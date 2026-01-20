Receta de risotto de hongos con caldo y hummus, rápida y fácil

Un aroma a hongos salteados en manteca puede hacer que cualquier cocina se sienta como un refugio de montaña. Si además se suma el toque cremoso del risotto y el hummus suave, la experiencia es un abrazo en forma de comida. En muchas mesas argentinas, este plato aparece cuando la noche invita a quedarse adentro y compartir algo distinto, pero simple.
El risotto se disfruta en reuniones familiares, cenas con amigos y, cada vez más, en propuestas de cocina vegetariana o de autor. Con la variante del hummus, suma un guiño moderno, ideal para los que buscan sumar proteínas vegetales y un sabor nuevo al clásico arroz cremoso.
Receta de risotto de hongos con caldo y hummus
El risotto de hongos con caldo y hummus es un arroz cremoso, cocido lentamente con caldo de verduras y hongos frescos o secos, terminado con una cucharada generosa de hummus casero al servir. El resultado es una combinación de texturas y sabores terrosos, con el toque untuoso del hummus.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
Desglose:
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 250 gr de arroz carnaroli o doble carolina
- 200 gr de hongos frescos (portobello, champiñón o de pino) o 50 gr de hongos secos hidratados
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- 1 l de caldo de verduras caliente
- 100 ml de vino blanco seco
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Sal y pimienta negra a gusto
- 4 cucharadas de hummus (casero o comprado)
- Perejil fresco picado, para terminar
Cómo hacer risotto de hongos con caldo y hummus, paso a paso
- Picar la cebolla y el ajo bien chiquito.
- En una olla ancha, calentar el aceite de oliva y la manteca. Rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que quede transparente.
- Sumar los hongos cortados en láminas y saltear a fuego fuerte. Es clave que los hongos larguen su jugo y tomen color.
- Agregar el arroz y mezclar 1 minuto hasta que los granos estén nacarados.
- Verter el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.
- Incorporar, de a poco, un cucharón de caldo caliente mientras se revuelve. Cuando el arroz absorba el líquido, seguir agregando caldo y revolviendo suavemente.
- Cocinar a fuego medio, agregando caldo y revolviendo, hasta que el arroz esté cremoso pero aún al dente (unos 18-20 minutos).
- Apagar el fuego, sumar el queso rallado y mezclar. Rectificar sal y pimienta.
- Servir en platos hondos, coronando cada porción con 1 cucharada de hummus y un toque de perejil fresco.
Consejos técnicos clave:
- El caldo debe estar siempre caliente para no cortar la cocción.
- Revolver seguido favorece la cremosidad.
- El arroz debe quedar cremoso, no seco ni caldoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 65 gr
- Proteínas: 9 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses (sin el hummus para mejor textura al recalentar).