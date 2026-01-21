Tendencias

Dinosaurios, arte y pista de hielo ecológico: los planes fuera de la playa en Mar del Plata

Exhibiciones inmersivas y espectáculos pensados para todos transforman la temporada

Mar del Plata ofrece este
Mar del Plata ofrece este verano una agenda renovada con actividades inclusivas y originales más allá del turismo de playa (Crédito: Puertas a mundos)

(Enviado especial a Mar del Plata) En el verano 2026, Mar del Plata renueva su agenda con actividades y espectáculos que amplían el clásico turismo de playa.

La ciudad tiene un abanico de experiencias inclusivas, interactivas y aptas para familias, jóvenes y curiosos que buscan opciones diferentes en días nublados o desean propuestas originales.

“Dinosaurios & El Mundo
“Dinosaurios & El Mundo Jurásico” se consolida como una de las atracciones favoritas, sumando funciones adaptadas y espacios interactivos (Crédito: dinosauriosmundojurasico)

Dinosaurios & El Mundo Jurásico es una de las actividades más concurridas de la temporada. Esta exhibición, con sede en Juan B. Justo 60, reúne más de 30 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, entre los que sobresale un T-Rex de 10 metros. La propuesta suma funciones distendidas todos los lunes de enero, adaptadas para personas con trastorno del espectro autista y otras neurodivergencias, facilitando una experiencia sensorial flexible y libertad de movimiento. Las familias pueden explorar areneros paleontológicos, espacios de dibujo, microcine con realidad virtual, recorridos guiados y espectáculos en vivo a cargo de divulgadores científicos.

Más de 20 artistas participan
Más de 20 artistas participan en un show de hielo con acceso facilitado para chicos, visibilidad óptima y un cierre emotivo con nieve en vivo (Gentileza: Fantasía Sobre Hielo)
Fantasía Sobre Hielo fusiona patinaje,
Fantasía Sobre Hielo fusiona patinaje, acrobacias y nieve en vivo sobre una pista ecológica, destacando su enfoque inclusivo y ambientalista (Gentileza: Fantasía Sobre Hielo)

El Museo MAR presenta la exposición Qué parte de quién, del artista Eduardo Basualdo, hasta el 6 de marzo. La muestra invita a experimentar una instalación en la que la luz y la oscuridad alteran la percepción espacial, generando un entorno sensorial que incentiva nuevas formas de relación con el espacio y el entorno.

En el corazón de la exposición, una única fuente de luz se sitúa en el suelo, cerca del centro de la vasta sala. Un sistema mecánico compuesto por una campana negra de metal —movida por un motor, una hélice y poleas— asciende y desciende de forma rítmica. El mecanismo interrumpe y restituye la iluminación de la sala de manera total y súbita, sumergiendo a los visitantes en una secuencia de visibilidad y oscuridad.

Vidas Submarinas es otra opción imperdible, nacida de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata realizada por el CONICET. Esta muestra combina infografías, una cabina inmersiva y talleres diarios de arte, robótica y arena kinética, especialmente dedicados a niñas, niños y familias interesadas en la ciencia y la biodiversidad marina.

Las propuestas de BIENALSUR extienden la presencia artística contemporánea en Mar del Plata con exposiciones como “Fragmentar la obsolescencia” y “Primavera silente”. Estas muestras invitan a pensar la tecnología, la naturaleza y la temporalidad a través de obras de artistas nacionales e internacionales, integrando la agenda cultural de la ciudad.

Puertas a Mundos en Astillero
Puertas a Mundos en Astillero Contessi propone diez universos temáticos para toda la familia, promoviendo el juego sensorial sin pantallas (Crédito: Puertas a mundos)
La muestra Vidas Submarinas, inspirada
La muestra Vidas Submarinas, inspirada en el Cañón Mar del Plata y el CONICET, acerca la ciencia marina a niños y familias con talleres y espacios interactivos (Crédito: Puertas a mundos)

Entre las alternativas para grupos familiares sobresale Puertas a Mundos, instalada en el Astillero Contessi. El recorrido dura aproximadamente una hora y permite a visitantes de todas las edades sumergirse en diez universos temáticos. Hamacarse entre nubes, caminar por el espacio exterior o sumergirse en una habitación completamente forrada de peluche son solo algunas de las experiencias que invitan a grandes y chicos a desconectarse de las pantallas y volver a disfrutar desde los sentidos. El acceso se organiza en grupos reducidos cada 30 minutos para asegurar comodidad y una experiencia personalizada.

El Museo MAR presenta 'Qué
El Museo MAR presenta 'Qué parte de quién', una instalación inmersiva de Eduardo Basualdo que invita a experimentar luz y oscuridad (Fuente)
Mar del Plata se posiciona
Mar del Plata se posiciona en 2026 como un destino creativo que combina innovación y entretenimiento más allá de las tradicionales propuestas de playa (Fuente)

Otra opción es Fantasía Sobre Hielo, un espectáculo que presenta a artistas internacionales en una pista de hielo ecológica que no utiliza agua ni electricidad, reflejando un compromiso claro con el cuidado ambiental. La propuesta fusiona patinaje, acrobacias y nieve en vivo, con funciones diarias y presentaciones especiales que refuerzan su carácter inclusivo y solidario al facilitar el acceso de chicas y chicos de la ciudad.

”Fantasía Sobre Hielo” ya es
”Fantasía Sobre Hielo” ya es un éxito en Mar del Plata y deslumbra cada noche con magia, acrobacias y nieve en vivo (Gentileza: Fantasía Sobre Hielo)
El show combina la destreza
El show combina la destreza del circo tradicional con el patinaje artístico sobre hielo ecológico, una tecnología de última generación que no utiliza agua ni energía eléctrica (Gentileza: Fantasía Sobre Hielo)

Además, la pista está montada sobre un escenario elevado que asegura una visibilidad óptima desde todos los sectores de la carpa y refuerza la seguridad del público. Más de 20 artistas en escena despliegan un espectáculo impactante que integra acrobacias, humor, teatro, música y un emotivo cierre con nieve en vivo.

Quienes visitan Mar del Plata este verano encuentran una ciudad diversa y creativa, donde la innovación y la apertura hacen del entretenimiento una experiencia que va mucho más allá del mar.

