7 almuerzos vegetarianos rápidos y fáciles de hacer para el verano

El calor impulsa la búsqueda de opciones ligeras y prácticas. Estas recetas ofrecen soluciones sabrosas para comer sano sin complicaciones ni ingredientes de origen animal

Las recetas vegetarianas de verano
Las recetas vegetarianas de verano ofrecen practicidad y equilibrio en cada plato, adaptándose a distintos gustos y necesidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de verano con el calor, muchas personas buscan platos ligeros, frescos y fáciles de preparar. Siete opciones de almuerzos vegetarianos permiten resolver comidas sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Estas recetas combinan variedad, sabor y practicidad, resultando útiles para quienes desean una alimentación equilibrada y sin ingredientes de origen animal.

1- Ensalada mediterránea con garbanzos

La ensalada mediterránea de garbanzos
La ensalada mediterránea de garbanzos combina proteínas vegetales y frescura para los días calurosos de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción refrescante que aporta proteínas y fibra, ideal para jornadas calurosas.

Ingredientes

  • 1 lata de garbanzos cocidos (400 gramos)
  • 1 pepino
  • 2 tomates medianos
  • 1/2 cebolla morada
  • 50 gramos de aceitunas negras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Jugo de 1/2 limón

Paso a paso

  1. Lavar y cortar el pepino, los tomates y la cebolla en cubos pequeños.
  2. Enjuagar los garbanzos y escurrirlos.
  3. Mezclar los vegetales con los garbanzos y las aceitunas en un bol.
  4. Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
  5. Revolver hasta integrar bien todos los ingredientes.

2- Wraps de hummus y vegetales

Los wraps de hummus y
Los wraps de hummus y vegetales ofrecen una alternativa versátil y práctica para almuerzos fuera de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los wraps son una alternativa versátil que permite variar los rellenos y transportar fácilmente el almuerzo.

Ingredientes

  • 2 tortillas de harina o de trigo integral
  • 4 cucharadas de hummus clásico
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 puñado de hojas verdes (espinaca, rúcula o lechuga)
  • 1/2 palta en láminas
  • 1/4 de pimiento rojo cortado en tiras

Paso a paso

  1. Untar las tortillas con el hummus.
  2. Distribuir la zanahoria, las hojas verdes, la palta y el pimiento sobre cada tortilla.
  3. Enrollar firmemente y cortar al medio.

3- Tacos de lentejas y verduras

Los tacos de lentejas y
Los tacos de lentejas y verduras aportan saciedad y sabor, ideales para quienes buscan opciones rápidas sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa rica en proteínas vegetales, perfecta para quienes buscan opciones saciantes.

Ingredientes

  • 200 gramos de lentejas cocidas
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 tomate
  • 1/2 calabacín
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 4 tortillas de maíz
  • Sal y comino al gusto

Paso a paso

  1. Picar la cebolla, el tomate y el calabacín en cubos pequeños.
  2. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que quede transparente.
  3. Agregar el tomate y el calabacín, cocinar por cinco minutos.
  4. Añadir las lentejas, condimentar con sal y comino.
  5. Calentar las tortillas y rellenarlas con la mezcla.

4- Tabule de quinoa

El tabule de quinoa es
El tabule de quinoa es una propuesta apta para celíacos, rica en nutrientes y perfecta para un almuerzo refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato de origen árabe utiliza la quinoa en lugar del trigo bulgur, resultando apto para celíacos.

Ingredientes

  • 100 gramos de quinoa
  • 1 tomate grande
  • 1 pepino pequeño
  • 1 manojo de perejil fresco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1 limón
  • Sal al gusto

Paso a paso

  1. Cocinar la quinoa según las instrucciones del envase y dejar enfriar.
  2. Picar finamente el tomate, el pepino y el perejil.
  3. Mezclar la quinoa con los vegetales.
  4. Aliñar con el aceite, el jugo de limón y la sal.

5- Pasta fría con verduras y pesto

La pasta fría con verduras
La pasta fría con verduras y pesto permite aprovechar ingredientes disponibles y sumar variedad al menú estival (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta rápida para aprovechar pastas cocidas y vegetales disponibles en la heladera.

Ingredientes

  • 200 gramos de pasta corta (penne, fusilli, farfalle)
  • 1 zucchini pequeño
  • 6 tomates cherry
  • 2 cucharadas de pesto (casero o industrial)
  • Sal y pimienta al gusto

Paso a paso

  1. Cocinar la pasta y enfriar bajo agua.
  2. Cortar el zucchini en rodajas finas y los tomates cherry al medio.
  3. Mezclar la pasta con las verduras y el pesto.
  4. Sazonar con sal y pimienta.

6- Omelette de espinaca y champiñones

El omelette de espinaca y
El omelette de espinaca y champiñones es una solución nutritiva y de cocción rápida para quienes prefieren comidas ligeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una solución práctica para un almuerzo nutritivo y de rápida cocción.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 puñado de espinaca fresca
  • 50 gramos de champiñones
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Batir los huevos en un bol y salpimentar.
  2. Lavar y cortar los champiñones.
  3. Saltear la espinaca y los champiñones en el aceite durante dos minutos.
  4. Añadir los huevos batidos y cocinar hasta que el omelette quede firme.

7- Gazpacho andaluz

El gazpacho andaluz destaca como
El gazpacho andaluz destaca como una sopa fría tradicional, lista en minutos y perfecta para combatir el calor del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sopa fría es ideal para los días de mucho calor y se prepara en pocos minutos con ingredientes básicos.

Ingredientes

  • 4 tomates maduros
  • 1 pepino
  • 1/2 pimiento verde
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 trozo pequeño de pan duro remojado
  • Sal y vinagre al gusto

Paso a paso

  1. Lavar y cortar los vegetales en trozos grandes.
  2. Procesar todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Refrigerar durante al menos una hora antes de servir.

