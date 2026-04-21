Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

Recetas que demuestran cómo este fruto puede integrarse en preparaciones tanto dulces como saladas (Imagen ilustrativa Infobae)

El Día Internacional de la Banana celebra a una de las frutas más consumidas y versátiles del mundo. La banana se destaca por su sabor, valor nutricional y la facilidad con la que puede integrarse en platos tanto dulces como salados.

A continuación, se presentan recetas originales para aprovechar la banana en preparaciones variadas, ideales para homenajear este día.

1- Panqueques de banana

Una opción energética y nutritiva para el desayuno o la merienda, donde la banana madura aporta suavidad y dulzura a cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno clásico y nutritivo, los panqueques de banana ofrecen una opción sencilla, rápida y llena de energía. Ideales para comenzar el día o disfrutar en una merienda.

Ingredientes:

2 bananas maduras

2 huevos

1/2 taza de harina (común o integral)

1/2 taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Manteca o aceite para cocinar

Preparación:

Pisar las bananas en un bol hasta obtener un puré. Agregar los huevos y mezclar. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal. Añadir la leche y unir todo hasta lograr una masa homogénea. Calentar una sartén con manteca o aceite y verter porciones de masa. Cocinar ambos lados hasta dorar. Servir con miel, frutas frescas o yogur.

2- Muffins salados de banana y queso

La combinación de la banana y el queso crea un snack innovador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fusiona el sabor dulce de la banana con el toque salado del queso, creando muffins originales que pueden servirse como entrada o snack.

Ingredientes:

2 bananas maduras

2 huevos

1 taza de harina

1/2 taza de queso rallado (parmesano o similar)

1/4 taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Pisar las bananas en un bol. Añadir los huevos y batir hasta integrar. Sumar la harina, el polvo de hornear y el queso rallado. Condimentar con sal y pimienta. Incorporar la leche y mezclar bien. Distribuir la mezcla en moldes para muffins. Hornear a 180°C durante 20 minutos, hasta dorar.

3- Tarta dulce de banana y chocolate

l clásico dúo de banana y chocolate se transforma en un postre irresistible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de banana y chocolate en una tarta es un clásico infalible. Esta receta resulta perfecta como postre o para acompañar el café de la tarde.

Ingredientes:

1 masa para tarta (comprada o casera)

3 bananas maduras

100 g de chocolate en trozos

2 huevos

1/2 taza de azúcar

1/2 taza de crema de leche

Preparación:

Forrar un molde con la masa para tarta. Distribuir el chocolate troceado en la base. Cortar las bananas en rodajas y colocarlas sobre el chocolate. Batir los huevos con el azúcar y la crema de leche. Volcar la mezcla sobre las bananas y el chocolate. Hornear a 180°C durante 30 minutos. Enfriar antes de desmoldar.

4- Ensalada salada de banana, pollo y palta

Una propuesta fresca que mezcla proteínas, frutas y vegetales, ideal para quienes buscan almuerzos ligeros y originales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada integra la dulzura de la banana con ingredientes frescos y proteínas, ideal para un almuerzo ligero o una cena diferente.

Ingredientes:

2 bananas

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 palta

1/2 cebolla morada

Jugo de 1 limón

Sal, pimienta y aceite de oliva

Preparación:

Cortar las bananas y la palta en cubos. Picar la cebolla en pluma fina. Mezclar todo en un bol junto con el pollo. Condimentar con jugo de limón, aceite, sal y pimienta. Servir fría.

5- Chips de banana crocantes

Aperitivo saludable y versátil, ideal para quienes desean picar algo distinto entre comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aperitivo saludable que resalta el sabor natural de la banana, ideal para picar entre comidas o acompañar ensaladas y desayunos.

Ingredientes:

2 bananas firmes (no muy maduras)

1 cucharada de aceite de coco o girasol

Sal fina a gusto

Preparación:

Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas. Colocar las rodajas en un bol y agregar el aceite, mezclando para cubrirlas de manera uniforme. Disponer las rodajas sobre una bandeja para horno cubierta con papel manteca. Espolvorear con sal fina. Hornear a 140°C durante 1 hora, dando vuelta las rodajas a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes. Dejar enfriar antes de servir.