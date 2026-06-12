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El celular y el pedido de nuevas reglas de convivencia: qué tener en cuenta en cada espacio

Especialistas detallan cómo el uso cotidiano del teléfono transforma los acuerdos sociales y proponen recomendaciones para reducir malentendidos y facilitar la interacción en distintos ámbitos compartidos

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Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
El uso del móvil en funciones y reuniones pone a prueba la atención colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente incidente durante una función teatral en Londres, donde la actriz Rosamund Pike interrumpió la obra para llamar la atención a un espectador que usaba su celular, ha reavivado el debate sobre la etiqueta telefónica en espacios públicos.

Según especialistas citados por The Guardian, el aumento del uso de dispositivos portátiles genera nuevos conflictos en torno al comportamiento en público y la convivencia entre generaciones.

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Respetar las normas esenciales de uso del teléfono móvil implica mantenerlo en silencio en lugares compartidos, evitar llamadas o mensajes largos en público y adaptar la forma de comunicarse según la relación y el contexto.

Infografía que muestra ilustraciones de personas usando teléfonos en espacios públicos, con texto sobre nuevas normas de etiqueta y convivencia digital.
La infografía ilustra las nuevas reglas de etiqueta móvil y cómo el uso de teléfonos influye en la convivencia digital y las interacciones sociales en diversos espacios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de expertos destacan considerar las necesidades ajenas y la accesibilidad, así como prestar atención a las diferencias culturales o de edad para prevenir malentendidos y favorecer una convivencia más respetuosa.

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La proliferación tecnológica puede entrar en conflicto con las tradiciones de convivencia, especialmente cuando se desatienden las reglas básicas del respeto mutuo.

Pike, tras notar la distracción causada por el brillo de un móvil entre el público, remarcó la importancia del momento compartido:Es un esfuerzo enorme lo que intentamos darles desde el escenario”.

Una mujer de cabello gris y gafas está sentada en un sofá gris, mirando un teléfono móvil negro con ambas manos, con una taza y un libro cerca.
El silencio del dispositivo se vuelve una regla básica de convivencia pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz también admitió que pueden existir razones justificadas para usar el teléfono, como una emergencia médica, pero insistió en el valor de la atención y el respeto durante esos actos, detalló el medio citado.

Normas para el uso del teléfono móvil en espacios públicos

Entre las reglas fundamentales para emplear el teléfono en espacios públicos, la especialista en etiqueta Myka Meier recomienda pensar en quienes nos rodean antes de usar el dispositivo. Según explicó al medio citado, también es crucial considerar a personas que pueden depender de aplicaciones de ayuda auditiva para seguir una actividad.

El experto en convivencia William Hanson aconseja apagar el aparato cuando exista riesgo de olvidar la presencia de otras personas. “En cualquier lugar donde nos olvidamos de los seres humanos a nuestro alrededor, el teléfono debe estar apagado”, destaca. Solo en aproximadamente 5% de los casos las notificaciones son realmente urgentes.

En cenas o reuniones, los expertos sugieren mantener el móvil fuera de la vista. Si se aguarda una llamada importante, lo considerado es informar a los presentes y salir de la sala para atenderla.

Sonidos y vibraciones deben silenciarse, salvo por cuestiones de accesibilidad. “Nuestros teléfonos permiten ahora opciones de vibración muy prácticas”, indica la experta en etiqueta Mariah Humbert a The Guardian.

Mujer sentada en un sillón verde con adornos, usando un teléfono móvil. Viste un suéter claro y jeans. Hay una ventana y una estantería en el fondo.
La accesibilidad entra en la conversación sobre hábitos digitales responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de auriculares resulta imprescindible para escuchar contenido en común, pero hay que retirarlos incluso en interacciones breves, como al pagar en una tienda. “Ese pequeño gesto muestra respeto hacia la persona que tenemos delante”, recalca Humbert.

Buenas prácticas para mensajes, llamadas y notas de voz

Escoger entre una nota de voz, un mensaje de texto o una llamada telefónica depende del vínculo y la urgencia de la comunicación. Todos los consultados por el medio citado coinciden en que audios extensos solo resultan apropiados entre personas muy cercanas, y que es preferible avisar si no se desean recibir.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello castaño, vestida con un suéter gris, mirando atentamente su teléfono móvil plateado.
Las cenas sin teléfonos ganan terreno como práctica para cuidar la conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hanson sugiere acompañar cada nota de voz con un texto que explique su motivo, lo que ayuda al destinatario a priorizar su atención: “Así sabrá si es necesario escucharlo de inmediato”. Humbert resalta que los mensajes deben ser breves y claros, y valora la utilidad de la transcripción automática.

En el ámbito laboral, es fundamental respetar los horarios. Los mensajes por motivos profesionales deben enviarse entre las 8:00 y las 19:00, recomienda Meier, o utilizar el correo electrónico fuera de ese horario si no es urgente. La respuesta, ya sea social o profesional, puede esperar hasta el siguiente día laborable.

Cuando la respuesta se retrasa, es adecuado enviar un breve texto informando: “Te contesto en cuanto pueda”. La paciencia y la tolerancia respecto al ritmo de contestación ayudan a fomentar una convivencia digital más amable.

Mujer con camisa azul y pelo castaño, con expresión de angustia, habla por teléfono mientras teclea en un ordenador. Un niño pequeño llora desenfocado en la ventana trasera.
Las llamadas y los mensajes se ajustan según vínculo, urgencia y contexto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se incomodan con llamadas inesperadas, sobre todo entre jóvenes, se aconseja enviar un mensaje previo para anunciar la intención de llamar.

En situaciones importantes o delicadas, planificar la conversación puede aportar tranquilidad y favorecer un diálogo más abierto. Hanson recomienda aclarar al iniciar la llamada si el contacto no era esperado y no se trata de malas noticias.

Diferencias generacionales en la comunicación digital

Primer plano de un hombre con cabello gris y suéter de punto, sonriendo mientras sostiene un teléfono en su oído. Detrás, una casa de campo de piedra y madera.
La paciencia con los tiempos de respuesta aparece como clave de convivencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de interpretar los mensajes digitales varía según la edad y cultura. La académica Dr. Zoetanya Sujon sostiene que los jóvenes otorgan un significado diferente al uso del móvil en comparación con generaciones anteriores.

El empleo frecuente de mensajes cortos, emojis y abreviaturas es común entre los más jóvenes, pero puede resultar confuso, e incluso descortés, para personas mayores.

Humbert apunta que la puntuación y ciertos emojis pueden desencadenar malentendidos. “El tono y la intención pueden malinterpretarse fácilmente; si es importante, mejor llamar”, explica a The Guardian. Subraya que estas diferencias, más que malas intenciones, responden a códigos propios de cada grupo etario.

Mujer de mediana edad con cabello gris y gafas sonríe al leer un mensaje de WhatsApp en su teléfono, sentada en una mesa de café. Una taza de café y gente en la calle de fondo.
Los emojis y la puntuación muestran diferencias de interpretación entre generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta invita a ser flexibles y comprender que las bromas o referencias internas entre jóvenes responden a formas propias de expresión y diversión, muchas veces ajenas a los adultos.

Así, la etiqueta telefónica sigue ajustándose a los hábitos de cada generación, mostrando que las nuevas fórmulas de comunicación no son falta de educación, sino un reflejo evolutivo de la convivencia digital.

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