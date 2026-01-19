Siete recetas frescas y fáciles para armar picadas en la playa

Alternativas frescas y sencillas para resolver almuerzos y meriendas en la playa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los días más intensos del verano, cuando el calor parece envolverlo todo y la arena se convierte en el mejor lugar para descansar, las comidas prácticas cobran un valor especial.

Por eso, las picadas frescas y fáciles para la playa se transformaron en una opción destacada para quienes desean disfrutar del mar con comidas que aportan sabor y frescura.

Aquí, un repaso por siete recetas.

Ensalada caprese en brochettes: sabor italiano en formato práctico

Ensalada caprese en brochettes: combinación fresca para consumir con las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Tomates cherry

Bolitas de mozzarella

Hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación: La caprese en brochettes se presenta como una de las soluciones más simples y efectivas para un día de playa. Solo hace falta alternar en palillos pequeños un tomate cherry, una bolita de mozzarella y una hoja de albahaca. Una vez listos, se pueden rociar con aceite de oliva y espolvorear con sal y pimienta. El resultado es una combinación fresca, colorida y resistente al calor, ideal para consumir con las manos y sin vajilla.

Rollitos de jamón y queso: el clásico renovado

Rollitos de jamón y queso: una opción fácil de transportar y adaptable a distintos gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Fetas de jamón cocido

Queso crema

Bastones de zanahoria

Bastones de pepino

Preparación: Los rollitos de jamón y queso ofrecen una alternativa que suma proteína y es muy fácil de transportar. Se unta una feta de jamón cocido con una fina capa de queso crema y se coloca un bastón de zanahoria o de pepino en el centro. Luego, se enrolla formando un cilindro compacto. Esta receta permite adaptar los ingredientes según las preferencias, agregando otros vegetales o reemplazando el queso crema por hummus.

Hummus con bastones de vegetales: opción veggie y fresca

Hummus con bastones de vegetales: propuesta liviana y nutritiva para llevar en táper (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Hummus (puede ser casero o comprado)

Zanahoria

Apio

Pepino

Morrón

Preparación: El hummus con bastones de vegetales se consolida como una de las propuestas más livianas y completas. Solo hay que cortar los vegetales en tiras, procurando que sean de tamaño similar para facilitar el consumo. El hummus se lleva aparte, en un recipiente hermético. Esta opción resulta práctica, nutritiva y, sobre todo, mantiene su textura y sabor aún después de varias horas fuera de la heladera, siempre que permanezca bien tapado.

Wraps fríos de pollo: versatilidad y energía

Wraps fríos de pollo: una alternativa versátil y energética para disfrutar en la playa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Tortillas de trigo

Pollo cocido desmenuzado

Hojas de lechuga

Tomate

Mayonesa o queso untable

Preparación: Los wraps fríos de pollo permiten combinar diferentes ingredientes en un solo bocado. Se extiende la tortilla y se coloca una base de mayonesa o queso untable, luego se suman tiras de pollo cocido, hojas de lechuga bien frescas y rodajas finas de tomate. Se enrolla todo con firmeza y se corta en porciones más pequeñas, listas para transportar y consumir con facilidad en la playa.

Tartar de atún o salmón: frescura garantizada

Tartar de atún o salmón: frescura y practicidad en un envase hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Atún o salmón fresco

Palta

Cebolla morada

Jugo de limón

Sal y pimienta

Preparación: El tartar de atún o salmón es una alternativa para quienes buscan una opción más sofisticada sin perder practicidad. Se corta el pescado en cubos pequeños, al igual que la palta y la cebolla morada. Todo se mezcla en un recipiente y se condimenta con jugo de limón, sal y pimienta. Esta preparación se transporta en un envase bien cerrado y se recomienda mantenerlo en frío hasta el momento de servir.

Quesos y fiambres: la picada tradicional adaptada

Quesos y fiambres en formato picada, adaptados para conservarse varias horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Quesos duros variados

Salames

Aceitunas

Almendras o nueces

Preparación: La tabla de quesos y fiambres se adapta al formato playero con cortes en cubos y porciones pequeñas. Se pueden sumar frutos secos y aceitunas para acompañar. Todo se transporta en un táper con tapa hermética. Esta combinación asegura un aporte de energía y se mantiene en buen estado durante varias horas, sobre todo si se lleva una conservadora con hielo.

Frutas frescas en cubos: dulzura natural

Frutas frescas en cubos: hidratación y dulzura natural en porciones individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

Melón

Sandía

Ananá

Uvas

Frutillas

Preparación: La fruta fresca cortada en cubos completa la propuesta, aportando hidratación y dulzura natural. Se recomienda elegir frutas de estación, cortarlas en casa y guardarlas en recipientes herméticos. Así, cada integrante del grupo puede servirse porciones a gusto a lo largo de la jornada.

Las picadas frescas y fáciles para la playa invitan a reinventar los almuerzos y meriendas veraniegas. Al priorizar ingredientes simples, combinaciones variadas y formatos prácticos, es posible disfrutar del mar sin resignar sabor ni comodidad.