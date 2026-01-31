Tendencias

La nueva era de la alta costura en París: siluetas, materiales futuristas y técnica escultural

Las propuestas de la temporada apostaron por la innovación en los tejidos, el anonimato en escena y la búsqueda de una presencia visual radical

Las nuevas colecciones revelaron tendencias
Las nuevas colecciones revelaron tendencias que mezclan sostenibilidad, arquitectura textil y detalles artesanales en cada prenda

Ningún desfile de la Semana de la Alta Costura Primavera-Verano 2026 en París pasó inadvertido. El calendario oficial bajó el telón con una jornada en la que la moda dejó de ser mero adorno para convertirse en una auténtica extensión biológica y arquitectónica del cuerpo. La jornada final instaló la “era de la morfología híbrida”, en la que la silueta, la identidad y los materiales se transformaron hasta volverse irreconocibles, desdibujando los límites entre lo humano, lo natural y lo tecnológico.

Las colecciones de Kevin Germanier, Rami Al Ali, Phan Huy junto a Steven Doan y Ashi Studio delinearon el nuevo rumbo de la alta costura: el exceso inteligente, la experimentación y la búsqueda de una presencia escénica radical.

Kevin Germanier: sostenibilidad maximalista y transformación escultural

Plumas y abalorios elevan el
Plumas y abalorios elevan el reciclaje a la alta costura (REUTERS/Benoit Tessier)

El desfile de Kevin Germanier instaló la sostenibilidad en el centro de la conversación, pero desde un lugar inesperado: el de la teatralidad y la opulencia visual.

Corsés rígidos y faldas de
Corsés rígidos y faldas de tul definen nuevas siluetas (REUTERS/Benoit Tessier)

El “upcycling” de gala dominó la pasarela, con prendas plagadas de plumas, abalorios y aplicaciones que construyeron volúmenes esculturales. La complejidad visual se impuso como un nuevo estándar de lujo, llevando materiales reciclados a competir con los más exclusivos tejidos tradicionales.

Máscaras y tocados, protagonistas del
Máscaras y tocados, protagonistas del anonimato en pasarela (REUTERS/Benoit Tessier)

Las siluetas de reloj de arena se reinventaron con corsés rígidos y faldas de tul de proporciones monumentales. La colección integró accesorios de cabeza y máscaras que ocultaron los rostros, estableciendo una narrativa de anonimato y misterio.

Colores neón y bloques monocromáticos
Colores neón y bloques monocromáticos conviven en la colección (REUTERS/Benoit Tessier)

Dos bloques cromáticos dividieron la propuesta: uno gótico-nupcial de blanco y negro absoluto, y otro tecnicolor, con degradados neón y vegetación sintética. Los tocados funcionaron como prolongaciones abstractas de la figura, y cada prenda transformó a la modelo en una criatura que desafía las categorías convencionales de belleza. Germanier convirtió la pasarela en un laboratorio de alta costura ética y futurista.

Rami Al Ali: arquitectura textil, brillo sutil y geometría depurada

La colección de Rami Al Ali para la temporada mostró la capacidad de la alta costura para dialogar con la arquitectura y la ingeniería. La ingeniería del volumen se expresó en vestidos que desafiaron la gravedad, como el de novia blanco con pliegues rígidos y el look azul pálido con una falda de tubos circulares flotantes.

Vestidos con pliegues rígidos crean
Vestidos con pliegues rígidos crean capas “tectónicas” (REUTERS/Adbul Saboor)

El “glow” orgánico apareció en detalles de microcristales y perlas que emergieron de las telas, creando efectos de rocío y formaciones minerales.

Falda orbital aporta movimiento arquitectónico
Falda orbital aporta movimiento arquitectónico a la silueta (REUTERS/Adbul Saboor)

La paleta “pastel industrial” incorporó verdes menta, champán y blanco roto, alejándose de los tonos románticos tradicionales para apostar por una claridad clínica y una frescura técnica.

Brillo sutil emerge desde microcristales
Brillo sutil emerge desde microcristales y perlas (REUTERS/Adbul Saboor)

El minimalismo de impacto se reflejó en cortes limpios, drapeados asimétricos y aberturas profundas, donde la calidad del movimiento de la tela reemplazó cualquier exceso decorativo. Rami Al Ali propuso una sofisticación geométrica y fluida, pensada para una mujer que busca presencia a través de la forma pura.

Paleta en verde menta, champán
Paleta en verde menta, champán y blanco roto (REUTERS/Adbul Saboor)

Phan Huy y Steven Doan: cristalización etérea y poesía visual

El tándem formado por Phan Huy y Steven Doan celebró la naturaleza cristalizada y la transparencia estructural. El brillo se volvió estructura: los cristales en forma de copos de nieve o flores estelares definieron el torso y se dispersaron hacia la falda en un degradado etéreo.

Cristales definen y estructuran el
Cristales definen y estructuran el diseño de cada prenda (REUTERS/Benoit Tessier)

Un vestido corto de silueta trapezoidal incorporó bordados que evocaron ramas invernales, integrando la flora en prendas de verano.

Transparencias de tul evocan el
Transparencias de tul evocan el efecto del hielo (REUTERS/Benoit Tessier)

Las transparencias se materializaron en capas y tules finísimos, que permitieron que los elementos decorativos parecieran flotar sobre la piel. Los guantes de ópera y los cuellos estructurados enmarcaron el rostro, mientras las siluetas alternaron entre cortes clásicos y faldas “nube” de tul salpicadas de cristal.

Bordados imitan ramas y flores
Bordados imitan ramas y flores invernales (REUTERS/Benoit Tessier)

Phan Huy y Steven Doan ofrecieron una oda a la delicadeza extrema, donde materiales rígidos adquirieron una apariencia orgánica y ligera.

Trajes-capa ligeros juegan con la
Trajes-capa ligeros juegan con la visibilidad (REUTERS/Benoit Tessier)

Ashi Studio: escultura telúrica y sensualidad disruptiva

La propuesta de Ashi Studio, bajo la dirección de Mohammed Ashi, se distinguió por una exploración visceral de la textura orgánica y la escultura corporal.

Corsés geométricos y faldas explosivas
Corsés geométricos y faldas explosivas modelan la silueta (REUTERS/Abdul Saboor)

Los diseños manipularon la silueta para crear formas biomórficas: corsés rígidos de líneas geométricas, faldas de fibras que simularon plumaje animal y materiales que recordaron piel de reptil o cuero moldeado.

Materiales recuerdan piel de reptil
Materiales recuerdan piel de reptil y cuero moldeado (REUTERS/Abdul Saboor)

La paleta de tonos tierra —cremas, ocres, marrones y negros mate— reforzó la conexión con lo natural y permitió centrar la mirada en la construcción técnica. Los cortes anatómicos siguieron la musculatura y la estructura ósea, con aberturas extremas decoradas con aplicaciones que simularon “tatuajes textiles”.

Texturas invitan al tacto y
Texturas invitan al tacto y desafían lo convencional (REUTERS/Abdul Saboor)

Elementos como flecos densos y piezas que imitaron cabello humano sumaron un matiz surrealista y provocador. Ashi Studio llevó la alta costura a un territorio antropológico y experimental, donde la prenda se funde con la identidad de quien la viste.

Tonos tierra dominan la propuesta
Tonos tierra dominan la propuesta visual (REUTERS/Abdul Saboor)

La Semana de la Alta Costura Primavera-Verano 2026 cerró consolidando un nuevo paradigma: la silueta ya no depende de la caída natural de la tela, sino de una construcción técnica avanzada. Los diseñadores desplazaron el foco del rostro al traje y exploraron la naturaleza desde diversas perspectivas: ética, orgánica, geométrica y cristalizada.

El calendario parisino continuará con la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026-2027 del 2 al 10 de marzo y con la próxima edición de Alta Costura del 6 al 9 de julio. En París, la alta costura se transformó en un arte escultórico y experimental, donde el cuerpo humano se convierte en el soporte de nuevas realidades materiales y visuales.

