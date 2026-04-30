Recorrido visual por la entrega de becas remuneradas en la UES: el programa beneficia a estudiantes, incluidas personas con discapacidad en El Salvador

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Alerta roja: Educación informa suspensión de clases en cuatro provincias de República Dominicana Las autoridades educativas han cancelado actividades escolares en localidades del noroeste, luego de que un fenómeno meteorológico incrementó la amenaza de fuertes precipitaciones y posibles inundaciones en áreas especialmente expuestas a riesgos climáticos