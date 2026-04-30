Recorrido visual por la entrega de becas remuneradas en la UES: el programa beneficia a estudiantes, incluidas personas con discapacidad en El Salvador

30 Abr, 2026 11:05 a. m. EST
La Universidad de El Salvador entregó becas remuneradas a más de 1,400 estudiantes. (Foto: UES) El rector Juan Rosa Quintanilla destacó la importancia de generar oportunidades para que todos los miembros de la comunidad universitaria puedan continuar sus estudios. (Foto: UES) Un total de 1,413 estudiantes fueron reconocidos como beneficiarios, entre ellos, 33 personas con discapacidad accedieron al programa inclusivo. (Foto: UES) Las becas están dirigidas a estudiantes de las 12 facultades de la UES, quienes podrán combinar formación académica y experiencia práctica. (Foto: UES) El programa es gestionado por la Unidad de Estudios Socioeconómicos, responsable de evaluar méritos y necesidades de los aspirantes. (Foto: UES) El proceso de selección se basa en el rendimiento académico y la situación socioeconómica, garantizando transparencia y acceso justo. (Foto: UES) Cada ciclo académico, la convocatoria exige carga completa y cumplimiento de requisitos para optar al beneficio económico. (Foto: UES) La iniciativa fortalece la inclusión, permitiendo que el talento y el esfuerzo tengan respaldo institucional. (Foto: UES) La UES apuesta por una educación superior accesible, eliminando barreras para estudiantes en situación de vulnerabilidad. (Foto: UES) El acto de entrega de becas representa un paso firme hacia una universidad más justa e inclusiva para toda la comunidad estudiantil. (Foto: UES)