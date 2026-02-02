Día Mundial de la Crepe: cinco recetas fáciles y deliciosas para disfrutar en casa

El 2 de febrero, Francia celebra el Día Mundial de la Crepe, una tradición que une historia y superstición en la cocina (Freepik)

Cada 2 de febrero, la cocina se convierte en escenario de una tradición que mezcla historia y sabor. El Día Mundial de la Crepe convoca a familias y amigos a compartir una costumbre que trasciende lo gastronómico y conecta con un legado de siglos. El aroma de la manteca derretida y la vista de discos dorados saltando en el aire marcan el inicio de una celebración con raíces tan profundas como el trigo del que nacen.

En la tradición pagana, se aprovechaba el trigo sobrante de comidas y la forma de la crepe simbolizaba el sol. La superstición indicaba que voltear la crepe con una moneda en la mano izquierda atraía prosperidad para el año. Otra creencia sugería guardar la primera crepe sobre un armario para atraer buena suerte.

La crepe se consolidó como uno de los emblemas de la gastronomía global. Su preparación exige destreza para lograr una masa lisa, fina y sin grumos, y un pulso firme para voltear el disco de manera perfecta. Además, la versatilidad de la receta permite versiones tanto dulces como saladas, lo que multiplica las posibilidades de experimentar sabores.

Recetas de crepes para celebrar en familia

Crepes clásicas dulces

Masa básica, manteca y un toque de azúcar definen la versión más tradicional del postre francés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 gramos de harina

2 huevos

500 mililitros de leche

1 pizca de sal

1 cucharada de azúcar

50 gramos de manteca derretida

Preparación: Colocar la harina en un bol y formar un hueco en el centro. Incorporar los huevos y la mitad de la leche, mezclar hasta integrar. Agregar el resto de la leche, la sal, el azúcar y la manteca derretida. Dejar reposar la mezcla durante 20 minutos. Calentar una sartén antiadherente, engrasar con manteca y verter una porción de masa. Cocinar de ambos lados hasta dorar.

Crepes de espinaca y ricota

La combinación de espinaca y ricota aporta frescura y suavidad a una variante salada y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 gramos de harina

2 huevos

500 mililitros de leche

1 pizca de sal

50 gramos de manteca derretida

200 gramos de espinaca cocida y picada

200 gramos de ricota

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación: Preparar la masa base como en la receta clásica. Mezclar la espinaca cocida con la ricota, sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar los crepes, rellenar con la mezcla y doblar. Calentar en sartén o al horno.

Crepes de chocolate

Cacao amargo y azúcar transforman la masa en una opción dulce y tentadora para los amantes del chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

220 gramos de harina

30 gramos de cacao amargo

2 huevos

500 mililitros de leche

1 pizca de sal

50 gramos de manteca derretida

2 cucharadas de azúcar

Preparación: Mezclar la harina, el cacao y el azúcar en un bol. Incorporar los huevos y la mitad de la leche, batir hasta integrar. Agregar el resto de la leche y la manteca derretida. Cocinar en sartén antiadherente, igual que la receta clásica.

Crepes saladas de jamón y queso

Jamón cocido y queso fundido convierten las crepes en una comida completa, ideal para compartir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

250 gramos de harina

2 huevos

500 mililitros de leche

1 pizca de sal

50 gramos de manteca derretida

200 gramos de jamón cocido

200 gramos de queso rallado o en fetas

Preparación: Preparar la masa básica sin azúcar. Cocinar los crepes y rellenar con jamón y queso. Doblar y calentar hasta que el queso funda.

Crepes de avena y banana (sin harina)

Avena, banana y huevos dan origen a una alternativa más saludable, apta para quienes evitan la harina de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 bananas maduras

2 huevos

100 gramos de avena fina

200 mililitros de leche

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación: Triturar las bananas y mezclar con los huevos. Añadir la avena, la leche, la esencia de vainilla y la sal. Cocinar en sartén antiadherente, engrasando si es necesario. Servir con miel, frutas o yogur.

La crepe, con su masa simple y su versatilidad, sigue vigente como símbolo de creatividad y de unión familiar. Preparar alguna de estas cinco recetas es una forma de sumarse a la festividad y de mantener viva una de las tradiciones más queridas de la cocina francesa.