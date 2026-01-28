Cómo aplicar las habilidades de liderazgo laborales en el hogar, para resolver problemáticas internas

El liderazgo familiar, basado en empatía y ejemplo, fomenta el sentido de pertenencia y resiliencia emocional, según especialistas (Freepik)

“Ser padre o madre implica liderazgo en el hogar, el ámbito más relevante de nuestras vidas”, inició la psicóloga clínica Becky Kennedy en una edición reciente de su pódcast Good Inside, donde dialogó con el conferencista Simon Sinek sobre las conexiones entre habilidades de liderazgo, la crianza consciente y la gestión de conflictos en la familia.

Ambos expertos coincidieron en que las destrezas requeridas para guiar equipos o dirigir una organización resultan igualmente esenciales en la vida familiar. Sinek, reconocido por su enfoque humano del liderazgo, destacó: “Queremos saber que importamos en el mundo. Queremos sentir que nuestra presencia tiene sentido, tanto en el trabajo como en casa”.

La psicóloga Becky Kennedy y el conferencista Simon Sinek destacaron la importancia del liderazgo en el hogar para fortalecer la salud emocional familiar (Good Inside)

Liderazgo y crianza: paralelismos esenciales

Kennedy propuso un cambio de perspectiva desde el inicio: “La crianza es una forma de liderazgo”. Mientras que su invitado profundizó: “La decisión de convertirse en líder es una decisión de estilo de vida. Criar a un hijo también lo es. Es comprender que nunca dejaremos de mejorar ni de aprender”.

Ambos recalcaron que ejercer como “líder del hogar” no se trata de autoridad o control, sino de empatía, ejemplo y compromiso con el bienestar emocional de cada integrante de la familia. “No se trata de perfección, sino de recorrer juntos el camino y buscar una mejora constante”, enfatizó.

Sentido de pertenencia e importancia de ser escuchados

Sinek abordó la desafección y el aislamiento emocional, problemas frecuentes tanto en el entorno laboral como en la familia. “Que te griten es menos dañino que ser ignorado, porque al menos implica que eres visto”, afirmó.

La validación emocional resulta, según el divulgador, clave para el sentido de pertenencia. Con respecto a esto, mencionó: “En una organización, la mayoría de los reclamos giran en torno a ‘No me escuchan’ o ‘Solo soy un número’. Cuando trasladamos eso a la familia, vemos que niños y adultos buscan el mismo reconocimiento: importar, ser notados y que se responda a sus emociones”.

Asimismo, la psicóloga aportó ejemplos del ámbito familiar. “Muchos adultos recuerdan con más dolor la indiferencia de sus padres que un regaño”, explicó. Ambas perspectivas subrayan el valor de la conexión y la presencia activa para fortalecer vínculos, tanto en el trabajo como en el hogar.

Validar emociones dentro del hogar promueve la conexión afectiva y previene la sensación de aislamiento entre niños y adultos (Freepik)

Cómo dar retroalimentación y validar emociones en casa

Al discutir la retroalimentación, el autor resaltó la importancia de preguntar antes de opinar. Debido a esto, explicó: “Aprendí que pedir permiso para dar retroalimentación facilita todo. Basta con decir: ‘¿Te puedo dar retroalimentación ahora?’ o ‘¿Prefieres que hablemos en otro momento?’ Eso genera una comunidad de responsabilidad compartida”.

La diferencia entre validar emociones y ceder en decisiones es fundamental. “Puedes reconocer el enojo de tu hijo por apagar el televisor y aun así mantener el límite. Decir ‘entiendo que estés molesto, yo tampoco disfruto que me corten algo divertido’ no anula la decisión, pero sí valida la experiencia”, subrayó la conductora.

Sumado a que Sinek planteó que este mismo mecanismo puede aplicarse entre adultos: “La retroalimentación debe adaptarse a la persona y al momento. Preguntar qué necesita el otro antes de intervenir permite que el mensaje sea recibido sin conflicto”.

La retroalimentación respetuosa, al pedir permiso antes de opinar, mejora el clima familiar y fomenta una responsabilidad compartida en casa (Freepik)

Aprender a reparar: reconocer errores y liderar con el ejemplo

El proceso de reparación fue otro eje central en la charla del programa Good Inside. La responsabilidad de iniciar la reparación recae, especialmente ante relaciones de jerarquía, y el especialista aseguró: “En relaciones jerárquicas, como entre padres e hijos, el líder debe ir primero al reparar. No importa quién comenzó el conflicto”.

Mientras que Kennedy respaldó este principio: “Sin reparación, los niños recurren a la auto-culpa para sobrevivir emocionalmente. El adulto debe mostrar el valor de admitir errores y proponer soluciones. Así se rompe el ciclo de culpa y se tiende un puente hacia relaciones más sanas”.

En este sentido, es posible graficar el impacto del proceso de reparación con experiencias extraídas de otros ámbitos. “En las empresas, sucede lo mismo cuando un líder, aunque no haya causado el problema, da el paso hacia la reconciliación. Así se enseña que el liderazgo implica humildad y aprendizaje continuo”, manifestó el conferencista.

El proceso de reparación tras conflictos familiares requiere que los adultos reconozcan errores para romper el ciclo de la culpa, como en las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para el desarrollo personal y familiar

La conversación también abordó cómo equilibrar emoción y lógica en la vida cotidiana. “Mi regla es: responde con emoción ante la emoción y con datos ante los datos. No lleves lógica a una discusión cargada de emociones”, aconsejó.

También, ni la lógica ni la emoción son superiores, sino “formas diferentes de procesar información”. Ambos sostuvieron la importancia de aprender a pedir y recibir retroalimentación, escuchar activamente y rechazar la idea del padre perfecto. A propósito, sentenciaron: “Perfecto da miedo, ser humano es valiente”.

De acuerdo con el diálogo para Good Inside, el liderazgo familiar requiere disciplina, flexibilidad y apertura a la mejora, así como reconocer que cada error es el inicio de un posible proceso de reparación.

El liderazgo en la crianza exige disciplina, flexibilidad y apertura para aprender de los errores y adaptarse a nuevos desafíos familiares (Good Inside)

Al cerrar la entrevista, Simon Sinek dejó una reflexión esencial sobre el valor del trabajo en equipo. Ningún responsable familiar puede afrontar los desafíos de la crianza en solitario: el progreso real surge cuando se colabora y se acepta el acompañamiento de otros.