7 almuerzos vegetarianos rápidos y fáciles de hacer para el verano

Durante la temporada de verano con el calor, muchas personas buscan platos ligeros, frescos y fáciles de preparar. Siete opciones de almuerzos vegetarianos permiten resolver comidas sin complicaciones y con ingredientes accesibles.
Estas recetas combinan variedad, sabor y practicidad, resultando útiles para quienes desean una alimentación equilibrada y sin ingredientes de origen animal.
1- Ensalada mediterránea con garbanzos
Una opción refrescante que aporta proteínas y fibra, ideal para jornadas calurosas.
Ingredientes
- 1 lata de garbanzos cocidos (400 gramos)
- 1 pepino
- 2 tomates medianos
- 1/2 cebolla morada
- 50 gramos de aceitunas negras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Jugo de 1/2 limón
Paso a paso
- Lavar y cortar el pepino, los tomates y la cebolla en cubos pequeños.
- Enjuagar los garbanzos y escurrirlos.
- Mezclar los vegetales con los garbanzos y las aceitunas en un bol.
- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
- Revolver hasta integrar bien todos los ingredientes.
2- Wraps de hummus y vegetales
Los wraps son una alternativa versátil que permite variar los rellenos y transportar fácilmente el almuerzo.
Ingredientes
- 2 tortillas de harina o de trigo integral
- 4 cucharadas de hummus clásico
- 1 zanahoria rallada
- 1 puñado de hojas verdes (espinaca, rúcula o lechuga)
- 1/2 palta en láminas
- 1/4 de pimiento rojo cortado en tiras
Paso a paso
- Untar las tortillas con el hummus.
- Distribuir la zanahoria, las hojas verdes, la palta y el pimiento sobre cada tortilla.
- Enrollar firmemente y cortar al medio.
3- Tacos de lentejas y verduras
Una alternativa rica en proteínas vegetales, perfecta para quienes buscan opciones saciantes.
Ingredientes
- 200 gramos de lentejas cocidas
- 1 cebolla pequeña
- 1 tomate
- 1/2 calabacín
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 4 tortillas de maíz
- Sal y comino al gusto
Paso a paso
- Picar la cebolla, el tomate y el calabacín en cubos pequeños.
- Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que quede transparente.
- Agregar el tomate y el calabacín, cocinar por cinco minutos.
- Añadir las lentejas, condimentar con sal y comino.
- Calentar las tortillas y rellenarlas con la mezcla.
4- Tabule de quinoa
Este plato de origen árabe utiliza la quinoa en lugar del trigo bulgur, resultando apto para celíacos.
Ingredientes
- 100 gramos de quinoa
- 1 tomate grande
- 1 pepino pequeño
- 1 manojo de perejil fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1 limón
- Sal al gusto
Paso a paso
- Cocinar la quinoa según las instrucciones del envase y dejar enfriar.
- Picar finamente el tomate, el pepino y el perejil.
- Mezclar la quinoa con los vegetales.
- Aliñar con el aceite, el jugo de limón y la sal.
5- Pasta fría con verduras y pesto
Una receta rápida para aprovechar pastas cocidas y vegetales disponibles en la heladera.
Ingredientes
- 200 gramos de pasta corta (penne, fusilli, farfalle)
- 1 zucchini pequeño
- 6 tomates cherry
- 2 cucharadas de pesto (casero o industrial)
- Sal y pimienta al gusto
Paso a paso
- Cocinar la pasta y enfriar bajo agua.
- Cortar el zucchini en rodajas finas y los tomates cherry al medio.
- Mezclar la pasta con las verduras y el pesto.
- Sazonar con sal y pimienta.
6- Omelette de espinaca y champiñones
Una solución práctica para un almuerzo nutritivo y de rápida cocción.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 puñado de espinaca fresca
- 50 gramos de champiñones
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Batir los huevos en un bol y salpimentar.
- Lavar y cortar los champiñones.
- Saltear la espinaca y los champiñones en el aceite durante dos minutos.
- Añadir los huevos batidos y cocinar hasta que el omelette quede firme.
7- Gazpacho andaluz
Esta sopa fría es ideal para los días de mucho calor y se prepara en pocos minutos con ingredientes básicos.
Ingredientes
- 4 tomates maduros
- 1 pepino
- 1/2 pimiento verde
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 trozo pequeño de pan duro remojado
- Sal y vinagre al gusto
Paso a paso
- Lavar y cortar los vegetales en trozos grandes.
- Procesar todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea.
- Refrigerar durante al menos una hora antes de servir.