Tendencias

De récord en los Oscar a referente de moda: los looks inolvidables de Timothée Chalamet

Reconocido por marcar tendencia en cada alfombra roja, el actor estadounidense sorprende con elecciones audaces que fusionan elegancia clásica y vanguardia

Guardar
Cada aparición pública de Chalamet
Cada aparición pública de Chalamet redefine las reglas en las alfombras rojas y sorprende con elecciones de vestuario que rompen con lo establecido en Hollywood

La llegada de Timothée Chalamet a cada alfombra roja nunca pasa inadvertida. Desde hace años, el actor se consolidó como un ícono de la moda contemporánea, tanto dentro como fuera de la pantalla grande.

Su estilo desafía convenciones y marca tendencia, convirtiendo cada aparición en una oportunidad para presentar propuestas inesperadas que rápidamente se vuelven referencia.

Al mismo tiempo, su carrera avanza a un ritmo vertiginoso: Chalamet se convirtió en el intérprete más joven con tres nominaciones al Oscar a mejor actor desde Marlon Brando. Esto fue por su interpretación y producción en Marty Supreme. Timothée suma logros históricos a sus 30 años.

Naranja en Beverly Hills: un guiño al cine y la cultura pop

Chalamet y Kylie Jenner en
Chalamet y Kylie Jenner en Beverly Hills, ambos con piezas de cuero naranja de Chrome Hearts, fusionan cine y tendencia en una aparición coordinada que resalta la identidad visual de “Marty Supremo” REUTERS/Mario Anzuoni

En la proyección especial de Marty Supreme, la película ahora nominada al Oscar, el estadounidense asistió junto a su pareja Kylie Jenner. Ambos lucieron atuendos coordinados en un tono naranja vibrante, un color que remite directamente a la película nominada al Oscar. El actor eligió un traje de cuero naranja brillante, botas a tono y un bolso cruzado que imitaba una funda de paleta de ping-pong. Este guiño visual, reforzado por la presencia de Jenner con un vestido body-con y joyas conceptuales, mostró la capacidad de Chalamet para transformar la moda en relato visual y consolidó su lugar como referente de estilo.

Minimalismo espacial: portada de impacto y contraste de texturas

Con abrigo marfil oversize y
Con abrigo marfil oversize y jeans florales bordados, Chalamet transforma la portada de Vogue en un escenario donde la alta costura y la creatividad se encuentran

En la edición de diciembre de Vogue, Chalamet apareció enfundado en un abrigo oversize color marfil, acompañado de jeans con bordados florales y botas militares. El conjunto, que combinó formalidad y audacia, reflejó la esencia de su estilo: unir la elegancia clásica con la experimentación textil y cromática. La mezcla de un overcoat estructurado y jeans vibrantes demostró el dominio de las dualidades y su capacidad para destacar tanto por la sofisticación como por la originalidad.

Berlín, fútbol y bufanda de autor: autenticidad urbana

Chaqueta deportiva vintage y jeans
Chaqueta deportiva vintage y jeans con estrellas brillantes: el actor apuesta por el streetwear y la autenticidad urbana durante el Festival de Berlín

Durante el photocall de A Complete Unknown en el Festival de Cine de Berlín, Chalamet llevó una chaqueta deportiva del Columbus Crew, jeans con estrellas brillantes y una bufanda de seda con estampado de calaveras. El look, completado por zapatillas técnicas, representó su lado más urbano y personal. El actor fusionó referencias deportivas y culturales en un atuendo que rompe con la formalidad habitual, reafirmando su identidad y su vínculo con la moda callejera.

Amarillo neón en los Oscar: ruptura cromática en la gala más formal

En los Oscar 2025, Chalamet
En los Oscar 2025, Chalamet rompe la tradición con un traje de cuero amarillo neón de Prada, apostando por el color y la audacia en la gala más formal de la industria REUTERS/Aude Guerrucci

En la edición 2025 de los Premios Oscar, Chalamet eligió un traje de cuero amarillo neón de Prada, compuesto por una chaqueta cropped y pantalón de tiro alto. La apuesta monocromática, acentuada por botas negras de punta cuadrada y joyería llamativa, propuso una nueva forma de abordar la etiqueta masculina. El color limoncello y la textura del cuero marcaron un quiebre con los códigos tradicionales de la gala, mostrando el interés del actor en experimentar con formas y colores.

SAG Awards: cuero negro y verde neón en homenaje a Bob Dylan

Traje de cuero negro
Traje de cuero negro y camisa verde neón en los SAG Awards: un homenaje a Bob Dylan y a la mezcla de épocas, con detalles de lujo y actitud rockera REUTERS/Mike Blake

En febrero de 2025, el actor subió al escenario de los SAG Awards luciendo un traje de cuero negro de Chrome Hearts con una camisa de seda verde neón, en homenaje a Bob Dylan, a quien interpretó en A Complete Unknown. El look incluyó un reloj-colgante usado como corbata bolo, pieza de lujo que potenció el carácter distintivo del atuendo. La combinación de cuero y color reflejó su habilidad para incorporar referencias musicales y culturales sin perder el pulso de la moda actual.

Estética folk-rock: la huella de Dylan en la moda urbana

haqueta de cuero, franela y
haqueta de cuero, franela y bufanda de cuadros: Chalamet recrea el espíritu folk-rock de los años 60 en la promoción de su película biográfica sobre Dylan (Crédito: Searchlight Pictures)

Durante la promoción de la película biográfica sobre Dylan, el intérprete apostó por una chaqueta de cuero negro, camisa de franela roja, bufanda de cuadros y gorro azul. El conjunto evocó la imagen de los músicos neoyorquinos de los años 60 y mostró una faceta más introspectiva y realista. La paleta oscura y los materiales clásicos situaron al actor en una tradición que mezcla autenticidad, historia y sofisticación urbana.

Hermès y Dune: texturas sobrias y futurismo en la Ciudad de México

Minimalismo táctil y futurismo
Minimalismo táctil y futurismo en el photocall de Dune en Ciudad de México, con un top de pelo de becerro de Hermès y pantalones chocolate Photo © 2024 Eyepix Images/The Grosby Group

En el photocall de Dune: Part Two en la Ciudad de México, Chalamet lució un top sin mangas de pelo de becerro de Hermès y pantalones chocolate, acompañado de botas robustas y joyería de Cartier. El diseño reflejó la inspiración de los trajes de los Fremen y la preferencia por los materiales táctiles. La apuesta por la textura y los tonos terrosos confirmó su capacidad para adaptar la moda a la narrativa visual de cada proyecto.

Venecia 2022: el escarlata de Haider Ackermann, un manifiesto de libertad

Conjunto escarlata de Haider Ackermann
Conjunto escarlata de Haider Ackermann y top halter de espalda descubierta: Chalamet desafía los códigos tradicionales en la alfombra roja de Venecia REUTERS/Yara Nardi

Remontándonos en el tiempo en el Festival de Venecia de 2022, Chalamet impactó al público con un conjunto rojo escarlata de Haider Ackermann, compuesto por un top halter de espalda descubierta y pantalones entallados. Botas negras y joyería completaron un look que desafió las normas de género y consolidó su imagen como referente de la moda disruptiva. El uso del rojo y la silueta inusual marcaron un hito en la historia de la alfombra roja.

Camuflaje y grunge: el lado relajado del photocall en Venecia

Cárdigan estampado, camiseta vintage y
Cárdigan estampado, camiseta vintage y shorts cargo de camuflaje: el actor mezcla alta costura y grunge en el photocall de Bones and All REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ese mismo día, para el photocall de Bones and All, Chalamet optó por un cárdigan estampado, camiseta vintage, pantalones cortos de camuflaje y botas militares. La mezcla de alta costura y estética grunge reflejó la versatilidad de su estilo y su cercanía con los temas de la película, como la supervivencia y la vida nómada. La combinación de texturas y accesorios subrayó su facilidad para adaptar la moda a diferentes contextos y personajes.

BAFTA 2019: leopardo, punk y sastrería experimental

Estampado de leopardo y detalles
Estampado de leopardo y detalles punk en los BAFTA 2019, donde la sastrería experimental redefine la presencia en una gala internacional

Ya yendo a los principios estilísticos del actor en los Premios BAFTA 2019, el protagonista de Call me by your name eligió una chaqueta y camisa con estampado de leopardo en tonos plateados y rojos, pantalones negros con franja roja y botas militares. Este conjunto, diseñado por Haider Ackermann, fusionó elementos punk con la sastrería clásica, posicionando al actor como un renovador del dress code masculino en galas internacionales. El dominio de los estampados y el ajuste preciso de las prendas mostraron una nueva forma de entender la elegancia y el riesgo en la moda.

Temas Relacionados

Timothée ChalametMarty Supremeúltimas noticiasOscar 2026

Últimas Noticias

Receta de mermelada de rosa mosqueta, rápida y fácil

Una formulación pensada para cocinas domésticas requiere solo tres ingredientes principales y pocos pasos, permitiendo obtener un dulce típico para acompañar panificados o postres en poco tiempo

Receta de mermelada de rosa

Encuentran en Colombia un antepasado de bacterias que causan sífilis y otras enfermedades

Científicos de Suiza, Argentina y otros países contaron a Infobae cómo estudiaron el genoma de un linaje bacteriano de hace 5500 años. Qué implica el hallazgo publicado en la revista Science

Encuentran en Colombia un antepasado

Cómo la NASA utiliza IA para descubrir planetas: los últimos hallazgos

Un programa desarrollado por el Centro Ames procesa información de las misiones Kepler y TESS y ya ha señalado miles de posibles cuerpos celestes fuera del Sistema Solar

Cómo la NASA utiliza IA

Cómo el aburrimiento infantil es clave para estimular la creatividad y la autonomía, según especialistas

Expertas en crianza detallaron en una charla para el pódcast “Good Inside” que dejar espacios sin estímulos permite a los niños desarrollar recursos internos, descubrir intereses propios y fortalecer su autonomía con el juego independiente

Cómo el aburrimiento infantil es

“No podía salir de la cama y hoy puedo correr”: la historia detrás de un caso emblemático de trasplante cardíaco

El Hospital Italiano sumó un hito con 500 intervenciones cardíacas. El caso de Dorelia Ávila evidencia cómo la tecnología, la atención integral y la donación permiten recuperar el futuro de quienes enfrentan diagnósticos graves

“No podía salir de la
DEPORTES
Aldosivi empató 0-0 con Defensa

Aldosivi empató 0-0 con Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Tras el escándalo de Año Nuevo en Brasil con la Policía, Eros Mancuso fue presentado en un equipo de Primera del fútbol argentino

Chicho Serna habló del interés de Boca por otro delantero colombiano que le gusta a Riquelme: “Vi cosas muy interesantes”

Alarma en la selección argentina: el momento de la lesión de Tagliafico que lo obligó a salir con una bota ortopédica

Iga Swiatek habló del calendario de la WTA: “Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse”

TELESHOW
El homenaje íntimo y emotivo

El homenaje íntimo y emotivo de Dalma y Gianinna Maradona en el cumpleaños de Claudia Villafañe

Se reveló otra coincidencia entre Wanda Nara y La China Suárez que las redes no dejaron pasar

La dura opinión de Ángel de Brito acerca del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vibras de Luciano Castro”

El reencuentro de Nicole Neumann con su papá en Punta del Este

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

INFOBAE AMÉRICA

Irán entró en su segunda

Irán entró en su segunda semana sin acceso a Internet mientras se multiplican las víctimas de la represión

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

María Corina Machado y el hijo del último sha de Irán se reunieron en Washington para coordinar estrategias opositoras

Trump contra JP Morgan: el presidente de EEUU demandó al mayor banco de Wall Street por “discriminación política”

El campo salvadoreño sufre por la escasez de mano de obra y apuesta por la mecanización