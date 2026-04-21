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Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

Este día se celebra con propuestas culinarias que destacan la versatilidad y el valor nutricional de la fruta, invitando a sumarla en preparaciones dulces y saladas para aprovechar todos sus beneficios

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Imagen ilustrativa de bananas, un bocado energético y nutritivo para empezar el día con vitalidad. Las bananas son ricas en nutrientes esenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)
Recetas que demuestran cómo este fruto puede integrarse en preparaciones tanto dulces como saladas (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día Internacional de la Banana celebra a una de las frutas más consumidas y versátiles del mundo. La banana se destaca por su sabor, valor nutricional y la facilidad con la que puede integrarse en platos tanto dulces como salados.

A continuación, se presentan recetas originales para aprovechar la banana en preparaciones variadas, ideales para homenajear este día.

1- Panqueques de banana

Panqueques de banana dorados en sartén negra, con rodaja de plátano, un vaso de leche, bananas enteras y un dosificador de miel sobre mesa gris.
Una opción energética y nutritiva para el desayuno o la merienda, donde la banana madura aporta suavidad y dulzura a cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno clásico y nutritivo, los panqueques de banana ofrecen una opción sencilla, rápida y llena de energía. Ideales para comenzar el día o disfrutar en una merienda.

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de harina (común o integral)
  • 1/2 taza de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Manteca o aceite para cocinar

Preparación:

  1. Pisar las bananas en un bol hasta obtener un puré.
  2. Agregar los huevos y mezclar.
  3. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal.
  4. Añadir la leche y unir todo hasta lograr una masa homogénea.
  5. Calentar una sartén con manteca o aceite y verter porciones de masa.
  6. Cocinar ambos lados hasta dorar.
  7. Servir con miel, frutas frescas o yogur.

2- Muffins salados de banana y queso

Una bandeja de muffins negra con doce cavidades, cada una llena con masa de color claro cubierta con queso rallado. En el fondo, dos bananas.
La combinación de la banana y el queso crea un snack innovador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fusiona el sabor dulce de la banana con el toque salado del queso, creando muffins originales que pueden servirse como entrada o snack.

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina
  • 1/2 taza de queso rallado (parmesano o similar)
  • 1/4 taza de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación:

  1. Pisar las bananas en un bol.
  2. Añadir los huevos y batir hasta integrar.
  3. Sumar la harina, el polvo de hornear y el queso rallado.
  4. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Incorporar la leche y mezclar bien.
  6. Distribuir la mezcla en moldes para muffins.
  7. Hornear a 180°C durante 20 minutos, hasta dorar.

3- Tarta dulce de banana y chocolate

Primer plano de tarta de banana y chocolate decorada con rodajas de banana y chispas de chocolate sobre mesa de madera, con otra tarta, bananas y taza al fondo.
l clásico dúo de banana y chocolate se transforma en un postre irresistible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de banana y chocolate en una tarta es un clásico infalible. Esta receta resulta perfecta como postre o para acompañar el café de la tarde.

Ingredientes:

  • 1 masa para tarta (comprada o casera)
  • 3 bananas maduras
  • 100 g de chocolate en trozos
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/2 taza de crema de leche

Preparación:

  1. Forrar un molde con la masa para tarta.
  2. Distribuir el chocolate troceado en la base.
  3. Cortar las bananas en rodajas y colocarlas sobre el chocolate.
  4. Batir los huevos con el azúcar y la crema de leche.
  5. Volcar la mezcla sobre las bananas y el chocolate.
  6. Hornear a 180°C durante 30 minutos.
  7. Enfriar antes de desmoldar.

4- Ensalada salada de banana, pollo y palta

Primer plano de una ensalada de pollo desmenuzado, rodajas de banana, palta, cebolla morada y limón, espolvoreada con pimienta y sal, sobre una tabla de madera.
Una propuesta fresca que mezcla proteínas, frutas y vegetales, ideal para quienes buscan almuerzos ligeros y originales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada integra la dulzura de la banana con ingredientes frescos y proteínas, ideal para un almuerzo ligero o una cena diferente.

Ingredientes:

  • 2 bananas
  • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 1 palta
  • 1/2 cebolla morada
  • Jugo de 1 limón
  • Sal, pimienta y aceite de oliva

Preparación:

  1. Cortar las bananas y la palta en cubos.
  2. Picar la cebolla en pluma fina.
  3. Mezclar todo en un bol junto con el pollo.
  4. Condimentar con jugo de limón, aceite, sal y pimienta.
  5. Servir fría.

5- Chips de banana crocantes

Primer plano de chips de banana crocantes y dorados con sal sobre una tabla de madera. Un cuenco de sal y bananas frescas son visibles al fondo.
Aperitivo saludable y versátil, ideal para quienes desean picar algo distinto entre comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aperitivo saludable que resalta el sabor natural de la banana, ideal para picar entre comidas o acompañar ensaladas y desayunos.

Ingredientes:

  • 2 bananas firmes (no muy maduras)
  • 1 cucharada de aceite de coco o girasol
  • Sal fina a gusto

Preparación:

  1. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas.
  2. Colocar las rodajas en un bol y agregar el aceite, mezclando para cubrirlas de manera uniforme.
  3. Disponer las rodajas sobre una bandeja para horno cubierta con papel manteca.
  4. Espolvorear con sal fina.
  5. Hornear a 140°C durante 1 hora, dando vuelta las rodajas a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes.
  6. Dejar enfriar antes de servir.

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