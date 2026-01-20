Tendencias

Receta de risotto de hongos con caldo y hummus, rápida y fácil

La combinación de sabores suaves y texturas cremosas lleva a un plato tradicional a una experiencia más nutritiva y única

La receta de risotto de hongos con caldo y hummus fusiona el sabor tradicional con un giro moderno y proteínas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma a hongos salteados en manteca puede hacer que cualquier cocina se sienta como un refugio de montaña. Si además se suma el toque cremoso del risotto y el hummus suave, la experiencia es un abrazo en forma de comida. En muchas mesas argentinas, este plato aparece cuando la noche invita a quedarse adentro y compartir algo distinto, pero simple.

El risotto se disfruta en reuniones familiares, cenas con amigos y, cada vez más, en propuestas de cocina vegetariana o de autor. Con la variante del hummus, suma un guiño moderno, ideal para los que buscan sumar proteínas vegetales y un sabor nuevo al clásico arroz cremoso.

Receta de risotto de hongos con caldo y hummus

La inclusión de hummus en el risotto aporta cremosidad extra y es perfecta para quienes buscan platos vegetarianos con más proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto de hongos con caldo y hummus es un arroz cremoso, cocido lentamente con caldo de verduras y hongos frescos o secos, terminado con una cucharada generosa de hummus casero al servir. El resultado es una combinación de texturas y sabores terrosos, con el toque untuoso del hummus.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Desglose:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de arroz carnaroli o doble carolina
  • 200 gr de hongos frescos (portobello, champiñón o de pino) o 50 gr de hongos secos hidratados
  • 1 cebolla chica
  • 2 dientes de ajo
  • 1 l de caldo de verduras caliente
  • 100 ml de vino blanco seco
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 4 cucharadas de hummus (casero o comprado)
  • Perejil fresco picado, para terminar

Cómo hacer risotto de hongos con caldo y hummus, paso a paso

El secreto de una textura cremosa en el risotto de hongos radica en la cocción lenta y el uso de caldo caliente durante todo el proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Picar la cebolla y el ajo bien chiquito.
  2. En una olla ancha, calentar el aceite de oliva y la manteca. Rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que quede transparente.
  3. Sumar los hongos cortados en láminas y saltear a fuego fuerte. Es clave que los hongos larguen su jugo y tomen color.
  4. Agregar el arroz y mezclar 1 minuto hasta que los granos estén nacarados.
  5. Verter el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.
  6. Incorporar, de a poco, un cucharón de caldo caliente mientras se revuelve. Cuando el arroz absorba el líquido, seguir agregando caldo y revolviendo suavemente.
  7. Cocinar a fuego medio, agregando caldo y revolviendo, hasta que el arroz esté cremoso pero aún al dente (unos 18-20 minutos).
  8. Apagar el fuego, sumar el queso rallado y mezclar. Rectificar sal y pimienta.
  9. Servir en platos hondos, coronando cada porción con 1 cucharada de hummus y un toque de perejil fresco.

Consejos técnicos clave:

  • El caldo debe estar siempre caliente para no cortar la cocción.
  • Revolver seguido favorece la cremosidad.
  • El arroz debe quedar cremoso, no seco ni caldoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 65 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El plato puede conservarse en heladera hasta tres días, o en el freezer durante dos meses si se omite el hummus antes de congelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses (sin el hummus para mejor textura al recalentar).

