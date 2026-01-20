Tendencias

El 61% de los jóvenes confía en consejos de inversión de redes sociales: los riesgos ocultos detrás de los finfluencers

El auge de videos de recomendaciones económicas en plataformas sociales expone a inversionistas principiantes a trampas, errores costosos y falta de asesoría profesional

La influencia de los finfluencers
La influencia de los finfluencers en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram impulsa el crecimiento de consejos financieros virales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de seis de cada diez adultos jóvenes confían en consejos de inversión difundidos en redes sociales, de acuerdo con datos de la Fundación para la Educación del Inversionista FINRA citados por The Washington Post. Esta tendencia impulsa el crecimiento de los finfluencers, aunque al mismo tiempo genera preocupaciones sobre los riesgos de acatar recomendaciones sin análisis crítico ni evaluación de expertos.

El 61% de los adultos menores de 35 años en Estados Unidos utiliza sugerencias de finfluencers en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram para tomar decisiones de inversión.

Entre quienes poseen menos de dos años de experiencia en inversiones, la proporción alcanza el 57%. Si bien los datos corresponden al escenario estadounidense, el fenómeno tiene impacto global, especialmente en regiones donde la penetración digital entre jóvenes inversores es elevada.

Detrás de los consejos virales: intereses económicos y ausencia de controles

La columnista Michelle Singletary de The Washington Post advierte sobre la falta de experiencia de muchos finfluencers: “Muchos finfluencers carecen de experiencia para ofrecer recomendaciones”, afirmó Singletary.

A diferencia de un asesor financiero profesional regulado y sujeto a códigos éticos, un influencer puede operar con controles mínimos o nulos, lo que eleva el riesgo de desinformación.

La falta de regulación profesional y de un código de conducta ético facilita que los influyentes financieros actúen sin supervisión sobre la calidad o imparcialidad de su asesoramiento. Singletary resalta: “Solo después de analizar horas el presupuesto de alguien se comprende realmente cómo funciona el asesoramiento financiero”, subrayando que ningún video viral puede reemplazar la asesoría personalizada.

Otro riesgo significativo reside en los intereses económicos de los propios finfluencers. Muchos reciben comisiones, patrocinios o pagos por promocionar productos, acciones, criptomonedas o servicios específicos. “Es frecuente que no revelen estos pagos, por lo que su ‘consejo’ suele ser publicidad pagada destinada a beneficiarlos a ellos, no necesariamente a usted”, explicó la columnista a The Washington Post.

Así, el contenido ofrecido puede responder más a una estrategia publicitaria que a una orientación objetiva.

Riesgos de la simplificación y la viralidad en el contenido financiero

Las redes sociales suelen simplificar en exceso estrategias de inversión complejas. Sugerencias como “invertir en vivienda para generar riqueza” omiten los riesgos y responsabilidades financieras involucradas. El formato breve y viral favorece mensajes sensacionalistas, mientras que las advertencias sobre posibles pérdidas quedan relegadas.

El contenido viral apela a las emociones, especialmente al miedo de perder oportunidades consideradas únicas. Un caso común es la presión para invertir en criptomonedas, presentadas como un acceso rápido al éxito financiero. La volatilidad de estos activos y su popularidad entre estafadores representan amenazas serias, sobre todo para inversionistas sin experiencia.

Las redes sociales también son escenario de esquemas fraudulentos como el de “inflar y descargar”. En este mecanismo, los influyentes impulsan la compra masiva de una acción para incrementar su precio y luego venden sus participaciones antes de la caída del valor, lo que provoca pérdidas para quienes siguieron sus recomendaciones.

Recomendaciones para evitar trampas y consultar fuentes confiables

The Washington Post recomienda someter a escrutinio todo consejo encontrado en línea hasta verificar su confiabilidad. Las fuentes oficiales como la Comisión de Bolsa y Valores, FINRA o la Comisión Federal de Comercio disponen de plataformas para comprobar el estatus y antecedentes de empresas o asesores, como BrokerCheck de FINRA y el portal investor.gov, útiles para analizar credenciales y sanciones disciplinarias.

Contar con la asesoría de un profesional sometido a un estándar fiduciario brinda mayor garantía de imparcialidad. Entre las credenciales reconocidas figuran planificador financiero certificado, consultor financiero colegiado o contador público certificado con especialidad financiera. Las organizaciones profesionales ofrecen directorios de expertos con formación validada y requisitos éticos estrictos.

Quienes se informan y mantienen una postura escéptica ante los consejos difundidos en redes sociales estarán mejor preparados para tomar decisiones acertadas y evitar caer en fraudes financieros, resalta The Washington Post en su análisis.

