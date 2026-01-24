Tragos de verano: propuestas refrescantes con vino para disfrutar en la playa o las noches con amigos

El uso de vinos espumosos y dulces naturales permite crear cócteles refrescantes que realzan los sabores con frutas y hierbas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante estas semanas de calor, la temperatura de consumo de los vinos influye mucho en el placer. Por eso, y lejos de estar con un termómetro en la mano, hay que prestarle atención. Por suerte, existe una alternativa innovadora, a la medida de aquellos que privilegian la frescura a los atributos organolépticos y el equilibrio de los vinos; los tragos con vino. Estas propuestas son tendencia en esta época, porque son ideales para seguir disfrutando vinos cuando calienta el sol; en la playa, en el jardín, en el balcón, en bares y restaurantes.

Para prepararlos, primero se necesitan vinos específicos porque no todos soportan agregados de hielo, frutas, vegetales o especias, entre otros. Los más diversos a la hora de ponerse a jugar al bartender en casa son los nuevos espumosos, y más los dulces naturales. Porque están concebidos para que sus atributos se resalten en preparaciones combinadas.

Hace algunos años, fue el reconocido Tato Giovannoni quien rompió el paradigma de los tragos con Champagne, y empezó a servir espumosos en vasos con hielo y hojas de albahaca, rodajas de pomelo y pepino. También se puede innovar con otros vinos, aunque a los tintos mejor dejarlos de lado ya que el frío potencia sus texturas, volviéndolos algo agresivos.

Los tragos de verano con vino ofrecen alternativas frescas y fáciles de preparar ideales para compartir al aire libre o en reuniones de amigos (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, los rosados son los más vistosos, con sus aspectos rosa pálido y brillante, en jarra con hielo y frutos rojos. A los vinos blancos aromáticos como el Torrontés, le quedan muy bien las frutas tropicales, como durazno, damasco y ananá, servido también en jarra y con mucho hielo.

Para los que prefieren algo más dulce, en lugar de agregar azúcar, pueden usar vinos dulces naturales o de cosecha tardía, para lograr tragos más amables. En ese caso, tener a mano rodajas de limas o de otros cítricos para incorporar en caso de necesitar equilibrar el dulzor. Además, siempre las hierbas frescas servirán no solo para adornar sino para incorporar nuevos perfumes al trago.

El verano, con sus altas temperaturas y momentos de esparcimiento, altera las costumbres, proponiendo ocasiones ideales para animarse a innovar. Si hace más calor, la primera necesidad a la hora de sentarse a tomar algo será refrescarse; siempre es mejor una bebida con hielo, porque es difícil mantenerle la temperatura ideal de consumo a las botellas.

La preferencia por bebidas con menos alcohol crece entre jóvenes y nuevos consumidores que buscan opciones fáciles y refrescantes (Imagen ilustrativa Infobae)

Es por ello que ganan protagonismo los tragos que llevan hielo. Son fáciles de preparar y mucho más prácticos para mantener la copa o el vaso bien fríos. Pero al mismo tiempo, aparece la dilución del agua de los cubitos que altera los atributos de la bebida. Por eso los tragos con vino deben ser simples y directos.

Más allá de los espumosos que vienen listos para tomar con hielo, ya sean dulzones o macerados con botánicos para ofrecer un final de boca más parecido a un aperitivo, están los vermuts, que por definición son 75 % vino, y se lucen con hielo, completados con soda o agua tónica. Pero también existen varios tragos con vinos tranquilos, ya sean blancos, rosados o tintos.

El consumo de vino en la Argentina se ha diversificado en los últimos años, sobre todo porque las nuevas generaciones van en busca de bebidas de menor graduación alcohólica y más fáciles de tomar, pero sin resignar sabor.

Los rosados y blancos aromáticos como el Torrontés combinan bien con frutas tropicales y hielo resultando en bebidas visualmente atractivas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la Argentina, el vino ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, ofreciendo propuestas diversas, incorporando nuevas cepas a sus portfolios, etiquetas disruptivas, líneas exclusivas con menor graduación alcohólica, más dulces y ligeras para captar la atención de la generación Z, que empieza a conocer el mundo del vino y lo adopta dentro de sus hábitos de consumo. Y la categoría de tragos con vino es una de las alternativas más elegidas, sobre todo en verano.

Existe una tendencia hacia un consumo más responsable, de los jóvenes que buscan disfrutar de manera diferente. Eso explica que las líneas de vino dulce ganen presencia en el mercado de bebidas, como alternativa al tradicional vino seco. Dentro del segmento medio, el vino dulce representa el 67 % del volumen, y viene experimentando un crecimiento sostenido, dinamizando la industria del vino.

Por eso las bodegas siguen apostando a la categoría, buscando ampliar su oferta, por ejemplo, con tintos dulces. Así surgen decenas de etiquetas fáciles de tomar, dulces y muy suaves al paladar, generalmente con una graduación alcohólica del 9 %. Y este contenido alcohólico se reduce cuando estos vinos pasan a formar parte de tragos, con hielo o combinados con otras bebidas.

El Tintonic mezcla vino tinto con agua tónica y rodajas de naranja logrando una reversión moderna del clásico tinto de verano español

Uno de los tragos con vino más versátiles y fáciles de preparar es el Tintonic. Como su nombre lo indica, es vino tinto con agua tónica, y se podría decir que es una reversión del famoso “tinto de verano” español. Se puede usar un tinto dulce o seco, siempre y cuando no sea un vino concentrado ni con paso por roble. Más bien uno fresco y frutado, con hielo, agua tónica y rodaja de naranja, ajustando las proporciones a los gustos de cada uno.

Para preparar una jarra de 1,5 litros, usar una botella de vino tinto y combinarla con 1 litro de agua tónica, colocando previamente mucho hielo y varias rodajas de naranja. Se puede probar con vinos blancos y rosados, incluso cambiando el agua tónica por gaseosa lima-limón. También se puede ser creativo con vino rosado, sumando frutillas cortadas, jugo de naranja y azúcar al gusto. Machacar los ingredientes, agregar hielo, remover y completar con vino rosado. Con vino blanco, se puede usar ananá y jugo de lima o limón, agregando hielo y un blanco refrescante como Chardonnay, Semillon o Viognier.

Son muchos los tragos que se pueden improvisar y disfrutar al ritmo del verano, ya sea en casa o en un sunset after beach, entre música y cocina liviana frente al mar.