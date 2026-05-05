Honduras

Conadeh alerta por despidos de personas con discapacidad y exige cumplir cuota laboral

El Conadeh hizo un llamado urgente a instituciones públicas y empresas privadas para que respeten la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, ante el incremento de despidos

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Se destaca la importancia de diálogo bilateral para impulsar alternativas legales, como programas de visas de trabajo entre Honduras y EE.UU.
Se destaca la importancia de diálogo bilateral para impulsar alternativas legales, como programas de visas de trabajo entre Honduras y EE.UU.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó sobre la situación crítica que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral por el aumento de despidos y el incumplimiento de las disposiciones legales destinadas a la inclusión en el mercado de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, advirtió que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y evidencian una débil ejecución de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Según Hernández, en lugar de avanzar en inclusión, se han registrado retrocesos importantes, sobre todo en instituciones públicas.

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La funcionaria precisó que el artículo 35 de esta ley impone obligaciones para empleadores del sector público y privado: empresas e instituciones deben asegurar la incorporación de un número mínimo de personas con discapacidad en sus planillas, en proporción al tamaño de su personal. Este mecanismo busca promover la igualdad en el acceso al empleo y reducir las brechas históricas.

La convocatoria de la DIAN reserva 140 vacantes exclusivas para personas con discapacidad conforme a la Ley 2418 de 2024 - crédito iStock
El organismo urgen a sector privado y autoridades a garantizar la inclusión laboral efectiva y ambientes libres de discriminación para personas con discapacidad.- crédito iStock

Desconocen la ley

Hernández lamentó que muchas entidades ignoran esta normativa y, en ocasiones, optan por despedir a personal con discapacidad que ya formaba parte de sus equipos. “No solo se trata de no contratar, sino de despedir a quienes ya habían logrado insertarse laboralmente, lo que agrava aún más la situación”, afirmó.

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Entre los motivos de preocupación para el Conadeh destaca la recurrencia de estos despidos durante períodos de transición política. Cada cuatro años, con los cambios de administración, se repite un patrón que afecta directamente a quienes trabajan en el sector público. “Se tenía la esperanza de que esta práctica fuera superada, pero sigue ocurriendo”, sostuvo Hernández.

El organismo puntualizó que ha recibido más de una decena de quejas recientes relacionadas con despidos, un indicador de que el fenómeno es recurrente. En muchos casos, las personas afectadas enfrentan obstáculos mayores para reinsertarse en el mercado laboral: discriminación, falta de accesibilidad y escasas oportunidades de empleo adecuado.

La coordinadora resaltó que la pérdida de un empleo repercute con más gravedad en las personas con discapacidad, ya que en numerosos hogares estos ingresos constituyen el sustento principal, y las probabilidades de hallar un nuevo empleo son inferiores al promedio general. “Estamos hablando de situaciones humanas complejas, donde se pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de las personas y sus familias”, señaló.

El Conadeh refuerza el acompañamiento legal y busca diálogo con instituciones denunciadas para proteger derechos laborales vulnerados.
El Conadeh refuerza el acompañamiento legal y busca diálogo con instituciones denunciadas para proteger derechos laborales vulnerados.

Restitución de derechos

Frente a este contexto, el Conadeh informó que reforzará su acompañamiento a los afectados, ofreciendo asesoría y seguimiento de los casos denunciados. Además, iniciará diálogos con las instituciones señaladas para revisar las decisiones adoptadas y buscar formas de restituir los derechos vulnerados.

El ente defensor reiteró la necesidad de que el sector privado asuma un papel activo, cumpliendo la cuota legal y promoviendo ambientes accesibles y sin discriminación. También hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la normativa.

El Conadeh exhortó a la sociedad a tomar conciencia acerca de la importancia de la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, subrayando que el acceso al trabajo digno constituye un pilar esencial para su desarrollo y participación plena en la vida social y económica del país.

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