De transparencias a terciopelo: diez looks de Jennifer Lopez que la consolidaron como ícono del glamour

El impacto de Jennifer Lopez en la moda internacional se consolida con cada aparición pública (REUTERS/Ronda Churchill)

En las últimas décadas, Jennifer Lopez consolidó su presencia como referente de la moda internacional al sorprender en cada aparición pública.

A través de siluetas impactantes, materiales brillantes y detalles teatrales, la artista redefinió lo que significa ser un ícono de estilo en la era contemporánea.

Aquí, un repaso por 10 looks memorables.

1- Transparencias y volumen en beige

El vestido de transparencias beige con encaje vegetal y tul voluminoso destacó la elegancia moderna de Jennifer Lopez (REUTERS/Daniel Cole)

En una de sus apariciones más recientes, para la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, Jennifer Lopez eligió un vestido largo de transparencias beige, decorado con aplicaciones de encaje marrón que cubrieron el cuerpo en un patrón vegetal.

La parte inferior ofrecía un marcado volumen de tul beige, creando una silueta de sirena. El diseño incluyó manga larga, cuello alto y espalda completamente cubierta. Además, la artista llevó un recogido alto y maquillaje neutro. Los pendientes de aro y un clutch metálico oscuro completaron el conjunto.

2- Sofisticación en terciopelo negro y satén plateado

La combinación de terciopelo negro y sobrefalda de satén plateado realzó el porte sofisticado de Jennifer Lopez (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la gala de los Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16 th Governors Awards 2025, lució un vestido largo de terciopelo negro con escote palabra de honor, estructurado y contrastado por paneles laterales de satén plateado que formaron una amplia sobrefalda.

El vestido ajustó la silueta en el centro y se abría en una gran cola. Completó el look con guantes largos de terciopelo negro, clutch negro y pendientes colgantes. Optó por un semirrecogido con mechones sueltos.

3- Brillo plateado y bata floral

Jennifer Lopez deslumbró en los American Music Awards 2025 con un body de pedrería plateada y una bata turquesa bordada de grandes flores (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una presentación en escenario, durante los American Music Awards 2025, JLo vistió un body brillante color plata, cubierto de pedrería, con escote profundo y una abertura en la pierna izquierda. Encima, llevó una bata larga de satén turquesa con grandes flores bordadas en tonos rosas y verdes, además de detalles plateados.

4- Sensualidad en marrón claro y aberturas

El vestido marrón claro con escote profundo y aberturas estratégicas reflejó la audacia y sensualidad de Jennifer Lopez (REUTERS/Ronda Churchill)

Para los American Music Awards 2025, Lopez optó por un vestido largo marrón claro, confeccionado en tejido ligero y fluido. El diseño destacaba por un escote profundo, tirantes finos y grandes aros metálicos en la parte frontal, que unían el cuerpo del vestido y dejaban al descubierto el abdomen y la espalda. La falda tenía una abertura central.

Sandalias doradas de plataforma, cabello suelto y maquillaje en tonos bronce completaron el look.

5- Pasarela con Donatella Versace: jungla tropical en verde

El icónico vestido de gasa translúcida y estampado tropical marcó un momento inolvidable junto a Donatella Versace (REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo)

Jennifer Lopez desfiló durante el desfile de Primavera/Verano 2020 en la Fashion Week junto a Donatella Versace, con un vestido largo de gasa translúcida, estampado en tonos verdes y motivos de hojas tropicales. El diseño presentaba escote pronunciado, aberturas laterales y en el abdomen, y se ajustaba con broches dorados en la cadera.

El vestido dejaba la espalda descubierta y mostraba un body verde con pedrería. Acompañó el look con una diadema brillante, pendientes circulares y cabello suelto.

6- Tul transparente y pedrería plateada

La sofisticación del tul transparente bordado con pedrería plateada brilló en la aparición de Jennifer Lopez (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra velada de los Governors Awards 2024, la artista vistió un vestido largo de tul transparente cubierto con bordados de pedrería plateada en un patrón de líneas onduladas y flores en la cintura. El cuello halter, las tiras de pedrería en el escote y una capa trasera de terciopelo negro terminaron la pieza.

7- Malla metálica y lazos de terciopelo

El diseño de malla plateada, espejos y lazos de terciopelo negro aportó un toque vanguardista al paso de Jennifer Lopez (REUTERS/Mark Blinch)

En el Toronto International Film Festival (TIFF) 2024, Lopez posó con un vestido largo de malla plateada, adornado con pequeños espejos y lazos de terciopelo negro en hombros y pierna. El diseño incluyó aberturas laterales pronunciadas y espalda descubierta.

8- Tul beige y pedrería

Un vestido de tul beige con aplicaciones de pedrería y cola discreta reafirmó la elegancia de Jennifer Lopez en la Met Gala 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

En una alfombra roja de Met Gala 2024, la cantante lució un vestido largo de tul beige, cubierto por aplicaciones de pedrería plateada que formaron un diseño radial en el escote y aportaron volumen.

El vestido ajustaba la silueta y terminaba en una cola discreta.

9- Contraste metálico y minimalismo

El conjunto de top metálico azul y falda negra de silueta recta reflejó el estilo minimalista y moderno de Jennifer Lopez en el evento “Women in Hollywood” 2023 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el evento “Women in Hollywood” de Elle en 2023, Lopez eligió un conjunto de dos piezas: top rígido, metálico y reflectante en azul oscuro, de forma escultórica, que dejaba el abdomen al descubierto, junto a una falda larga negra de silueta recta y tejido opaco.

10- Alfombra roja con sombrero y lazo: glamour en terciopelo y satén

La mezcla de terciopelo negro, satén rosa y un sombrero cubierto de tul definió el look teatral y sofisticado de Jennifer Lopez (Photo by John Shearer/WireImage)

En otra alfombra roja de la Met Gala, en el año 2023, Lopez posó con un vestido largo bicolor: parte superior de terciopelo negro con escote halter, abertura central y cuello con lazo voluminoso; falda de satén rosa pálido ajustada en la cadera y una cola negra de terciopelo.

Además, llevó guantes largos negros, un clutch rosa claro y un sombrero pequeño cubierto de tul negro que tapaba parcialmente el rostro. El look quedó en el recuerdo por su teatralidad y contraste.