7 almuerzos vegetarianos rápidos y fáciles de hacer para el verano

Las recetas vegetarianas de verano ofrecen practicidad y equilibrio en cada plato, adaptándose a distintos gustos y necesidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de verano con el calor, muchas personas buscan platos ligeros, frescos y fáciles de preparar. Siete opciones de almuerzos vegetarianos permiten resolver comidas sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Estas recetas combinan variedad, sabor y practicidad, resultando útiles para quienes desean una alimentación equilibrada y sin ingredientes de origen animal.

1- Ensalada mediterránea con garbanzos

La ensalada mediterránea de garbanzos combina proteínas vegetales y frescura para los días calurosos de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción refrescante que aporta proteínas y fibra, ideal para jornadas calurosas.

Ingredientes

1 lata de garbanzos cocidos (400 gramos)

1 pepino

2 tomates medianos

1/2 cebolla morada

50 gramos de aceitunas negras

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Jugo de 1/2 limón

Paso a paso

Lavar y cortar el pepino, los tomates y la cebolla en cubos pequeños. Enjuagar los garbanzos y escurrirlos. Mezclar los vegetales con los garbanzos y las aceitunas en un bol. Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Revolver hasta integrar bien todos los ingredientes.

2- Wraps de hummus y vegetales

Los wraps de hummus y vegetales ofrecen una alternativa versátil y práctica para almuerzos fuera de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los wraps son una alternativa versátil que permite variar los rellenos y transportar fácilmente el almuerzo.

Ingredientes

2 tortillas de harina o de trigo integral

4 cucharadas de hummus clásico

1 zanahoria rallada

1 puñado de hojas verdes (espinaca, rúcula o lechuga)

1/2 palta en láminas

1/4 de pimiento rojo cortado en tiras

Paso a paso

Untar las tortillas con el hummus. Distribuir la zanahoria, las hojas verdes, la palta y el pimiento sobre cada tortilla. Enrollar firmemente y cortar al medio.

3- Tacos de lentejas y verduras

Los tacos de lentejas y verduras aportan saciedad y sabor, ideales para quienes buscan opciones rápidas sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa rica en proteínas vegetales, perfecta para quienes buscan opciones saciantes.

Ingredientes

200 gramos de lentejas cocidas

1 cebolla pequeña

1 tomate

1/2 calabacín

1 cucharada de aceite de oliva

4 tortillas de maíz

Sal y comino al gusto

Paso a paso

Picar la cebolla, el tomate y el calabacín en cubos pequeños. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que quede transparente. Agregar el tomate y el calabacín, cocinar por cinco minutos. Añadir las lentejas, condimentar con sal y comino. Calentar las tortillas y rellenarlas con la mezcla.

4- Tabule de quinoa

El tabule de quinoa es una propuesta apta para celíacos, rica en nutrientes y perfecta para un almuerzo refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato de origen árabe utiliza la quinoa en lugar del trigo bulgur, resultando apto para celíacos.

Ingredientes

100 gramos de quinoa

1 tomate grande

1 pepino pequeño

1 manojo de perejil fresco

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

Sal al gusto

Paso a paso

Cocinar la quinoa según las instrucciones del envase y dejar enfriar. Picar finamente el tomate, el pepino y el perejil. Mezclar la quinoa con los vegetales. Aliñar con el aceite, el jugo de limón y la sal.

5- Pasta fría con verduras y pesto

La pasta fría con verduras y pesto permite aprovechar ingredientes disponibles y sumar variedad al menú estival (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta rápida para aprovechar pastas cocidas y vegetales disponibles en la heladera.

Ingredientes

200 gramos de pasta corta (penne, fusilli, farfalle)

1 zucchini pequeño

6 tomates cherry

2 cucharadas de pesto (casero o industrial)

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso

Cocinar la pasta y enfriar bajo agua. Cortar el zucchini en rodajas finas y los tomates cherry al medio. Mezclar la pasta con las verduras y el pesto. Sazonar con sal y pimienta.

6- Omelette de espinaca y champiñones

El omelette de espinaca y champiñones es una solución nutritiva y de cocción rápida para quienes prefieren comidas ligeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una solución práctica para un almuerzo nutritivo y de rápida cocción.

Ingredientes

2 huevos

1 puñado de espinaca fresca

50 gramos de champiñones

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta

Paso a paso

Batir los huevos en un bol y salpimentar. Lavar y cortar los champiñones. Saltear la espinaca y los champiñones en el aceite durante dos minutos. Añadir los huevos batidos y cocinar hasta que el omelette quede firme.

7- Gazpacho andaluz

El gazpacho andaluz destaca como una sopa fría tradicional, lista en minutos y perfecta para combatir el calor del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sopa fría es ideal para los días de mucho calor y se prepara en pocos minutos con ingredientes básicos.

Ingredientes

4 tomates maduros

1 pepino

1/2 pimiento verde

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 trozo pequeño de pan duro remojado

Sal y vinagre al gusto

Paso a paso

Lavar y cortar los vegetales en trozos grandes. Procesar todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Refrigerar durante al menos una hora antes de servir.