Cómo el aburrimiento infantil es clave para estimular la creatividad y la autonomía, según especialistas

Especialistas destacaron en "Good Inside" al papel del aburrimiento infantil en fomentar la creatividad y la autonomía de los niños (Adobe Stock)

Los padres en la actualidad experimentan culpa y presión cuando sus hijos afirman “me aburro” y esperan de ellos propuestas para entretenerse. Sin embargo, la especialista Lizzie Assa explicó en una edición reciente del pódcast Good Inside que el aburrimiento infantil es, en realidad, una oportunidad crucial para el desarrollo de la autonomía y la creatividad, y no un problema para resolver. “El aburrimiento es seguro y algo bueno”, afirmó.

¿Por qué hoy los niños se aburren más que antes?

En la apertura del programa, la psicóloga y presentadora del espacio, Becky Kennedy, planteó: “Los niños ahora se aburren más que cuando nosotros éramos pequeños, porque sus vidas ya son mucho más estimulantes”. Dado que las numerosas actividades, pantallas y estímulos dificultan a los niños tolerar momentos de quietud o de creatividad libre.

De acuerdo con la divulgadora, los adultos pueden experimentar culpa o ansiedad cada vez que notan el aburrimiento, creyendo que el representa una señal de que no están haciendo lo suficiente. Assa detectó esa presión social: “Hoy sentimos que es nuestra función optimizar la infancia, darles todos los recursos, organizar su tiempo y guiarlos para que no pierdan oportunidades”.

A pesar de ello, también señaló la importancia de dejar espacios de ocio. “Cuando dejamos tiempo para el aburrimiento, en realidad estamos dando a nuestros hijos una oportunidad y una ventaja para su desarrollo”, sostuvo.

El exceso de estímulos actuales y las pantallas dificultan que los niños toleren momentos de ocio y creatividad libre, según las expertas (Good Inside)

Función positiva del aburrimiento en la infancia y rol de los padres

La autora, Kennedy sugirió pensar al aburrimiento como un indicio de protección a la autonomía de los hijos. Mientras que Assa, el aburrimiento es la señal de que los padres están reservando tiempo para que sus hijos puedan jugar o descansar, lo que considera tan importante como cualquier otra actividad.

“La creatividad y la resiliencia nacen en esos momentos en que un niño decide cómo usar su tiempo”, indicó la experta en comportamiento infantil. Además, añadió: “El juego independiente es donde aprenden a tomar decisiones, a equivocarse y volver a intentarlo”.

Muchos adultos, al escuchar la frase “me aburro”, sienten que deben convertirse en generadores de ideas para su hijo. Pero Assa advirtió que ese papel puede agotar y generar resentimiento: “Cuando el papel del padre es entretener, te conviertes en la persona a la que el niño recurre siempre, y te quedas sin tiempo propio”.

Para la especialista, la tarea de los padres no es entretener, sino acompañar y preparar el entorno para favorecer el juego independiente. “Brinda opciones, pero no organices toda la experiencia”, subrayó.

Muchos padres sienten presión social y culpa ante el aburrimiento infantil, percibiendo que no hacen lo suficiente por sus hijos (Freepik)

Cómo crear espacios para el juego independiente

En cuanto a esta dinámica, la entrevistada compartió su enfoque práctico: “En mi casa tengo lo que llamo ‘bolsillos de juego’. Hay juguetes y materiales con los que pueden experimentar. No se trata de comprar cosas nuevas, sino de facilitar el acceso para que ellos decidan”.

Sugirió también observar los intereses reales de los hijos. “Si tu hijo es fanático de los camiones, asegúrate de que haya libros, juguetes o papeles para dibujar camiones a mano. El entorno debe reflejar lo que a tu hijo le interesa”, resaltó.

Acompañar, según la experta, puede consistir en estar presente y disponible, sin dirigir el juego: “No hace falta armar el proyecto perfecto ni sentarse a realizar manualidades juntos. El apoyo genuino está en facilitar el acceso y conectar antes de pedir autonomía”.

“Enumerar actividades no es útil. Decir ‘puedes leer, puedes dibujar, puedes jugar afuera’ solo aumenta la frustración”, advirtió Assa. Frente a esto, propuso una alternativa: “Refleja a tu hijo que entiendes lo difícil que es no saber qué hacer. Es más valioso decir ‘es duro cuando no sabes qué hacer’ que resolverlo por ellos”.

El juego independiente permite a los niños tomar decisiones, aprender de los errores y fortalecer su resiliencia (Good Inside)

Resistencia al cambio y vinculación

Asumir este cambio de paradigma puede causar resistencia tanto en niños como en adultos. Assa fue clara: “No verás a tu hijo agradecido la primera tarde sin pantalla ni planes. Es normal que protesten y exijan la solución rápida”.

“La convicción interna del adulto es clave”, reiteró en el pódcast. Es por esto que, si hay dudas sobre la decisión, el hijo lo notará. Con este sentido es clave sostener la decisión y recordar que están aprendiendo algo nuevo. Además, es habitual que solo jueguen dos minutos la primera vez o busquen volver a la rutina anterior, pero forma parte del proceso.

Más allá de sostener el cambio, es fundamental evitar el distanciamiento. “Después de una jornada donde tu hijo estuvo jugando solo o gestionando su aburrimiento, vuelve a conectar. Pregunta, observa y reconoce: ‘Vi que construiste algo’ o ‘me di cuenta de que jugabas concentrado’. Así refuerzas el valor de su creatividad y recuerdas que esa experiencia cuenta para él”, aclaró la experta.

Preparar un entorno con juguetes y materiales accesibles, según los intereses de los hijos, impulsa el juego autónomo (Freepik)

El juego independiente luce de maneras distintas según la edad y la personalidad. Muchas veces, el infante encuentra un proyecto, una idea o una historia surgida de la propia curiosidad. De este modo, Lizzie Assa concluyó su paso por Good Inside, sosteniendo que los momentos de menor diversión le permiten a cada niño la posibilidad de descubrir quién es y de sentirse cómodo consigo mismo.