaseado de queso crema
El glaseado de queso crema es un clásico acompañamiento para la torta de zanahoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de harina integral enriquece la torta con mayor contenido de fibra y un perfil de sabor más rústico.

Ingredientes

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 180 g de azúcar mascabo
  • 200 g de harina integral
  • 100 ml de aceite de oliva suave
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar mascabo.
  2. Incorporar el aceite y la zanahoria rallada.
  3. Sumar la harina integral tamizada con el polvo de hornear, la sal y la canela.
  4. Integrar y verter en un molde.
  5. Cocinar en horno a 180°C durante 40 minutos.
  6. Enfriar completamente antes de consumir.

5- Carrot cake con frutos secos y pasas

El agregado de nueces y
El agregado de nueces y pasas suma textura y matices en la carrot cake (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agregado de nueces y pasas introduce variedad de texturas y matices dulces.

Ingredientes

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 200 g de azúcar
  • 200 g de harina común
  • 100 ml de aceite de girasol
  • 3 huevos
  • 80 g de nueces picadas
  • 50 g de pasas de uva
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar.
  2. Sumar el aceite, la zanahoria, las nueces y las pasas.
  3. Añadir la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.
  4. Integrar todos los ingredientes.
  5. Volcar la mezcla en un molde.
  6. Hornear a 180°C durante 45 minutos.

6- Carrot cake sin azúcar

Las bananas maduras endulzan la
Las bananas maduras endulzan la versión sin azúcar de la clásica torta de zanahoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión utiliza el dulzor natural de las bananas y omite azúcares añadidos.

Ingredientes

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 3 bananas maduras pisadas
  • 200 g de harina integral
  • 100 ml de aceite de coco
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Machacar las bananas y mezclarlas con los huevos y el aceite.
  2. Incorporar la zanahoria rallada.
  3. Añadir la harina, la canela, el polvo de hornear y la sal.
  4. Volcar la mezcla en un molde.
  5. Cocinar en horno a 180°C durante 40 minutos.

