Qué comer en la ruta: cinco viandas prácticas para llevar en el auto camino a la costa

Llevar opciones caseras evita recurrir a menús ultraprocesados de los paradores de ruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar por la ruta rumbo a la costa puede ser sinónimo de largas horas, familias ansiosas y paradas improvisadas en estaciones de servicio. Para quienes buscan evitar los menús ultraprocesados de los paradores y quieren resolver el tema de las comidas con practicidad y sabor, existen alternativas simples que transforman la experiencia del viaje.

Cinco viandas rápidas y sencillas, listas para acompañar el trayecto al mar, se destacan como las opciones más elegidas por quienes priorizan la comodidad sin resignar frescura ni variedad.

El clásico infaltable: sándwich de jamón y queso o sus variantes con atún o pollo

El sándwich de jamón y queso sigue siendo la vianda más elegida para viajes hacia la costa (Imagen ilustrativa Infobae)

El sándwich de jamón y queso mantiene su lugar como la vianda preferida por familias y grupos de amigos que se trasladan a la costa. La facilidad en la preparación y la versatilidad para sumar ingredientes convierten a este clásico en una opción segura para el camino.

Ingredientes:

Pan lactal (blanco o integral)

Jamón cocido

Queso en fetas

Tomate y lechuga (opcional)

El sándwich de jamón y queso permite sumar variantes con pollo, atún o vegetales, según las preferencias del grupo de viaje.

Modo de preparación: Armar los sándwiches disponiendo una o dos fetas de jamón y queso entre dos rebanadas de pan. Si se desea, sumar rodajas de tomate y hojas de lechuga lavadas y secas. Envolver cada sándwich en film o papel aluminio para conservar la frescura y evitar que la humedad afecte la textura. Guardar en un contenedor hermético hasta el momento de consumir.

Wraps de pollo y vegetales: sabor y textura en cada bocado

Los wraps de pollo y vegetales ofrecen una alternativa práctica y liviana para consumir durante el trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los wraps presentan una alternativa liviana y fácil de manipular. El formato enrollado ayuda a evitar derrames y facilita el consumo durante el trayecto.

Ingredientes:

Tortillas de trigo

Pollo cocido desmenuzado

Zanahoria rallada

Hojas verdes (rúcula o lechuga)

Queso en fetas (opcional)

Modo de preparación: Extender la tortilla sobre una superficie limpia y cubrir con una capa de pollo cocido, zanahoria rallada y hojas verdes. Agregar una feta de queso si se prefiere. Enrollar de manera firme y cortar al medio. Envolver cada mitad en papel aluminio o film para mantener la forma y la frescura.

La preparación de los wraps admite múltiples combinaciones, desde vegetales frescos hasta atún o huevo, siempre con resultados prácticos y sabrosos.

Tupper de frutas mixtas: frescura y energía natural

El tupper de frutas mixtas aporta frescura y energía natural, ideal para mantener la hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas cortadas y listas para consumir resultan una de las opciones más refrescantes y saludables para el viaje. El tupper permite transportar porciones individuales y mantener la fruta protegida hasta el momento del consumo.

Ingredientes:

Las frutas de preferencia con o sin cáscara.

Modo de preparación: Lavar y pelar las frutas si es necesario. Distribuir las frutas en recipientes individuales con tapa y conservar en la heladera hasta la salida. Si se desea, rociar con unas gotas de jugo de limón para evitar que la fruta se oxide.

La fruta aporta agua, fibra y azúcares naturales, esenciales para mantener la energía y la hidratación durante el recorrido.

Bastones de vegetales con dip de queso crema: crujiente y cremoso

Los bastones de vegetales con dip de queso crema combinan textura crocante y cremosidad en una opción saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vegetales cortados en bastones acompañados de un dip suave constituyen una opción liviana y colorida. El contraste entre la textura crocante y la cremosidad del dip suma atractivo a la vianda.

Ingredientes:

Zanahoria

Apio

Pepino

Queso crema

Limón o ciboulette

Modo de preparación: Pelar la zanahoria y el pepino, cortar en bastones de tamaño parejo. Lavar el apio y cortarlo en tiras. Para el dip, mezclar queso crema con unas gotas de jugo de limón o ciboulette picado. Guardar los vegetales y el dip en recipientes separados para mantener la frescura y la textura. Armar las porciones antes de salir o transportar en una pequeña heladera portátil.

Esta combinación destaca por su bajo contenido calórico y su capacidad para satisfacer el apetito de manera ligera y saludable.

Mix de frutos secos y cereales: energía concentrada para el camino

El mix de frutos secos y cereales es una colación energética que no requiere refrigeración y ocupa poco espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mix de frutos secos y cereales se consolida como el snack más práctico para el viaje. No requiere refrigeración, ocupa poco espacio y aporta un plus de energía gracias a sus nutrientes.

Ingredientes:

Maní

Nueces

Pasas de uva

Copos de cereal

Modo de preparación: Mezclar todos los ingredientes en una bolsa con cierre hermético o en un frasco pequeño. Llevar en la guantera o la mochila para tener siempre a mano. Esta opción se adapta a todos los gustos y puede incluir semillas o almendras.

El mix de frutos secos resulta ideal para quienes buscan una colación rápida, rica en grasas saludables y fibra, fundamental para mantener la saciedad entre comidas.

Consejos para conservar las viandas

Para asegurar la frescura y seguridad de las comidas durante el viaje, se recomienda utilizar conservadoras portátiles, mantener las viandas fuera del sol y consumirlas en las primeras horas del viaje. El uso de envases herméticos y la elección de ingredientes frescos reduce el riesgo de contaminación y facilita la logística en ruta.

En el camino hacia la costa, la planificación de las viandas puede marcar la diferencia entre un viaje placentero y uno plagado de contratiempos. Las opciones rápidas y fáciles de preparar evitan paradas innecesarias, promueven una alimentación más saludable y suman comodidad a la experiencia de viajar.