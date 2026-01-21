Receta de chauchas gratinadas, rápida y fácil

En muchos hogares, las chauchas aparecen como guarnición, pero el gratinado las transforma en protagonistas. Perfectas para acompañar una milanesa, como plato único en días frescos, o para aprovechar esos vegetales de estación sin perder tiempo. Un clásico rápido y económico.
Las chauchas gratinadas son una preparación simple: chauchas hervidas, cubiertas con una mezcla de salsa blanca y queso rallado, llevadas al horno hasta dorar. El resultado es un gratinado cremoso y crujiente a la vez, ideal para resolver una comida con pocos ingredientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de chauchas frescas
- 2 huevos
- 200 ml de leche
- 1 cucharada colmada de harina
- 1 cucharada de manteca
- 100 gr de queso rallado (tipo Reggianito o similar)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Cómo hacer chauchas gratinadas, paso a paso
- Lavar y despuntar las chauchas. Cortarlas en trozos de 3 a 4 cm.
- Hervir en abundante agua con sal por 8 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Colar y reservar.
- En una olla, derretir la manteca. Agregar la harina y revolver 1 minuto.
- Incorporar la leche de a poco, batiendo para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo hasta lograr una salsa blanca espesa.
- Apagar el fuego, añadir sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Colocar las chauchas en una fuente para horno. Volcar la salsa blanca encima y mezclar suavemente.
- Batir los huevos y agregar por arriba. Espolvorear el queso rallado, cubriendo toda la superficie.
- Llevar a horno fuerte (200 °C) hasta gratinar bien el queso y que tome color dorado (aprox. 10-12 minutos).
- Servir caliente o tibio.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 170 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede recalentarse en horno o microondas. No se recomienda freezar, ya que la salsa pierde textura.