Receta de chauchas gratinadas, rápida y fácil

Blandas por dentro, crocantes por fuera y listas en minutos son la solución perfecta para sumar sabor y color a cualquier comida cotidiana

La receta de chauchas gratinadas
La receta de chauchas gratinadas ofrece una opción rápida y fácil para preparar una guarnición deliciosa y económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, las chauchas aparecen como guarnición, pero el gratinado las transforma en protagonistas. Perfectas para acompañar una milanesa, como plato único en días frescos, o para aprovechar esos vegetales de estación sin perder tiempo. Un clásico rápido y económico.

Las chauchas gratinadas son una preparación simple: chauchas hervidas, cubiertas con una mezcla de salsa blanca y queso rallado, llevadas al horno hasta dorar. El resultado es un gratinado cremoso y crujiente a la vez, ideal para resolver una comida con pocos ingredientes.

El gratinado de chauchas consigue
El gratinado de chauchas consigue un interior blando y un exterior crocante, ideal para sumar color y sabor a cualquier comida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de chauchas frescas
  • 2 huevos
  • 200 ml de leche
  • 1 cucharada colmada de harina
  • 1 cucharada de manteca
  • 100 gr de queso rallado (tipo Reggianito o similar)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
Esta receta destaca por transformar
Esta receta destaca por transformar las chauchas en protagonistas del plato al combinarlas con salsa blanca y queso rallado al horno (Wikimedia)

Cómo hacer chauchas gratinadas, paso a paso

  • Lavar y despuntar las chauchas. Cortarlas en trozos de 3 a 4 cm.
  • Hervir en abundante agua con sal por 8 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes. Colar y reservar.
  • En una olla, derretir la manteca. Agregar la harina y revolver 1 minuto.
  • Incorporar la leche de a poco, batiendo para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo hasta lograr una salsa blanca espesa.
  • Apagar el fuego, añadir sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  • Colocar las chauchas en una fuente para horno. Volcar la salsa blanca encima y mezclar suavemente.
  • Batir los huevos y agregar por arriba. Espolvorear el queso rallado, cubriendo toda la superficie.
  • Llevar a horno fuerte (200 °C) hasta gratinar bien el queso y que tome color dorado (aprox. 10-12 minutos).
  • Servir caliente o tibio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

La preparación de las chauchas
La preparación de las chauchas gratinadas requiere solo 35 minutos e ingredientes sencillos como huevos, leche, harina, manteca y queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede recalentarse en horno o microondas. No se recomienda freezar, ya que la salsa pierde textura.

