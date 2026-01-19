Siete recetas frescas y fáciles para armar picadas en la playa

En los días más intensos del verano, cuando el calor parece envolverlo todo y la arena se convierte en el mejor lugar para descansar, las comidas prácticas cobran un valor especial.
Por eso, las picadas frescas y fáciles para la playa se transformaron en una opción destacada para quienes desean disfrutar del mar con comidas que aportan sabor y frescura.
Aquí, un repaso por siete recetas.
Ensalada caprese en brochettes: sabor italiano en formato práctico
Ingredientes:
- Tomates cherry
- Bolitas de mozzarella
- Hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación: La caprese en brochettes se presenta como una de las soluciones más simples y efectivas para un día de playa. Solo hace falta alternar en palillos pequeños un tomate cherry, una bolita de mozzarella y una hoja de albahaca. Una vez listos, se pueden rociar con aceite de oliva y espolvorear con sal y pimienta. El resultado es una combinación fresca, colorida y resistente al calor, ideal para consumir con las manos y sin vajilla.
Rollitos de jamón y queso: el clásico renovado
Ingredientes:
- Fetas de jamón cocido
- Queso crema
- Bastones de zanahoria
- Bastones de pepino
Preparación: Los rollitos de jamón y queso ofrecen una alternativa que suma proteína y es muy fácil de transportar. Se unta una feta de jamón cocido con una fina capa de queso crema y se coloca un bastón de zanahoria o de pepino en el centro. Luego, se enrolla formando un cilindro compacto. Esta receta permite adaptar los ingredientes según las preferencias, agregando otros vegetales o reemplazando el queso crema por hummus.
Hummus con bastones de vegetales: opción veggie y fresca
Ingredientes:
- Hummus (puede ser casero o comprado)
- Zanahoria
- Apio
- Pepino
- Morrón
Preparación: El hummus con bastones de vegetales se consolida como una de las propuestas más livianas y completas. Solo hay que cortar los vegetales en tiras, procurando que sean de tamaño similar para facilitar el consumo. El hummus se lleva aparte, en un recipiente hermético. Esta opción resulta práctica, nutritiva y, sobre todo, mantiene su textura y sabor aún después de varias horas fuera de la heladera, siempre que permanezca bien tapado.
Wraps fríos de pollo: versatilidad y energía
Ingredientes:
- Tortillas de trigo
- Pollo cocido desmenuzado
- Hojas de lechuga
- Tomate
- Mayonesa o queso untable
Preparación: Los wraps fríos de pollo permiten combinar diferentes ingredientes en un solo bocado. Se extiende la tortilla y se coloca una base de mayonesa o queso untable, luego se suman tiras de pollo cocido, hojas de lechuga bien frescas y rodajas finas de tomate. Se enrolla todo con firmeza y se corta en porciones más pequeñas, listas para transportar y consumir con facilidad en la playa.
Tartar de atún o salmón: frescura garantizada
Ingredientes:
- Atún o salmón fresco
- Palta
- Cebolla morada
- Jugo de limón
- Sal y pimienta
Preparación: El tartar de atún o salmón es una alternativa para quienes buscan una opción más sofisticada sin perder practicidad. Se corta el pescado en cubos pequeños, al igual que la palta y la cebolla morada. Todo se mezcla en un recipiente y se condimenta con jugo de limón, sal y pimienta. Esta preparación se transporta en un envase bien cerrado y se recomienda mantenerlo en frío hasta el momento de servir.
Quesos y fiambres: la picada tradicional adaptada
Ingredientes:
- Quesos duros variados
- Salames
- Aceitunas
- Almendras o nueces
Preparación: La tabla de quesos y fiambres se adapta al formato playero con cortes en cubos y porciones pequeñas. Se pueden sumar frutos secos y aceitunas para acompañar. Todo se transporta en un táper con tapa hermética. Esta combinación asegura un aporte de energía y se mantiene en buen estado durante varias horas, sobre todo si se lleva una conservadora con hielo.
Frutas frescas en cubos: dulzura natural
Ingredientes:
- Melón
- Sandía
- Ananá
- Uvas
- Frutillas
Preparación: La fruta fresca cortada en cubos completa la propuesta, aportando hidratación y dulzura natural. Se recomienda elegir frutas de estación, cortarlas en casa y guardarlas en recipientes herméticos. Así, cada integrante del grupo puede servirse porciones a gusto a lo largo de la jornada.
Las picadas frescas y fáciles para la playa invitan a reinventar los almuerzos y meriendas veraniegas. Al priorizar ingredientes simples, combinaciones variadas y formatos prácticos, es posible disfrutar del mar sin resignar sabor ni comodidad.