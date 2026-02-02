Día Mundial de la Crepe: cinco recetas fáciles y deliciosas para disfrutar en casa

Cada 2 de febrero, la cocina se convierte en escenario de una tradición que mezcla historia y sabor. El Día Mundial de la Crepe convoca a familias y amigos a compartir una costumbre que trasciende lo gastronómico y conecta con un legado de siglos. El aroma de la manteca derretida y la vista de discos dorados saltando en el aire marcan el inicio de una celebración con raíces tan profundas como el trigo del que nacen.
En la tradición pagana, se aprovechaba el trigo sobrante de comidas y la forma de la crepe simbolizaba el sol. La superstición indicaba que voltear la crepe con una moneda en la mano izquierda atraía prosperidad para el año. Otra creencia sugería guardar la primera crepe sobre un armario para atraer buena suerte.
La crepe se consolidó como uno de los emblemas de la gastronomía global. Su preparación exige destreza para lograr una masa lisa, fina y sin grumos, y un pulso firme para voltear el disco de manera perfecta. Además, la versatilidad de la receta permite versiones tanto dulces como saladas, lo que multiplica las posibilidades de experimentar sabores.
Recetas de crepes para celebrar en familia
Crepes clásicas dulces
Ingredientes:
- 250 gramos de harina
- 2 huevos
- 500 mililitros de leche
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de azúcar
- 50 gramos de manteca derretida
Preparación: Colocar la harina en un bol y formar un hueco en el centro. Incorporar los huevos y la mitad de la leche, mezclar hasta integrar. Agregar el resto de la leche, la sal, el azúcar y la manteca derretida. Dejar reposar la mezcla durante 20 minutos. Calentar una sartén antiadherente, engrasar con manteca y verter una porción de masa. Cocinar de ambos lados hasta dorar.
Crepes de espinaca y ricota
Ingredientes:
- 250 gramos de harina
- 2 huevos
- 500 mililitros de leche
- 1 pizca de sal
- 50 gramos de manteca derretida
- 200 gramos de espinaca cocida y picada
- 200 gramos de ricota
- Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación: Preparar la masa base como en la receta clásica. Mezclar la espinaca cocida con la ricota, sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar los crepes, rellenar con la mezcla y doblar. Calentar en sartén o al horno.
Crepes de chocolate
Ingredientes:
- 220 gramos de harina
- 30 gramos de cacao amargo
- 2 huevos
- 500 mililitros de leche
- 1 pizca de sal
- 50 gramos de manteca derretida
- 2 cucharadas de azúcar
Preparación: Mezclar la harina, el cacao y el azúcar en un bol. Incorporar los huevos y la mitad de la leche, batir hasta integrar. Agregar el resto de la leche y la manteca derretida. Cocinar en sartén antiadherente, igual que la receta clásica.
Crepes saladas de jamón y queso
Ingredientes:
- 250 gramos de harina
- 2 huevos
- 500 mililitros de leche
- 1 pizca de sal
- 50 gramos de manteca derretida
- 200 gramos de jamón cocido
- 200 gramos de queso rallado o en fetas
Preparación: Preparar la masa básica sin azúcar. Cocinar los crepes y rellenar con jamón y queso. Doblar y calentar hasta que el queso funda.
Crepes de avena y banana (sin harina)
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 100 gramos de avena fina
- 200 mililitros de leche
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación: Triturar las bananas y mezclar con los huevos. Añadir la avena, la leche, la esencia de vainilla y la sal. Cocinar en sartén antiadherente, engrasando si es necesario. Servir con miel, frutas o yogur.
La crepe, con su masa simple y su versatilidad, sigue vigente como símbolo de creatividad y de unión familiar. Preparar alguna de estas cinco recetas es una forma de sumarse a la festividad y de mantener viva una de las tradiciones más queridas de la cocina francesa.