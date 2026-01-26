El miedo a perder pesa más que la esperanza de ganar y condiciona decisiones clave de la vida diaria

La intensidad del temor anticipatorio es independiente de la edad, condición social, nivel educativo o salud mental, según la University of Waterloo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo no es solo una reacción momentánea: opera como un impulso silencioso que condiciona elecciones clave de la vida diaria. Detrás de muchas decisiones —desde evitar un chequeo médico hasta esquivar una inversión— se esconde el temor a enfrentar un posible resultado negativo.

Una investigación internacional encabezada por la University of Bath y la University of Waterloo, publicada en Cognitive Science, demuestra que anticipar una pérdida provoca un impacto emocional mucho más fuerte que esperar una ganancia. Ese desequilibrio explica por qué el sufrimiento imaginado suele pesar más que la promesa de una recompensa futura.

El trabajo, basado en datos de casi 14.000 personas en el Reino Unido recopilados entre 1991 y 2024, expone que el sufrimiento emocional por anticipar una posible pérdida es seis veces más intenso que la satisfacción de esperar una ganancia equivalente. Este desequilibrio emocional ayuda a explicar por qué tantas veces evitamos riesgos, buscamos respuestas inmediatas o postergamos asuntos cruciales, aunque exista la posibilidad de obtener beneficios futuros.

El peso emocional de la espera

El estudio revela que anticipar una mala noticia produce una carga emocional que supera ampliamente el placer de imaginar un resultado positivo. “Esperar una posible pérdida provoca un dolor emocional mucho más profundo que anticipar una ganancia del mismo valor”, explicó Chris Dawson, profesor de Economía y Ciencia del Comportamiento en Bath.

Este fenómeno no solo afecta la disposición a correr riesgos, sino que también reduce la paciencia para esperar resultados, moldeando nuestras decisiones de manera casi inconsciente.

Esta tendencia se observa en la vida cotidiana: desde la ansiedad que genera esperar los resultados de un examen médico hasta la inquietud por conocer el desenlace de una inversión financiera. A menudo, la mente magnifica la posibilidad de un desenlace negativo, lo que lleva a postergar o evitar acciones que podrían ser beneficiosas.

La anticipación del sufrimiento puede ser tan poderosa que termina inclinando la balanza, incluso en situaciones donde la lógica indicaría lo contrario.

De la neurociencia a la economía: un fenómeno transversal

El impacto del temor anticipatorio no se limita a lo emocional. La investigación integra hallazgos de la psicología, la economía conductual y la neurociencia, demostrando que esta reacción activa circuitos cerebrales asociados a la gestión de amenazas. Estos mecanismos pueden desencadenar respuestas impulsivas, reducir la capacidad de análisis racional y, en última instancia, influir en la toma de decisiones a largo plazo.

Según Cognitive Science, la aversión al riesgo y la impaciencia surgen como respuestas automáticas ante la posibilidad de perder, en lugar de ser simples rasgos de personalidad. “Están conectadas psicológicamente”, señaló Sam Johnson, profesor de Psicología en Waterloo.

Asimismo, Johnson explicó que esta conexión lleva a muchas personas a buscar soluciones rápidas o certezas inmediatas, aunque esto implique renunciar a oportunidades valiosas.

La ciencia también sugiere que el cerebro tiende a priorizar la eliminación de la incertidumbre antes que la maximización de los beneficios. Este sesgo puede provocar que individuos perfectamente informados y racionales actúen de manera conservadora, evitando cualquier situación que implique esperar por un resultado incierto. El miedo, entonces, se convierte en un filtro a través del cual se evalúan todas las alternativas disponibles.

Salud, dinero y vida diaria: decisiones bajo presión

El temor anticipatorio incide de manera contundente en áreas sensibles como la salud y las finanzas. En el ámbito sanitario, la sola idea de recibir un diagnóstico negativo puede hacer que muchas personas eviten controles médicos, aun cuando estos sean recomendables y ofrezcan la posibilidad de un tratamiento temprano.

En ese sentido, el miedo al resultado puede ser más fuerte que el incentivo de cuidar la propia salud, lo que genera un círculo vicioso de postergación y ansiedad.

En el terreno financiero, la investigación muestra que la expectativa de una posible pérdida desincentiva la participación en inversiones, retrasa decisiones importantes y limita la disposición a innovar. Este comportamiento no solo afecta a individuos, sino también a empresas y gobiernos, que a menudo prefieren la seguridad de lo conocido a la posibilidad de un crecimiento incierto, pero potencialmente mayor.

Incluso en situaciones cotidianas —como elegir un seguro, decidir cuándo pagar una deuda o gestionar un conflicto familiar— el temor a enfrentar una consecuencia negativa puede llevar a buscar salidas rápidas, postergar la acción o incluso evitar el problema por completo. Estas respuestas, lejos de ser excepcionales, forman parte de un patrón generalizado que atraviesa culturas y contextos sociales.

Un factor independiente de la condición social

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la intensidad del temor anticipatorio no está vinculada a los ingresos, la educación, el estado de salud mental ni a características de personalidad. Se trata de un fenómeno transversal, presente en personas de todas las edades y contextos. La University of Bath resalta que este mecanismo subyace en la toma de decisiones de manera universal, más allá de las diferencias individuales.

Esto implica que nadie está completamente a salvo de los efectos del miedo anticipatorio. Tanto quienes tienen acceso a información y recursos como quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad pueden verse condicionados por la misma fuerza emocional.

La transversalidad del fenómeno obliga a repensar estrategias tanto en el ámbito individual como colectivo, ya que las soluciones simplistas no alcanzan para modificar patrones tan arraigados.

Estos hallazgos desafían la idea de que solamente la educación financiera o la información médica pueden cambiar los comportamientos. Si bien estos factores son importantes, el estudio sugiere que abordar el miedo y la ansiedad es igual de crucial para fomentar decisiones más saludables y racionales.