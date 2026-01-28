Receta de puré de coliflor, rápida y fácil

El puré de coliflor es una guarnición moderna y liviana, ideal para quienes buscan recetas saludables y fáciles de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puré de coliflor es la opción perfecta para quienes buscan una guarnición liviana y sabrosa, lista en pocos minutos. Su textura cremosa y sabor delicado lo convierten en un clásico moderno de la mesa argentina, ideal para acompañar carnes, milanesas o disfrutar solo con un toque de queso rallado.

En muchas mesas argentinas, el puré de coliflor aparece como alternativa liviana y moderna al clásico de papa, ideal para quienes buscan sumar vegetales o reducir harinas. Se disfruta tanto en almuerzos familiares como en cenas rápidas entre semana, acompañando distintos platos.

Receta de puré de coliflor

El puré de coliflor es una preparación cremosa donde la coliflor hervida se procesa y se enriquece con manteca y leche, logrando un resultado suave y sabroso. Es rápido, requiere pocos ingredientes y se puede personalizar con especias o quesos.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 coliflor mediano (aproximadamente 800 gr)

1 cucharada de manteca (20 gr)

100 ml de leche

Sal, a gusto

Pimienta negra, a gusto

Nuez moscada, a gusto (opcional)

Queso rallado, a gusto (opcional)

Cómo hacer puré de coliflor, paso a paso

Separar la coliflor en ramitos y lavar bien bajo el chorro de agua.

Colocar los ramitos en una olla con abundante agua y un poco de sal. Hervir 12 a 15 minutos hasta que estén muy tiernos.

Escurrir bien la coliflor (cuanto menos agua quede, más cremoso será el puré).

Volver a la olla, agregar la manteca y una parte de la leche. Procesar con mixer o pisapuré hasta lograr una textura lisa.

Incorporar el resto de la leche poco a poco, hasta obtener la consistencia deseada.

Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar queso rallado si se desea.

Servir caliente. Para lograr un puré extra suave, pasar por un colador de malla fina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65 kcal

Grasas: 3 gr

Carbohidratos: 7 gr

Proteínas: 3 gr

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 3 días. En freezer, hasta 1 mes. Para recalentar, hacerlo suavemente en sartén o microondas, agregando un chorrito de leche si fuera necesario.