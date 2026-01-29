Saltar la cuerda, sprints y kickboxing: cuáles son los entrenamientos más eficaces para quemar calorías

Expertos subrayan que la quema de calorías depende de la intensidad y duración, y que la actividad cotidiana influye hasta en un 20% del gasto energético diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar cada minuto para entrenar se transformó en una prioridad para quienes desean mejorar su condición física sin invertir horas en el gimnasio. En este escenario, quemar calorías ocupa un lugar central, especialmente cuando el objetivo es maximizar el esfuerzo en poco tiempo.

Un informe reciente de Women’s Health, basado en el análisis de entrenadores certificados y especialistas en fuerza y acondicionamiento, clasificó los ejercicios que más calorías queman según estimaciones del American Council on Exercise.

El ranking abarca actividades de alto y bajo impacto, junto con entrenamientos que combinan cardio y fuerza, analizando más allá del gasto inmediato de cada sesión.

Cardio, fuerza y el efecto postcombustión

La creencia más común asocia la quema calórica casi únicamente al cardio. Correr, saltar o pedalear suelen elegirse para bajar de peso. Laura Miranda, fisioterapeuta y entrenadora certificada, explicó a Women’s Health que ese enfoque resulta limitado.

El cardio genera un alto gasto calórico durante la actividad, pero su efecto suele concentrarse en el momento del esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Miranda, durante el cardio se queman más calorías de inmediato, pero los entrenamientos anaeróbicos mantienen el consumo de oxígeno elevado después del ejercicio.

Miranda afirmó que los ejercicios de fuerza activan el denominado consumo excesivo de oxígeno post-ejercicio, lo que prolonga el gasto energético durante varias horas o incluso días.

Además, subrayó que el músculo es el tejido metabólicamente más activo del cuerpo, por lo que aumentar la masa muscular favorece una quema calórica más eficiente a lo largo del día.

Subir escaleras

Subir escaleras implica un gasto de entre 452 y 670 calorías por hora y fortalece piernas y caderas, incluso en modalidad caminata. Gabbi Berkow, entrenadora personal y nutricionista, explicó que esta actividad mejora la capacidad anaeróbica y desafía a los músculos al trabajar contra la gravedad, tonificando la parte inferior del cuerpo.

Los expertos recomendaron sostener mancuernas ligeras o subir dos escalones a la vez para incrementar la intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargas con pesas rusas o mancuernas

Este ejercicio permite gastar entre 476 y 705 calorías por hora, fortaleciendo el core y mejorando la postura. Berkow precisó a Women’s Health que para maximizar la quema calórica, las pesas deben ser lo suficientemente desafiantes para activar glúteos y músculos estabilizadores.

Remo

El remo, con un gasto de 481 a 713 calorías por hora, es un entrenamiento integral que activa piernas, glúteos, espalda, brazos y core. Berkow indicó que cerca del 60% del esfuerzo se concentra en las piernas, lo que acelera el metabolismo y contribuye a la pérdida de grasa corporal. La técnica adecuada consiste en empujar primero con las piernas, luego inclinar el torso y finalizar con los brazos.

Circuitos con pesas rusas

Estos circuitos combinan fuerza y cardio, con un consumo estimado de 554 a 822 calorías por hora. La nutricionista señaló que mantener la frecuencia cardíaca elevada mientras se trabaja la musculatura permite desarrollar masa muscular y quemar grasa de manera eficiente.

Los circuitos con pesas rusas combinan fuerza y cardio, favorecen el desarrollo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noam Tamir, especialista en fuerza y acondicionamiento, recomendó a Women’s Health alternar movimientos de la parte superior e inferior del cuerpo para sostener la intensidad durante más tiempo.

Correr a ritmo constante

Correr a un ritmo de 6 minutos por kilómetro quema entre 566 y 839 calorías por hora. Este ejercicio activa los músculos grandes de las piernas y, por su alto impacto, se destaca por su eficacia para quemar calorías. Los entrenadores sugieren que quienes comienzan alternen carrera y caminata, con el fin de evitar sobrecarga en tobillos y rodillas.

Spinning

La bicicleta estática permite gastar entre 568 y 841 calorías por hora, con bajo impacto en las articulaciones. Berkow enfatizó que mantener una postura correcta y sumar intervalos de sprint aumenta la quema calórica y favorece la recuperación posterior. Alternar entre ritmos altos y moderados mejora tanto la fuerza como la resistencia cardiovascular.

Kickboxing

Esta disciplina quema entre 582 y 864 calorías por hora y trabaja especialmente el torso y la parte superior del cuerpo, con menor impacto en las piernas.

El kickboxing potencia la resistencia cardiovascular y el control corporal mediante movimientos coordinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos aseguraron que, además de mejorar la capacidad cardiovascular, fortalece la agilidad, el equilibrio y la potencia aeróbica. Los entrenamientos combinan golpes básicos con sentadillas, estocadas y ejercicios de core, incrementando la intensidad y el gasto calórico.

Carreras de velocidad

Las carreras de velocidad permiten quemar entre 639 y 946 calorías por hora. Miranda explicó que se trata de un esfuerzo máximo que activa glúteos e isquiotibiales, combinando intervalos cortos de alta intensidad con periodos de recuperación.

Saltar la cuerda

De acuerdo con los especialistas consultados por Women’s Health, el ejercicio más calórico de la lista es saltar la cuerda, con un gasto estimado de 667 a 990 calorías por hora. Berkow resaltó que, además de potenciar la resistencia cardiovascular, fortalece tobillos, pantorrillas y core, y contribuye al aumento de la densidad ósea.

Saltar la cuerda lidera el ranking de ejercicios más calóricos con un gasto de hasta 990 calorías por hora y aumenta la densidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda comenzar con intervalos breves y aumentar progresivamente la duración y la velocidad para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones.

La ecuación del gasto energético diario

Jennifer Jacobs, entrenadora personal y creadora del Método J, advirtió que no existe un ejercicio mágico y que la quema de calorías depende de la duración y la intensidad del entrenamiento. Un incremento excesivo puede provocar sobreentrenamiento y agotamiento mental.

Jacobs indicó que la actividad física formal representa solo una parte del gasto energético diario: la tasa metabólica basal aporta entre 60% y 70%, mientras que la actividad física cotidiana representa entre 10% y 20%. De este modo, el movimiento fuera del gimnasio resulta fundamental para el equilibrio energético.